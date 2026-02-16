Canlı
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Pirinç, bulgur, makarna... Ramazan kolilerine ne kadar zam geldi? - Alışveriş Haberleri

        Ramazan kolilerine ne kadar zam geldi?

        Ramazan ayı öncesi zincir marketlerin satışa sunduğu Ramazan kolilerinde geçen yıla oranla dikkat çeken fiyat artışları yaşandı. Kolilerin fiyatı içindeki ürünlere göre yüzde 26 ila 119 arasında arttı

        Giriş: 16.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:53
        Ramazan kolilerine ne kadar zam geldi?
        Ramazan'ın yaklaşmasıyla Ramazan kolileri ve gıda paketleri satışı başladı. Pirinç, bulgur, hazır çorba, makarna, şeker, yağ, çay, salça gibi temel ihtiyaçlardan oluşan küçük boy Ramazan kolileri en düşük 500 TL’den satışa sunuluyor.

        2025 yılında ise içinde 12 ürünün yer aldığı CarrefourSA'nın "Klasik" adlı Ramazan kolisi 379,95 TL 'den satılırken, bu yıl kolinin fiyatı yüzde 108 artarak 790,20 TL'ye çıktı. Geçen yıl aynı market zincirinin fiyatı 649,95 TL olan ve içinde 23 ürünün yer aldığı "Süper Ramazan Kolisi" adlı paketindeki ürün sayısı bu yıl 22'ye düştü ancak kolinin fiyatı yüzde 119 artarak 1.423,30 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde geçen yıl fiyatı 799,95 olan 26 ürünün yer aldığı "Mega Ramazan Kolisi"adlı paketin de bu sene ürün sayısı 25’e düştü ve kolinin fiyatı yüzde 117 artarak 1.732,25 oldu.

        Migros'un ise içinde 12 ürünün olduğu “Ramazan Bereket Paketi “ adlı kolisinin fiyatı geçen yıl 369.95 TL iken, bu yıl yüzde 35 artarak 499,95 TL'ye çıktı. Marketin, içinde 21 ürünün olduğu “Ramazan Lezzet Paketi” ise geçen yıl 629,95 TL’ye satılırken, bu yıl yüzde 27 artarak 799,95TL'den satışa sunuluyor.

        Metro Türkiye'de ise “Hazır Erzak Paketi” olarak 3 seçenek sunuluyor. Geçen yıl 465 TL'den satılan ve içinde 13 ürünün bulunduğu Ramazan kolisi bu yıl yüzde 27 artarak 589 liradan, geçen yıl 890 TL'den satılan 21 ürünlü Ramazan kolisi bu yıl 22 ürünle yüzde 26 artışla 1.119 liradan satın alınabiliyor. 23 çeşit ürünle 2025'te 1050 TL olan Ramazan kolisi ise bu yıl 24 ürünle yüzde 33 artışla 1.399 liradan satışa sunuluyor.

        ŞOK Market'in Ramazan ayı için hazırladığı ve 13 ürünün yer aldığı erzak paketi ise geçen yıla göre yüzde 29 artarak 550 TL oldu. Aynı paket geçen yıl 425 TL'den satılıyordu.

        RAMAZAN KOLİLERİ 2026 FİYATLARI

        MARKET ÜRÜN SAYISI FİYAT
        CarrefourSA 12 790,20 TL
        CarrefourSA 22 1.423,30 TL
        CarrefourSA 25 1.732,25 TL
        Migros 12 499,95 TL
        Migros 21 799,95 TL
        Metro Türkiye 13 589 TL
        Metro Türkiye 22 1.119 TL
        Metro Türkiye 24 1.399 TL
        ŞOK 13 550 TL

        RAMAZAN KOLİLERİ 2025 FİYATLARI

        MARKET ÜRÜN SAYISI FİYAT
        CarrefourSA 12 379,95 TL
        CarrefourSA 23 649,95 TL
        CarrefourSA 26 799,95 TL
        Migros 12 369,95 TL
        Migros 21 629,95 TL
        Metro Türkiye 13 465 TL
        Metro Türkiye 21 890 TL
        Metro Türkiye 23 1050 TL
        ŞOK 13 425 TL

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

