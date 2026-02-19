Ramazan’da gün boyu süren açlık, yanlış besin tercihleriyle birleştiğinde yorgunluk kaçınılmaz olabiliyor. Ancak sahur ve iftarda yapılacak küçük ama etkili değişikliklerle enerji kaybının önüne geçmek mümkün. İşte oruç tutarken dinç kalmanın püf noktaları…

ORUÇLUYKEN HALSİZLİK NEDEN OLUR?

Oruç sırasında uzun süreli açlık ve susuzluk, vücudun enerji, sıvı ve mineral dengesinde geçici değişimlere yol açar. Özellikle Ramazan ayında öğün sayısının azalması, uyku düzeninin değişmesi ve hatalı besin tercihleri halsizlik hissini artırabilir. Bu durum; baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, çabuk yorulma ve gün içinde performans düşüşü gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Ancak doğru planlanmış bir beslenme düzeni ve sağlıklı alışkanlıklarla gün boyunca daha enerjik kalmak mümkündür.

SAHURDA DOĞRU BESLENMENİN ÖNEMİ

Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini yalnızca iftardan sonraki kısa zaman diliminde karşılamak zordur. Sahurun atlanması ise açlık süresini uzatarak halsizlik ve konsantrasyon problemlerini artırır.

- Protein kaynaklarına (yumurta, süt, yoğurt, peynir)

- Tam tahıllara (tam buğday ekmeği, yulaf gibi B vitamini ve lif açısından zengin besinler) - Sağlıklı yağlara (çiğ badem, ceviz, fındık) - Çiğ sebze ve yeşilliklere - Taze meyvelere yer verilmelidir. Sebze ve meyvelerin yüksek su içeriği, günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasına da destek olur. Özellikle C vitamini içeren besinler bağışıklık sistemini desteklerken enerji metabolizmasına katkı sağlar. YETERLİ SIVI TÜKETİMİ NASIL SAĞLANIR? İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşur ve yalnızca yüzde 3'lük sıvı kaybı bile fiziksel performansı düşürebilir. Sıcak havalarda terleme ile sıvı kaybı arttığından, iftar ile sahur arasında su tüketimine özellikle dikkat edilmelidir. Öneriler: - Orucu 1 bardak su ile açın. - Şeker ilavesiz komposto ve çorbalardan destek alın. - İftar ile sahur arasında en az 8–10 bardak su içmeye özen gösterin. - Sebze ve meyve tüketimini ihmal etmeyin. - Kafein içeren içecekler (çay, kahve) idrar söktürücü etki gösterebileceğinden aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. İFTARDA DENGELİ VE KONTROLLÜ BESLENME Orucu su ve bir kase çorba ile açtıktan sonra 10–15 dakika ara vermek sindirim sistemini rahatlatır. Hızlı ve aşırı miktarda yemek tüketmek, yemekten sonra ani uyku hali ve yorgunluğa neden olabilir. İftar ile sahur arasına: Meyve Yoğurt veya kefir Yağlı tohumlar içeren 1–2 ara öğün eklemek, günlük besin ihtiyacını dengelemeye yardımcı olur. Sebze, meyve, kurubaklagil, balık, zeytinyağı ve süt ürünlerini temel alan Akdeniz tipi beslenme, yeterli lif, vitamin ve sağlıklı yağ alımı açısından ideal bir modeldir.

KAFEİN, ŞEKER VE İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT - Salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş ürünler yüksek tuz içerikleri nedeniyle gün içinde susuzluğu artırır. - Şekerli ve rafine karbonhidratlı besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürerek halsizlik ve dikkat kaybına yol açar. - Sahur ve iftarda aşırı kafein tüketiminden kaçınılmalıdır. - Rezene, papatya veya nane-limon gibi bitki çayları daha iyi bir alternatif olabilir. HAFİF HAREKET VE DÜZENLİ UYKU Ağır egzersizler enerji kaybına neden olabilir; ancak hafif fiziksel aktiviteler vücudu zinde tutar. - İftardan sonra 30 dakikalık hafif yürüyüş sindirimi destekler. - Gün içinde esneme hareketleri yapılabilir. - Aşırı yorgunlukta kısa süreli dinlenmeler faydalıdır. Uyku düzeni de enerji seviyesini doğrudan etkiler. Günde en az 6–7 saat uyumaya özen gösterilmeli, uyumadan önce ekran süresi azaltılmalıdır. STRES YÖNETİMİ VE MANEVİ DENGE Stres ve olumsuz düşünceler enerji kaybını artırabilir. Meditasyon veya dua etmek, Aile ve sevdiklerle vakit geçirmek, Pozitif bir bakış açısı geliştirmek