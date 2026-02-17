Canlı
Habertürk
Habertürk
        Teknoloji kolaylaştırdı, ama tüketti: Dijital detoksa neden ihtiyaç var?

        Ekranın karanlık yüzü: Dijital tükenmişlik sessizce yayılıyor

        Bildirim gelmese bile telefona uzanıyor musunuz? Uzmanlara göre bu refleks, dijital tükenmişliğin ilk sinyallerinden biri olabilir. Sürekli bağlantıda kalma baskısı, hem iş hayatını hem de özel yaşamı derinden etkiliyor.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 08:00 Güncelleme: 17.02.2026 - 08:00
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Teknoloji hayatı kolaylaştırdı, mesafeleri ortadan kaldırdı. Ancak artan ekran süresi ve algoritmaların yönlendirdiği içerik akışı, insan psikolojisi üzerinde beklenenden daha büyük bir yük oluşturuyor. Dijital çağın yeni sendromu alarm veriyor.

        Ekranların görünmeyen tehlikesi!
        Ekranların görünmeyen tehlikesi!
        Uyku kalitesini sabote eden alışkanlık
        Uyku kalitesini sabote eden alışkanlık

        DİJİTAL TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

        Dijital tükenmişlik sendromu, sürekli ekran maruziyeti, yoğun bilgi akışı ve kesintisiz çevrimiçi olma baskısı nedeniyle ortaya çıkan zihinsel, duygusal ve fiziksel yorgunluk durumudur. Özellikle uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması ve sosyal medyanın hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte bu sendrom, modern çağın en dikkat çekici psikolojik sorunlarından biri haline gelmiştir.

        Uzmanlara göre dijital tükenmişlik; odaklanma güçlüğü, motivasyon kaybı, kronik yorgunluk, uyku bozuklukları ve sosyal geri çekilme gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

        PANDEMİ SONRASI ARTIŞ GÖSTEREN RİSK

        2020 yılında başlayan küresel salgın süreciyle birlikte dijital platformlara bağımlılık ciddi ölçüde arttı. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan değerlendirmelerde, ekran süresindeki artışın ruh sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturduğu vurgulandı.

        Evden çalışma, çevrim içi eğitim, dijital toplantılar ve sosyal medya kullanımı derken bireylerin günlük ekran süresi ortalama 8-12 saate kadar çıktı. Bu durum, iş-özel hayat sınırlarının belirsizleşmesine ve zihinsel tükenmeye zemin hazırladı.

        DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLERİ NELER?

        Uzman psikologlara göre dijital tükenmişlik sendromunun başlıca belirtileri şunlardır:

        - Sürekli yorgun hissetme

        - Ekrana bakma isteksizliği

        - Konsantrasyon kaybı

        - Göz kuruluğu ve baş ağrısı

        - Sosyal medyada anlamsız gezinme alışkanlığı

        - Bildirim gelmediğinde bile telefona bakma dürtüsü

        Özellikle gençler arasında yaygınlaşan “bildirim kaygısı”, bireylerin zihinsel olarak sürekli tetikte kalmasına neden oluyor.

        SOSYAL MEDYA VE ALGORİTMA TUZAĞI

        Dijital platformların algoritmaları, kullanıcıyı mümkün olduğunca uzun süre çevrim içi tutmak üzerine tasarlanıyor. Instagram, TikTok ve X gibi platformlar; kişiselleştirilmiş içerik akışlarıyla dopamin döngüsünü tetikleyerek bağımlılık benzeri bir kullanım alışkanlığı oluşturabiliyor.

        Bu durum kısa vadede eğlenceli görünse de uzun vadede zihinsel yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve üretkenlik kaybına yol açabiliyor.

        İŞ HAYATINDA DİJİTAL TÜKENMİŞLİK

        Kurumsal şirketlerde art arda yapılan çevrim içi toplantılar, sürekli e-posta trafiği ve mesajlaşma uygulamalarının kesintisiz kullanımı çalışanların “hep açık” olma baskısını artırıyor. Uzmanlar bu durumu “dijital mesai sendromu” olarak tanımlıyor.

        Özellikle hibrit çalışma modelinin yaygın olduğu sektörlerde çalışanlar, iş saatleri dışında gelen bildirimler nedeniyle zihinsel olarak dinlenemiyor.

        GENÇLER VE ÇOCUKLAR DA RİSK ALTINDA

        Ergenlik dönemindeki bireyler için sosyal medya, kimlik gelişiminin önemli bir parçası haline geldi. Ancak sürekli kıyaslama kültürü, beğeni sayısına dayalı değer algısı ve siber zorbalık; gençlerde tükenmişlik ve kaygı bozukluklarını artırabiliyor.

        Eğitim uzmanları, erken yaşta bilinçli teknoloji kullanımının öğretilmesi gerektiğini vurguluyor.

        DİJİTAL DETOKS ÇÖZÜM MÜ?

        Son yıllarda “dijital detoks” kavramı popülerleşti. Belirli sürelerle sosyal medya ve ekran kullanımını sınırlandırmak, bildirimleri kapatmak ve çevrim dışı aktiviteleri artırmak önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

        Uzmanlar, tamamen teknolojiden uzaklaşmanın gerçekçi olmadığını ancak bilinçli ve dengeli kullanımın mümkün olduğunu belirtiyor.

        UZMANLARDAN ÖNERİLER

        Dijital tükenmişliği azaltmak için önerilen bazı yöntemler:

        - Günlük ekran süresini takip etmek

        - Bildirimleri minimuma indirmek

        - Yatmadan en az 1 saat önce ekran kullanımını bırakmak

        - Haftada en az bir gün sosyal medya molası vermek

        - Açık havada fiziksel aktivite yapmak

        - İş saatleri dışında e-posta kontrolünü sınırlamak

        GELECEKTE BİZİ NE BEKLİYOR?

        Yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojilerin yaygınlaşmasıyla dijital maruziyetin daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, teknolojinin hızına yetişmeye çalışırken zihinsel sağlığın korunmasının en büyük öncelik olması gerektiğini vurguluyor.

        Dijital dünya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecek. Ancak önemli olan; ekranın değil, insanın merkezde olduğu bir denge kurabilmek.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        Okula gidememenin üzüntüsünü yaşayan iş insanı, memleketine eğitim kurumu kazandırdı

        Aksarayın Eskil ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ali Ermişin okula gidememenin eksikliğini gidermek için yaptırdığı 2 katlı 8 derslikli okulda ilk ders zili çaldı. (AA)

