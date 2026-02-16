Canlı
        Galatasaray İtalyan ekiplerine evinde 63 yıldır kaybetmiyor! - Futbol Haberleri

        Galatasaray İtalyan ekiplerine evinde 63 yıldır kaybetmiyor!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki Juventus maçıyla birlikte İtalyan ekiplerine karşı 27. sınavına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, İtalyan takımlarına karşı evinde 63 yıllık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:21
        İtalyanlara 63 yıldır geçit yok!
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Juventus'u ağırlayacak Galatasaray, İtalyan ekipleriyle 27. maçını oynayacak.

        Juventus ile resmi maçlarda 7. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında daha önce İtalya takımlarından Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile de mücadele etti.

        Galatasaray, bu takımlara karşı çıktığı 26 resmi maçta 8'er kez galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 10 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. "Cimbom", bu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, 38 golü kalesinde gördü.

        JUVENTUS İLE 7. RANDEVUDA

        Galatasaray, yarın İtalya devi Juventus ile 7. maçını oynayacak.

        İki takım, ilk olarak 16 Eylül 1998 tarihinde İtalya'da oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşılaştı. Söz konusu müsabaka 2-2 sonuçlandı.

        Juventus ile toplamda 6 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", bu maçlarda 9 kez fileleri sarsarken, 7 kez topu ağlarında gördü.

        2013 YILINDA 2 GÜN SÜREN MAÇTA JUVENTUS'U YENDİ

        Galatasaray, 2013-2014 sezonunda iki gün süren maçta Juventus'u 1-0 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılıların 10 Aralık 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında Juventus'u ağırladığı maç, ani kar yağışı sonrası saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle 33. dakikada hakem tarafından durdurularak, bir gün sonrasına ertelendi. Galatasaray, 11 Aralık'ta yine kar yağışıyla kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan sonra 7 puanla ikinci sıraya yükselerek adını son 16 turuna yazdırdı. 6 puanla 3. sırada bulunan Juventus ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.

        1999'DAKİ MILAN GALİBİYETİ, UEFA KUPASI'NA GİDEN YOLU AÇTI

        Galatasaray'ın 1999-2000 sezonunda Milan'a karşı 3-2 kazandığı maç, kulüp tarihinde büyük önem taşıyor.

        Söz konusu sezonda Chelsea, Hertha Berlin ve Milan ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Galatasaray, son haftaya 4 puanla son sırada girdi. UEFA Kupası'na katılım için mutlak 3 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, 3 Kasım 1999 tarihinde son hafta maçında konuk ettiği Milan'ı 3-2 mağlup ederek 7 puana ulaştı ve İtalyan ekibinin önünde grubu 3. sırada bitirdi.

        UEFA Kupası'na katılan Galatasaray, bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük başarılarından birini elde etti.

        63 YILDIR İTALYAN EKİPLERİNE EVİNDE YENİLMİYOR

        Galatasaray, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor.

        Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 golü kalesinde gördü.

        JUVENTUS'UN TÜRK EKİPLERİNE KARŞI PERFORMANSI

        Juventus, daha önce Türk ekiplerine karşı 10 resmi maça çıktı.

        Torino ekibi, Galatasaray dışında Avrupa kupalarında Fenerbahçe ile Trabzonspor'un rakibi oldu. Bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Juventus, Türk ekiplerinin filelerini 14 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

        Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda gol yemeyen Torino temsilcisi, kalesinde gördüğü 9 golün tamamını Galatasaray maçlarında yedi.

        İTALYAN TAKIMLARIYLA MAÇLAR

        Galatasaray'ın Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:

        Sezon Rakip Organizasyon Tur İlk maç sonucu (GS-Rakip) İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
        1962-1963 Milan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Final 1-3 0-5
        1992-1993 Roma UEFA Kupası 3. Tur 1-3 3-2
        1997-1998 Parma Şampiyonlar Ligi Grup 0-2 1-1
        1998-1999 Juventus Şampiyonlar Ligi Grup 2-2 1-1
        1999-2000 Milan Şampiyonlar Ligi 1. Tur Grup 1-2 3-2
        1999-2000 Bologna UEFA Kupası 3. Tur 1-1 2-1
        2000-2001 Milan Şampiyonlar Ligi 2. Tur Grup 2-2 2-0
        2001-2002 Lazio Şampiyonlar Ligi 1. Tur Grup 1-0 0-1
        2001-2002 Roma Şampiyonlar Ligi 2. Tur Grup 1-1 1-1
        2003-2004 Juventus Şampiyonlar Ligi Grup 1-2 2-0
        2013-2014 Juventus Şampiyonlar Ligi Grup 2-2 1-0
        2015-2016 Lazio Avrupa Ligi Son 32 1-1 1-3
        2021-2022 Lazio Avrupa Ligi Grup 1-0 0-0
