Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıklıyor. Kurtulmuş, "Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıkladı. Kurtulmuş raporun 7 ana başlık altında hazırlandığını söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık etti.
Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Rapor 7 bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde komisyonun temel hedefleri, üçüncü ana başlığımızda kardeşlik hukuku, dördüncü başlığımız mutabakat alanları, beşincisi PKK'nın kendisi feshetmesi, altıncısı yasal düzenlemeler, yedincisi ise demokratik düzenlemelerdir. Bu ana raporun eki olarak 5 ek yapıldı" dedi.