Okan Buruk'tan Mourinho sözleri: Hala en iyilerden biri!

"ONU NAPOLİ'DEN TRANSFER EDEBİLMEK, GALATASARAY İÇİN BİR HAYALDİ"

Victor Osimhen, muhteşem bir futbolcu. Bence tam bir takım oyuncusu; skoru için oynamayan bir oyuncu. Gollerini atıyor, asistlerini yapıyor, ön alanda sürekli baskı yapıyor. Tam bir takım oyuncusu. Harika bir karakteri var. Onu Napoli'den transfer edebilmek, Galatasaray için bir hayaldi. Onun için 75 milyon Euro ödedik, bu Türk futbolunda rekor bir ücretti. Tüm paramızı onun için harcadık. Henüz bitmedi. İlk maçın ikinci yarısını 4-0 kazandık ama önümüzde bir 90 dakika daha var. 0-0 gibi başlamalıyız. İlk maçı düşünmeden oynamalıyız.