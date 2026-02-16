400 milyon Euro'luk yatırımda üçüncü faz! Oyak Renault Dacia SUV üretecek
Bursa'daki Oyak Renault fabrikası, yıl içinde yeni bir modeli daha üretmeye hazırlanıyor. 2023 yılında açıklanan 400 milyon Euro'luk yatırımın üçüncü halkası olacak yeni SUV model, edindiğimiz bilgiye göre Dacia logosu taşıyacak. Yıl sonunda üretimine başlanacak otomobilin segment detayları ile teknik özellikleri ilerleyen dönemde açıklanacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Bugüne kadar dünya çapında 17 milyon, Türkiye’de ise 600 binden fazla satılan Renault Clio, 6'ncı nesli ile Türkiye'ye giriş yaptı.
Fransız markanın B-segmentteki temsilcisi, şimdilik tek motor ve 2 farklı donanım paketi ile yollara çıkıyor.
Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen yeni Clio'nun Türkiye lansmanı önceki günlerde İzmir'de düzenlendi.
İzmir'deki etkinlikte, MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu ile sektördeki gelişmeler üzerine konuşma fırsatı bulduk.
Rekorlar ile geçen 2025'in ardından 2026'da da pazarın benzer bir tempoda kapanacağı tahminini paylaşan Tatoğlu, kendi markasının hedefleri ile ilgili olarak da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu
2025’te otomotiv pazarını lider olarak bitirdiklerini vurgulayan Bahaettin Tatoğlu, "Benim için asıl önemli olan Duster’ın yeni motor seçenekleri ile Aralık ayında yeniden liderliğe ulaşması oldu. 2026’da en önemli hedeflerimizden biri SUV segmentinde liderliğe ulaşmak. Yıl içinde ticari araçlarda da pazar payımızı artırmak istiyoruz. Hedefimizi yüzde 14.5 pazar payı olarak belirledik" dedi.
BURSA'YE YENİ BİR MODEL GELİYOR
Tatoğlu, 2026'da Oyak Renault Fabrikası’nda Boreal üretiminin başlayacak olmasının satışlara olumlu yansıyacağını aktararak, bu yıl yeni bir modelin de Türkiye'de üretileceğinin müjdesini verdi.
Edindiğimiz bilgiye göre, Bursa'da üretilecek yeni modelin detayları ilerleyen dönemde resmi olarak açıklanacak. Fakat, bu modelin Dacia logosu taşıması ve SUV segmentinde yer alması bekleniyor. Bu otomobilin üretimine ise yıl sonunda başlanacak.
Dacia'nın Duster modeli Türkiye ve Avrupa dışı pazarlar için Renault logosu ile, Romanya'daki fabrikanın talebe yetişemediği zamanlarda ise Avrupa için Dacia logosu ile Bursa'da üretiliyor.
İzmir'deki Clio lansmanında bilgisini aldığımız yeni model ise, Bursa'daki fabrikadan Dacia logosu ile banttan çıkacak ikinci otomobil olacak.
OYAK ve Renault, Aralık 2023’te 400 milyon Euro’luk yatırım kararı açıklamıştı. Bu yatırımın ilk iki modeli Renault Duster ve Renault Boreal oldu. Söz konusu yatırım kapsamında toplam 4 farklı modelin üretimi hedefleniyor.
ALPINE YAYILACAK, MEGANE SEDAN DEVAM EDECEK
Bahaettin Tatoğlu'nun açıklamalarından devam edecek olursak, MAİS bu yıl 2 noktada daha Alpine satışına başlayacak, ayrıca bayi altyapısı yeterli olan noktalarda da Alpine modelleri sergilenecek.
Öte yandan, Oyak Renault dünyasında, otomobillerin yaşam döngüsünün ilk dönemi 'Faz 1', makyaj sonrası dönem ise 'Faz 2' olarak adlandırılıyor. Megane Sedan da bir süredir Faz 2 versiyonu ile yollarda.
Bu kapsamda, Tatoğlu'na Megane Sedan için 'Faz 3' ihtimalini de sorduk. Otomobilin 2027'e kadar yollarda olacağını kaydeden Tatoğlu'nun, Faz 3 hakkında ise bir yorumda bulunmadığını söyleyelim.
2016 yılında tanıtılan ve 2020 yılında makyaj operasyonu geçiren Megane Sedan, 2023 yılından bu yana Karsan fabrikasında üretiliyor.
BENZİNLİ MOTOR İLE GELDİ
MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu'nun açıklamalarının ardından gelelim yeni Clio'nun detaylarına.
En başta, 2025 yılında 51 bin 717 adetlik satışla Clio'nun beşinci neslinin Türkiye'nin en çok satılan otomobili olduğunu belirtelim.
Bu nesil, 6'ncı nesil ile birlikte üretilmeye ve satılmaya devam edecek. Yılın ikinci yarısında ise 5'inci nesil artık tedavülden kalkacak.
Yeni nesil Clio'nun ilk etapta tek motor ile satışa çıkacağından bahsetmiştik. Bu motor markanın diğer modellerinden tanıdık olan 1.2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli ünite.
Direkt enjeksiyon ve Miller çevrimi teknolojisine sahip bu motor, 115 beygir güç ve 190 Nm tork üretiyor. Otomobil EDC 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile kombine ediliyor.
TCe 115 hp olarak adlandırılan bu motora 2026 yılında iki güçlü alternatif daha gelecek. Bunlar 160 hp Full Hybrid E-Tech ve Eco-G 120 EDC olacak.
BAGAJ HACMİ SEGMENTİNİ AŞIYOR
Yeni Clio'nun ölçülerinden de bahsetmek gerekirse, otomobilin uzunluğu 66 mm artış ile 4.12 metreye, genişliği 39 mm artış ile 1.77 metreye ulaşmış durumda.
Aks mesafesi 2 bin 591 mm olarak açıklanan Clio'nun bagajı ise C-segment hacthbacklerin ötesinde olacak şekilde 391 litre olarak açıklanıyor. Güç seçeneğine bağlı olarak bagaj hacmi değişkenlik gösteriyor.
CMF-B platformu üzerinde yükselen yeni Clio, evolution plus ve esprit Alpine donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Esprit Alpine donanım seçeneğinde otomobil 18 inch jant boyutuyla alınabiliyor. Elektronik park freni ise tüm versiyonlarda standart olarak yer alıyor.