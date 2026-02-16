Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,69 %0,00
        DOLAR 43,7190 %0,07
        EURO 51,9114 %0,09
        GRAM ALTIN 7.013,77 %-0,88
        FAİZ 35,79 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 105,54 %-2,59
        BITCOIN 68.533,00 %-0,42
        GBP/TRY 59,6818 %0,02
        EUR/USD 1,1867 %-0,01
        BRENT 67,81 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 11.467,51 %-0,88
        Haberler Ekonomi Otomobil 400 milyon Euro'luk yatırımda üçüncü faz! Oyak Renault Dacia SUV üretecek - Otomobil Haberleri

        400 milyon Euro'luk yatırımda üçüncü faz! Oyak Renault Dacia SUV üretecek

        Bursa'daki Oyak Renault fabrikası, yıl içinde yeni bir modeli daha üretmeye hazırlanıyor. 2023 yılında açıklanan 400 milyon Euro'luk yatırımın üçüncü halkası olacak yeni SUV model, edindiğimiz bilgiye göre Dacia logosu taşıyacak. Yıl sonunda üretimine başlanacak otomobilin segment detayları ile teknik özellikleri ilerleyen dönemde açıklanacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 16.02.2026 - 07:08 Güncelleme: 16.02.2026 - 07:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bugüne kadar dünya çapında 17 milyon, Türkiye’de ise 600 binden fazla satılan Renault Clio, 6'ncı nesli ile Türkiye'ye giriş yaptı.

        Fransız markanın B-segmentteki temsilcisi, şimdilik tek motor ve 2 farklı donanım paketi ile yollara çıkıyor.

        Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen yeni Clio'nun Türkiye lansmanı önceki günlerde İzmir'de düzenlendi.

        İzmir'deki etkinlikte, MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu ile sektördeki gelişmeler üzerine konuşma fırsatı bulduk.

        Rekorlar ile geçen 2025'in ardından 2026'da da pazarın benzer bir tempoda kapanacağı tahminini paylaşan Tatoğlu, kendi markasının hedefleri ile ilgili olarak da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu
        MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu
        REKLAM

        2025’te otomotiv pazarını lider olarak bitirdiklerini vurgulayan Bahaettin Tatoğlu, "Benim için asıl önemli olan Duster’ın yeni motor seçenekleri ile Aralık ayında yeniden liderliğe ulaşması oldu. 2026’da en önemli hedeflerimizden biri SUV segmentinde liderliğe ulaşmak. Yıl içinde ticari araçlarda da pazar payımızı artırmak istiyoruz. Hedefimizi yüzde 14.5 pazar payı olarak belirledik" dedi.

        BURSA'YE YENİ BİR MODEL GELİYOR

        Tatoğlu, 2026'da Oyak Renault Fabrikası’nda Boreal üretiminin başlayacak olmasının satışlara olumlu yansıyacağını aktararak, bu yıl yeni bir modelin de Türkiye'de üretileceğinin müjdesini verdi.

        Edindiğimiz bilgiye göre, Bursa'da üretilecek yeni modelin detayları ilerleyen dönemde resmi olarak açıklanacak. Fakat, bu modelin Dacia logosu taşıması ve SUV segmentinde yer alması bekleniyor. Bu otomobilin üretimine ise yıl sonunda başlanacak.

        Dacia'nın Duster modeli Türkiye ve Avrupa dışı pazarlar için Renault logosu ile, Romanya'daki fabrikanın talebe yetişemediği zamanlarda ise Avrupa için Dacia logosu ile Bursa'da üretiliyor.

        İzmir'deki Clio lansmanında bilgisini aldığımız yeni model ise, Bursa'daki fabrikadan Dacia logosu ile banttan çıkacak ikinci otomobil olacak.

        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        OYAK ve Renault, Aralık 2023’te 400 milyon Euro’luk yatırım kararı açıklamıştı. Bu yatırımın ilk iki modeli Renault Duster ve Renault Boreal oldu. Söz konusu yatırım kapsamında toplam 4 farklı modelin üretimi hedefleniyor.

        REKLAM

        ALPINE YAYILACAK, MEGANE SEDAN DEVAM EDECEK

        Bahaettin Tatoğlu'nun açıklamalarından devam edecek olursak, MAİS bu yıl 2 noktada daha Alpine satışına başlayacak, ayrıca bayi altyapısı yeterli olan noktalarda da Alpine modelleri sergilenecek.

        Öte yandan, Oyak Renault dünyasında, otomobillerin yaşam döngüsünün ilk dönemi 'Faz 1', makyaj sonrası dönem ise 'Faz 2' olarak adlandırılıyor. Megane Sedan da bir süredir Faz 2 versiyonu ile yollarda.

        Bu kapsamda, Tatoğlu'na Megane Sedan için 'Faz 3' ihtimalini de sorduk. Otomobilin 2027'e kadar yollarda olacağını kaydeden Tatoğlu'nun, Faz 3 hakkında ise bir yorumda bulunmadığını söyleyelim.

        2016 yılında tanıtılan ve 2020 yılında makyaj operasyonu geçiren Megane Sedan, 2023 yılından bu yana Karsan fabrikasında üretiliyor.

        BENZİNLİ MOTOR İLE GELDİ

        MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu'nun açıklamalarının ardından gelelim yeni Clio'nun detaylarına.

        En başta, 2025 yılında 51 bin 717 adetlik satışla Clio'nun beşinci neslinin Türkiye'nin en çok satılan otomobili olduğunu belirtelim.

        Bu nesil, 6'ncı nesil ile birlikte üretilmeye ve satılmaya devam edecek. Yılın ikinci yarısında ise 5'inci nesil artık tedavülden kalkacak.

        REKLAM

        Yeni nesil Clio'nun ilk etapta tek motor ile satışa çıkacağından bahsetmiştik. Bu motor markanın diğer modellerinden tanıdık olan 1.2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli ünite.

        Direkt enjeksiyon ve Miller çevrimi teknolojisine sahip bu motor, 115 beygir güç ve 190 Nm tork üretiyor. Otomobil EDC 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile kombine ediliyor.

        TCe 115 hp olarak adlandırılan bu motora 2026 yılında iki güçlü alternatif daha gelecek. Bunlar 160 hp Full Hybrid E-Tech ve Eco-G 120 EDC olacak.

        BAGAJ HACMİ SEGMENTİNİ AŞIYOR

        Yeni Clio'nun ölçülerinden de bahsetmek gerekirse, otomobilin uzunluğu 66 mm artış ile 4.12 metreye, genişliği 39 mm artış ile 1.77 metreye ulaşmış durumda.

        Aks mesafesi 2 bin 591 mm olarak açıklanan Clio'nun bagajı ise C-segment hacthbacklerin ötesinde olacak şekilde 391 litre olarak açıklanıyor. Güç seçeneğine bağlı olarak bagaj hacmi değişkenlik gösteriyor.

        CMF-B platformu üzerinde yükselen yeni Clio, evolution plus ve esprit Alpine donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Esprit Alpine donanım seçeneğinde otomobil 18 inch jant boyutuyla alınabiliyor. Elektronik park freni ise tüm versiyonlarda standart olarak yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öldürülmeden önce yaptığı yardım işaretiyle gündeme gelmişti

        Tokat'ta 'uluslararası yardım işareti' ile gündeme gelen kadın cinayeti davasına devam edildi, kaza süsü verilerek öldürülen kadının acılı baba duruşmada "Çocuğumu geri getirsinler" diyerek isyan etti. (İHA)

        #haberler
        #otomobil
        #Renault
        #clio
        #Dacia
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!