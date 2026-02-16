Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında 3 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak kurtarıldı. Mahsur kalan 2 kişinin ise ilerleyen saatlerde cansız bedenlerine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yayımladığı mesajında "Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri yaralı olarak kurtarılırken 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.
Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kilimli ilçesine bağlı Geldik beldesinde özel bir maden ocağında meydana göçükte 3 işçi mahsur kalmıştı. İhbar üzerine olay yerine hızlıca ulaşan Türkiye Taş Kurumuna ait tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu İsmet Kabuk yaralı olarak kurtarılDI. Ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret’in cansız bedenlerine ulaşıldı. 7 saat süren çalışmalar sonucu Veysel Oruçoğlu'nun (46) cansız bedeni madenden çıkarılarak, ambulansla morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ziya Kiret'in cenazesini çıkarmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçüğün meydana geldiği maden ocağına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
BAKAN GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını kaydetti. Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir.