Galatasaray: 5 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi temcilcimiz 5-2 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ile 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un gollerini ise 16 ve 32. dakikalarda Teun Koopmeiners'ten geldi.
JUVENTUS'TA KIRMIZI KART
Juventus forması giyen Juan Cabal, Galatasaray maçında kırmızı kart gördü. 25 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada ikici sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
CAMBIASO VE CABAL RÖVANŞ MAÇINDA YOK!
Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 18. dakikada sarı kart gördü.
Andrea Cambiaso, bu sarı kartla gelecek hafta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü. Juventus'ta Cambiaso'nun ardından kırmızı kart gören Cabal da Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
GLEISON BREMER SAKATANDI
Mücadelenin 28. dakikasında Juventus'un Brezilyalı stoperi Gleison Bremer bir pozisyon sonrası sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri oyun alanına girerek tecrübeli savunmacıya müdahalede bulundu.
Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam eden Bremer, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre sonra maçı sürdüremedi. Teknik heyetin kararıyla Bremer kenara gelirken, yerine Federico Gatti oyuna dahil oldu.
NOA LANG İLKİ YAŞADI
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan Noa Lang, sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı. Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçta 49. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın 75. dakikasında bir kez daha fileleri havalandıran No Lang, Galatasaray'ın skoru 4-2 yapmasını sağladı. Noa Lang, Juventus maçındaki golleriyle birlikte Galatasaray'da ilk kez ağları havalandırdı.
SANE 4 MAÇ SONRA KADRODA
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 4 resmi maçın ardından kadroya girdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımıyla yapılan maçta sakatlanan Sane, Süper Lig'de Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelelerini kaçırdı.
Sakatlığını atlatan Alman yıldız, Juventus mücadelesinde yedekler arasında yer aldı. Sane 70. dakikada Yunus Akgün yerine oyuna dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı: 1-1
21. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
29. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1
38. dakikada Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.
45+3. dakikada Lang'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Sallai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Juventus, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.