Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Ataizi, Nişantaşı'nda annesi Nermin Çelen ile görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ataizi, Beren Saat'in şarkısı 'CapitaliZoo' hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu; "Dinledim, beğenmedim. Bana uymadı. Daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş. Gerek yoktu bence böyle bir şeye. Çok şahane bir şey olmadığı sürece yapmaya gerek yok. Konuşulacak bir şey olması lazım. Gerçi bu da konuşuldu. Belki amaç farklıdır" diyerek, eleştiride bulundu.