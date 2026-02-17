Galatasaray: 5 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi temcilcimiz 5-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ile 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un gollerini ise 16 ve 32. dakikalarda Teun Koopmeiners'ten geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında avantajı yakalayan Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da rövanş mücadelesine çıkacak.

JUVENTUS'TA KIRMIZI KART Juventus forması giyen Juan Cabal, Galatasaray maçında kırmızı kart gördü. 25 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada ikici sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. REKLAM CAMBIASO VE CABAL RÖVANŞ MAÇINDA YOK! Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 18. dakikada sarı kart gördü. Andrea Cambiaso, bu sarı kartla gelecek hafta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü. Juventus'ta Cambiaso'nun ardından kırmızı kart gören Cabal da Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

GLEISON BREMER SAKATANDI Mücadelenin 28. dakikasında Juventus'un Brezilyalı stoperi Gleison Bremer bir pozisyon sonrası sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri oyun alanına girerek tecrübeli savunmacıya müdahalede bulundu. Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam eden Bremer, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre sonra maçı sürdüremedi. Teknik heyetin kararıyla Bremer kenara gelirken, yerine Federico Gatti oyuna dahil oldu. NOA LANG İLKİ YAŞADI Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan Noa Lang, sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı. Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçta 49. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-2'ye getirdi.

REKLAM Karşılaşmanın 75. dakikasında bir kez daha fileleri havalandıran No Lang, Galatasaray'ın skoru 4-2 yapmasını sağladı. Noa Lang, Juventus maçındaki golleriyle birlikte Galatasaray'da ilk kez ağları havalandırdı. SANE 4 MAÇ SONRA KADRODA Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 4 resmi maçın ardından kadroya girdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımıyla yapılan maçta sakatlanan Sane, Süper Lig'de Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelelerini kaçırdı. Sakatlığını atlatan Alman yıldız, Juventus mücadelesinde yedekler arasında yer aldı. Sane 70. dakikada Yunus Akgün yerine oyuna dahil oldu.