        Hande Ataizi'den Beren Saat'e: Amatör olmuş, gerek yoktu - Magazin haberleri

        Hande Ataizi'den Beren Saat'e: Amatör olmuş

        Ünlü oyuncu Hande Ataizi, müzik dünyasına adım atan Beren Saat'in şarkısı 'CapitaliZoo' hakkında; "Biraz amatör olmuş. Gerek yoktu bence böyle bir şeye" dedi

        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 09:02 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:06
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Ataizi, Nişantaşı'nda annesi Nermin Çelen ile görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ataizi, Beren Saat'in şarkısı 'CapitaliZoo' hakkında konuştu.

        Ünlü oyuncu; "Dinledim, beğenmedim. Bana uymadı. Daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş. Gerek yoktu bence böyle bir şeye. Çok şahane bir şey olmadığı sürece yapmaya gerek yok. Konuşulacak bir şey olması lazım. Gerçi bu da konuşuldu. Belki amaç farklıdır" diyerek, eleştiride bulundu.

        Kozmetik market zincirine dadanan anne, baba ve kız 3 ayda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldı.

        Hatay'da anne, baba ve kız 3 aylık süreç içerisinde Gratis'e ait 3 farklı mağazadan 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi ve çeşitli ürünler çaldı. Şahısların malzemeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansırken mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı, kızları serbest kaldı. (IHA)

