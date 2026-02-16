Galatasaray İtalyan ekiplerine evinde 63 yıldır kaybetmiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Juventus'u ağırlayacak Galatasaray, İtalyan ekipleriyle 27. maçını oynayacak.

Juventus ile resmi maçlarda 7. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında daha önce İtalya takımlarından Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile de mücadele etti.

Galatasaray, bu takımlara karşı çıktığı 26 resmi maçta 8'er kez galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 10 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. "Cimbom", bu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, 38 golü kalesinde gördü.

JUVENTUS İLE 7. RANDEVUDA

Galatasaray, yarın İtalya devi Juventus ile 7. maçını oynayacak.

İki takım, ilk olarak 16 Eylül 1998 tarihinde İtalya'da oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşılaştı. Söz konusu müsabaka 2-2 sonuçlandı.

Juventus ile toplamda 6 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", bu maçlarda 9 kez fileleri sarsarken, 7 kez topu ağlarında gördü.

2013 YILINDA 2 GÜN SÜREN MAÇTA JUVENTUS'U YENDİ Galatasaray, 2013-2014 sezonunda iki gün süren maçta Juventus'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 10 Aralık 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında Juventus'u ağırladığı maç, ani kar yağışı sonrası saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle 33. dakikada hakem tarafından durdurularak, bir gün sonrasına ertelendi. Galatasaray, 11 Aralık'ta yine kar yağışıyla kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan sonra 7 puanla ikinci sıraya yükselerek adını son 16 turuna yazdırdı. 6 puanla 3. sırada bulunan Juventus ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. 1999'DAKİ MILAN GALİBİYETİ, UEFA KUPASI'NA GİDEN YOLU AÇTI Galatasaray'ın 1999-2000 sezonunda Milan'a karşı 3-2 kazandığı maç, kulüp tarihinde büyük önem taşıyor. Söz konusu sezonda Chelsea, Hertha Berlin ve Milan ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Galatasaray, son haftaya 4 puanla son sırada girdi. UEFA Kupası'na katılım için mutlak 3 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, 3 Kasım 1999 tarihinde son hafta maçında konuk ettiği Milan'ı 3-2 mağlup ederek 7 puana ulaştı ve İtalyan ekibinin önünde grubu 3. sırada bitirdi. UEFA Kupası'na katılan Galatasaray, bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük başarılarından birini elde etti.