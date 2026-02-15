ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu

ABD Savunma Bakanlığı, İran ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen bir gemiye Hint Okyanusu'nda el koyduğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın Karayipler'de uyguladığı abluka kapsamında denetimden kaçmaya çalıştığı belirtilen ‘Veronica 3’ gemisine gece saatlerinde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

Bakanlığın sanal medya paylaşımında, geminin Trump'ın ablukasından kurtulmayı hedeflediği ve izini kaybettirmeyi planladığı iddia edildi. Açıklamada, "Gemi, Başkan Trump’ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu. Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip ettik, mesafeyi ölçtük ve durdurduk" ifadeleri kullanıldı.

ABD-İRAN MÜZAKARELERİNİN İKİNCİ TURU SALI GÜNÜ

Öte yandan, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun salı günü Cenevre’de yapılmasının beklendiği bildirildi.

Amerikan basını, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerinin ikinci turunun, 17 Şubat Salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmasının planlandığını duyurdu.

ABD heyetinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın yer alacak. İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin başkanlık etmesi bekleniyor.