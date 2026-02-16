Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri yaralı olarak kurtarılırken 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

REKLAM

Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kilimli ilçesine bağlı Geldik beldesinde özel bir maden ocağında meydana göçükte 3 işçi mahsur kalmıştı. İhbar üzerine olay yerine hızlıca ulaşan Türkiye Taş Kurumuna ait tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu İsmet Kabuk yaralı olarak kurtarılDI. Ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret’in cansız bedenlerine ulaşıldı. 7 saat süren çalışmalar sonucu Veysel Oruçoğlu'nun (46) cansız bedeni madenden çıkarılarak, ambulansla morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ziya Kiret'in cenazesini çıkarmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.