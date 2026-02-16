Canlı
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor | Son dakika haberleri

        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor

        İstanbul'un en büyük problemlerinden biri kuşkusuz otopark sorunu... Özellikle kalabalık ilçelerde yaşayanlar evlerinin önünde bile park yeri bulamaz durumda. Hal böyle olunca vatandaşlar, özel otoparklara başvuruyor. Ama otopark ücretleri cep yakıyor. Bazı semtlerde saatlik ücretler 800 liraya kadar çıktı. Aylık ücretler ise kira fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Habertürk'ten Gizem Türemen, İstanbul'daki otopark sorununu mercek altına aldı...

        Giriş: 16.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 16.02.2026 - 15:43
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Megakent İstanbul'da trafiğe çıkan araç sayısı 6 milyona dayandı. Otopark ihtiyacı da gün geçtikçe artıyor.

        Belediye otoparkları talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Hal böyle olunca da sürücüler, özel otoparklara yönelmek zorunda kalıyor.

        ÖZEL OTOPARK FİYATLARI CEP YAKIYOR

        Özel otoparklarda fiyatlar ilçeye, semte ya da yoğunluğa göre değişiyor. Bazı ilçelerde otomobiller için 0-3 saat arası ücret 800 liraya kadar çıkıyor, minibüsler ve büyük araçlar için bu ücret bin 120 lirayı buluyor.

        ÖZEL OTOPARK ÜCRETLERİ, BELEDİYE OTOPARKI FİYATLARINI KATLIYOR

        Fatih ilçesinde Tarihi Yarımada ve Kadıköy'de Rıhtım gibi sahil bantlarında belediyelere ait otoparkların bir saatlik ücreti 200 liradan başlıyor. Özel otoparklarda ise bu fiyat 400 lira ile 800 lira arasında değişiyor.

        KİRA GİBİ OTOPARK ÜCRETİ

        Özel otoparkların aylık ücretleri ise adeta kiralarla yarışıyor. Mesela Fatih ilçesine bağlı Laleli'deki bir otoparkta aylık abonmanlık ücreti otomobiller için 28 bin 800, minibüsler için 40 bin lira. Bazı ilçelerde ise aylık otopark ücreti 50 bin lirayı buluyor.

        Semtlere göre değişen ücretlere dikkat çeken kent sakinleri "Bir kira kadar da arabanın otoparkına vermek gerekiyor. Bir asgari ücret kadar otopark parası mı olur? Bu para nasıl ödenebilir?" diye tepki gösterdi.

        "ÖZEL OTOPARK ÜCRETLERİNE ÜST SINIR GETİRİLMELİ"

        Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, özel otopark ücretlerine üst sınır getirilmesi gerektiğine işaret etti. Fahiş fiyatla mücadelede vatandaşlara da sorumluluk düştüğünü hatırlatan Ağaoğlu, "Belediyelere şikayette bulunmalıyız otopark olarak girdiğim işletmede benden fahiş bedel aldılar diye. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu var. 'Sen neden bir saate 700-800 TL aldın, fiyat listen nerede?' deme hakkı var ve yaptırım uygulama yetkilerine sahipler" dedi.

