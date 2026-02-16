Ramazan'ın yaklaşmasıyla Ramazan kolileri ve gıda paketleri satışı başladı. Pirinç, bulgur, hazır çorba, makarna, şeker, yağ, çay, salça gibi temel ihtiyaçlardan oluşan küçük boy Ramazan kolileri en düşük 500 TL’den satışa sunuluyor.

2025 yılında ise içinde 12 ürünün yer aldığı CarrefourSA'nın "Klasik" adlı Ramazan kolisi 379,95 TL 'den satılırken, bu yıl kolinin fiyatı yüzde 108 artarak 790,20 TL'ye çıktı. Geçen yıl aynı market zincirinin fiyatı 649,95 TL olan ve içinde 23 ürünün yer aldığı "Süper Ramazan Kolisi" adlı paketindeki ürün sayısı bu yıl 22'ye düştü ancak kolinin fiyatı yüzde 119 artarak 1.423,30 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde geçen yıl fiyatı 799,95 olan 26 ürünün yer aldığı "Mega Ramazan Kolisi"adlı paketin de bu sene ürün sayısı 25’e düştü ve kolinin fiyatı yüzde 117 artarak 1.732,25 oldu.

REKLAM

Migros'un ise içinde 12 ürünün olduğu “Ramazan Bereket Paketi “ adlı kolisinin fiyatı geçen yıl 369.95 TL iken, bu yıl yüzde 35 artarak 499,95 TL'ye çıktı. Marketin, içinde 21 ürünün olduğu “Ramazan Lezzet Paketi” ise geçen yıl 629,95 TL’ye satılırken, bu yıl yüzde 27 artarak 799,95TL'den satışa sunuluyor.