400 milyon Euro'luk yatırımda üçüncü faz! Oyak Renault Dacia SUV üretecek

Bugüne kadar dünya çapında 17 milyon, Türkiye’de ise 600 binden fazla satılan Renault Clio, 6'ncı nesli ile Türkiye'ye giriş yaptı.

Fransız markanın B-segmentteki temsilcisi, şimdilik tek motor ve 2 farklı donanım paketi ile yollara çıkıyor.

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen yeni Clio'nun Türkiye lansmanı önceki günlerde İzmir'de düzenlendi.

İzmir'deki etkinlikte, MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu ile sektördeki gelişmeler üzerine konuşma fırsatı bulduk.

Rekorlar ile geçen 2025'in ardından 2026'da da pazarın benzer bir tempoda kapanacağı tahminini paylaşan Tatoğlu, kendi markasının hedefleri ile ilgili olarak da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu

2025’te otomotiv pazarını lider olarak bitirdiklerini vurgulayan Bahaettin Tatoğlu, "Benim için asıl önemli olan Duster’ın yeni motor seçenekleri ile Aralık ayında yeniden liderliğe ulaşması oldu. 2026’da en önemli hedeflerimizden biri SUV segmentinde liderliğe ulaşmak. Yıl içinde ticari araçlarda da pazar payımızı artırmak istiyoruz. Hedefimizi yüzde 14.5 pazar payı olarak belirledik" dedi.

2025'te otomotiv pazarını lider olarak bitirdiklerini vurgulayan Bahaettin Tatoğlu, "Benim için asıl önemli olan Duster'ın yeni motor seçenekleri ile Aralık ayında yeniden liderliğe ulaşması oldu. 2026'da en önemli hedeflerimizden biri SUV segmentinde liderliğe ulaşmak. Yıl içinde ticari araçlarda da pazar payımızı artırmak istiyoruz. Hedefimizi yüzde 14.5 pazar payı olarak belirledik" dedi.

BURSA'YA YENİ BİR MODEL GELİYOR Tatoğlu, 2026'da Oyak Renault Fabrikası'nda Boreal üretiminin başlayacak olmasının satışlara olumlu yansıyacağını aktararak, bu yıl yeni bir modelin de Türkiye'de üretileceğinin müjdesini verdi. Edindiğimiz bilgiye göre, Bursa'da üretilecek yeni modelin detayları ilerleyen dönemde resmi olarak açıklanacak. Fakat, bu modelin Dacia logosu taşıması ve SUV segmentinde yer alması bekleniyor. Bu otomobilin üretimine ise yıl sonunda başlanacak. Dacia'nın Duster modeli Türkiye ve Avrupa dışı pazarlar için Renault logosu ile, Romanya'daki fabrikanın talebe yetişemediği zamanlarda ise Avrupa için Dacia logosu ile Bursa'da üretiliyor. İzmir'deki Clio lansmanında bilgisini aldığımız yeni model ise, Bursa'daki fabrikadan Dacia logosu ile banttan çıkacak ikinci otomobil olacak. Dacia Duster Bursalı oldu! OYAK ve Renault, Aralık 2023'te 400 milyon Euro'luk yatırım kararı açıklamıştı. Bu yatırımın ilk iki modeli Renault Duster ve Renault Boreal oldu. Söz konusu yatırım kapsamında toplam 4 farklı modelin üretimi hedefleniyor. ALPINE YAYILACAK, MEGANE SEDAN DEVAM EDECEK Bahaettin Tatoğlu'nun açıklamalarından devam edecek olursak, MAİS bu yıl 2 noktada daha Alpine satışına başlayacak, ayrıca bayi altyapısı yeterli olan noktalarda da Alpine modelleri sergilenecek.

Öte yandan, Oyak Renault dünyasında, otomobillerin yaşam döngüsünün ilk dönemi 'Faz 1', makyaj sonrası dönem ise 'Faz 2' olarak adlandırılıyor. Megane Sedan da bir süredir Faz 2 versiyonu ile yollarda. Bu kapsamda, Tatoğlu'na Megane Sedan için 'Faz 3' ihtimalini de sorduk. Otomobilin 2027'e kadar yollarda olacağını kaydeden Tatoğlu'nun, Faz 3 hakkında ise bir yorumda bulunmadığını söyleyelim. 2016 yılında tanıtılan ve 2020 yılında makyaj operasyonu geçiren Megane Sedan, 2023 yılından bu yana Karsan fabrikasında üretiliyor. BENZİNLİ MOTOR İLE GELDİ MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu'nun açıklamalarının ardından gelelim yeni Clio'nun detaylarına. En başta, 2025 yılında 51 bin 717 adetlik satışla Clio'nun beşinci neslinin Türkiye'nin en çok satılan otomobili olduğunu belirtelim. Bu nesil, 6'ncı nesil ile birlikte üretilmeye ve satılmaya devam edecek. Yılın ikinci yarısında ise 5'inci nesil artık tedavülden kalkacak. Yeni nesil Clio'nun ilk etapta tek motor ile satışa çıkacağından bahsetmiştik. Bu motor markanın diğer modellerinden tanıdık olan 1.2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli ünite.