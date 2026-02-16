Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor

Megakent İstanbul'da trafiğe çıkan araç sayısı 6 milyona dayandı. Otopark ihtiyacı da gün geçtikçe artıyor.

Belediye otoparkları talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Hal böyle olunca da sürücüler, özel otoparklara yönelmek zorunda kalıyor.

ÖZEL OTOPARK FİYATLARI CEP YAKIYOR

Özel otoparklarda fiyatlar ilçeye, semte ya da yoğunluğa göre değişiyor. Bazı ilçelerde otomobiller için 0-3 saat arası ücret 800 liraya kadar çıkıyor, minibüsler ve büyük araçlar için bu ücret bin 120 lirayı buluyor.

ÖZEL OTOPARK ÜCRETLERİ, BELEDİYE OTOPARKI FİYATLARINI KATLIYOR

Fatih ilçesinde Tarihi Yarımada ve Kadıköy'de Rıhtım gibi sahil bantlarında belediyelere ait otoparkların bir saatlik ücreti 200 liradan başlıyor. Özel otoparklarda ise bu fiyat 400 lira ile 800 lira arasında değişiyor.

KİRA GİBİ OTOPARK ÜCRETİ

Özel otoparkların aylık ücretleri ise adeta kiralarla yarışıyor. Mesela Fatih ilçesine bağlı Laleli'deki bir otoparkta aylık abonmanlık ücreti otomobiller için 28 bin 800, minibüsler için 40 bin lira. Bazı ilçelerde ise aylık otopark ücreti 50 bin lirayı buluyor.

Semtlere göre değişen ücretlere dikkat çeken kent sakinleri "Bir kira kadar da arabanın otoparkına vermek gerekiyor. Bir asgari ücret kadar otopark parası mı olur? Bu para nasıl ödenebilir?" diye tepki gösterdi.