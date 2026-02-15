Canlı
        Haberler Gündem Güncel Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü! | Son dakika haberleri

        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!

        Balıkesir'de şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı, sokaklar göle döndü. Çanakkale'de de yine rüzgar nedeniyle bir evin balkon duvarı yıkıldı, ağaçlar devrildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 17:14 Güncelleme: 15.02.2026 - 17:14
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına nedeniyle taşan deniz suyu sahilin hemen arkasındaki sokaklara kadar ulaşıp, geçişi kapattı.

        DHA'nın haberine göre Ayvalık'ta bugün öğle saatlerinde fırtına çıktı. Zaman zaman etkisini arttıran fırtına, sahil kesimlerinde özellikle Cunda Adası'nda yaşamı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle dalgalar sahili dövdü. Cunda Adası'nda güneyli yönlerden esen ve hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle taşan deniz suyu sahilin hemen arkasındaki sokaklara kadar ulaştı. Dolan sular sokakları geçişe kapattı.

        BALKON DUVARI YIKILDI

        Çanakkale'de de etkili olan fırtına nedeniyle bir evin balkon duvarı yıkıldı, ağaçlar devrildi: Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki iki otomobil zarar gördü.

        Çanakkale'de, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle kentte çok sayıda ağaç devrilirken, İnönü Caddesi üzerinde devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Ayrıca Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinin balkon duvarı fırtına nedeniyle yıkıldı. Öte yandan fırtına nedeniyle devrilen bir başka ağaç ise park halindeki iki otomobile zarar verdi.

        Osmaniye'de Süleyman mührü ve Tevrat içeren tarihi yazıt ele geçirildi

        OSMANİYE'de 12'nci yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü bulunan ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirildi. Tarihi eseri 1 milyon dolara satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

