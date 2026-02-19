Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Sahurdan iftara bitkin düşmeyin: İşte gün boyu zinde kalmanın yolları | Sağlık Haberleri

        Gün boyu dinç kalmak mümkün: Oruçta enerji kaybını önlemenin etkili yöntemleri

        Oruç sırasında uzun süren açlık ve susuzluk, enerji seviyelerinde düşüşe yol açabiliyor. Özellikle Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku düzeni halsizlik, baş ağrısı ve konsantrasyon kaybını artırabiliyor. Peki, doğru beslenme ve yaşam alışkanlıklarıyla bu süreci daha zinde geçirmek mümkün mü? İşte detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 07:30 Güncelleme: 19.02.2026 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ramazan’da gün boyu süren açlık, yanlış besin tercihleriyle birleştiğinde yorgunluk kaçınılmaz olabiliyor. Ancak sahur ve iftarda yapılacak küçük ama etkili değişikliklerle enerji kaybının önüne geçmek mümkün. İşte oruç tutarken dinç kalmanın püf noktaları…

        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?

        ORUÇLUYKEN HALSİZLİK NEDEN OLUR?

        Oruç sırasında uzun süreli açlık ve susuzluk, vücudun enerji, sıvı ve mineral dengesinde geçici değişimlere yol açar. Özellikle Ramazan ayında öğün sayısının azalması, uyku düzeninin değişmesi ve hatalı besin tercihleri halsizlik hissini artırabilir. Bu durum; baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, çabuk yorulma ve gün içinde performans düşüşü gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

        REKLAM

        Ancak doğru planlanmış bir beslenme düzeni ve sağlıklı alışkanlıklarla gün boyunca daha enerjik kalmak mümkündür.

        SAHURDA DOĞRU BESLENMENİN ÖNEMİ

        Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini yalnızca iftardan sonraki kısa zaman diliminde karşılamak zordur. Sahurun atlanması ise açlık süresini uzatarak halsizlik ve konsantrasyon problemlerini artırır.

        Uzun süre tok kalabilmek için sahurda:

        - Protein kaynaklarına (yumurta, süt, yoğurt, peynir)

        - Tam tahıllara (tam buğday ekmeği, yulaf gibi B vitamini ve lif açısından zengin besinler)

        - Sağlıklı yağlara (çiğ badem, ceviz, fındık)

        - Çiğ sebze ve yeşilliklere

        - Taze meyvelere

        yer verilmelidir.

        Sebze ve meyvelerin yüksek su içeriği, günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasına da destek olur. Özellikle C vitamini içeren besinler bağışıklık sistemini desteklerken enerji metabolizmasına katkı sağlar.

        REKLAM

        YETERLİ SIVI TÜKETİMİ NASIL SAĞLANIR?

        İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60’ı sudan oluşur ve yalnızca yüzde 3’lük sıvı kaybı bile fiziksel performansı düşürebilir. Sıcak havalarda terleme ile sıvı kaybı arttığından, iftar ile sahur arasında su tüketimine özellikle dikkat edilmelidir.

        Öneriler:

        - Orucu 1 bardak su ile açın.

        - Şeker ilavesiz komposto ve çorbalardan destek alın.

        - İftar ile sahur arasında en az 8–10 bardak su içmeye özen gösterin.

        - Sebze ve meyve tüketimini ihmal etmeyin.

        - Kafein içeren içecekler (çay, kahve) idrar söktürücü etki gösterebileceğinden aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

        İFTARDA DENGELİ VE KONTROLLÜ BESLENME

        Orucu su ve bir kase çorba ile açtıktan sonra 10–15 dakika ara vermek sindirim sistemini rahatlatır. Hızlı ve aşırı miktarda yemek tüketmek, yemekten sonra ani uyku hali ve yorgunluğa neden olabilir.

        İftar ile sahur arasına:

        Meyve

        Yoğurt veya kefir

        Yağlı tohumlar

        içeren 1–2 ara öğün eklemek, günlük besin ihtiyacını dengelemeye yardımcı olur.

        Sebze, meyve, kurubaklagil, balık, zeytinyağı ve süt ürünlerini temel alan Akdeniz tipi beslenme, yeterli lif, vitamin ve sağlıklı yağ alımı açısından ideal bir modeldir.

        REKLAM

        KAFEİN, ŞEKER VE İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT

        - Salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş ürünler yüksek tuz içerikleri nedeniyle gün içinde susuzluğu artırır.

        - Şekerli ve rafine karbonhidratlı besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürerek halsizlik ve dikkat kaybına yol açar.

        - Sahur ve iftarda aşırı kafein tüketiminden kaçınılmalıdır.

        - Rezene, papatya veya nane-limon gibi bitki çayları daha iyi bir alternatif olabilir.

        REKLAM

        HAFİF HAREKET VE DÜZENLİ UYKU

        Ağır egzersizler enerji kaybına neden olabilir; ancak hafif fiziksel aktiviteler vücudu zinde tutar.

        - İftardan sonra 30 dakikalık hafif yürüyüş sindirimi destekler.

        - Gün içinde esneme hareketleri yapılabilir.

        - Aşırı yorgunlukta kısa süreli dinlenmeler faydalıdır.

        Uyku düzeni de enerji seviyesini doğrudan etkiler. Günde en az 6–7 saat uyumaya özen gösterilmeli, uyumadan önce ekran süresi azaltılmalıdır.

        STRES YÖNETİMİ VE MANEVİ DENGE

        Stres ve olumsuz düşünceler enerji kaybını artırabilir.

        Meditasyon veya dua etmek,

        Aile ve sevdiklerle vakit geçirmek,

        Pozitif bir bakış açısı geliştirmek

        Oruç sürecini hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha verimli geçirmenize yardımcı olur.

        KABIZLIĞI ÖNLEME VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI

        Oruç döneminde sıvı ve lif alımının azalması kabızlığa yol açabilir. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası bu noktada büyük önem taşır.

        Probiyotik içeren kefir gibi besinlerin düzenli tüketimi ve liften zengin sebze, meyve ve tam tahıllara beslenmede yer verilmesi bağırsak sağlığını destekler. Sağlıklı bir mikrobiyota, serotonin gibi ruh halini olumlu etkileyen hormonların üretimine de katkı sağlar.

        Doğru planlanmış bir beslenme düzeni, yeterli sıvı tüketimi, kaliteli uyku ve hafif fiziksel aktivite ile oruç dönemini daha enerjik, dengeli ve sağlıklı geçirmek mümkündür.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Büyü yaptılar" iddiasına 2 gözaltı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın giriş ve koridorlarına toz ve sıvı benzeri maddeler sürerek "büyü yaptıkları" şüphesi uyandıran iki kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası kimlikleri belirlenen 16 ve 17 yaşındaki şüpheliler, polis ekiplerince yakala...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        5 işsizden 1’i sanayiden
        5 işsizden 1’i sanayiden
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"