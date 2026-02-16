Canlı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı | Son dakika haberleri

        Uyuşturucu soruşturmasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

        'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı.

        Giriş: 16.02.2026 - 20:28 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:44
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı.

        Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

        Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

