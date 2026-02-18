Canlı
        Haberler Gündem Son dakika: Süreç komisyonu raporu açıklanıyor - Numan Kurtulmuş'tan önemli mesajlar

        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıklıyor. Kurtulmuş, "Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz" dedi.

        Giriş: 18.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:14
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıkladı. Kurtulmuş raporun 7 ana başlık altında hazırlandığını söyledi.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık etti.

        Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Rapor 7 bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde komisyonun temel hedefleri, üçüncü ana başlığımızda kardeşlik hukuku, dördüncü başlığımız mutabakat alanları, beşincisi PKK'nın kendisi feshetmesi, altıncısı yasal düzenlemeler, yedincisi ise demokratik düzenlemelerdir. Bu ana raporun eki olarak 5 ek yapıldı" dedi.

