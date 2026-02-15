Canlı
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen bir gemiye el koyduğunu açıkladı. Açıklamada, "Gemi, Başkan Trump'ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu. Karayipler'den Hint Okyanusu'na kadar takip ettik, mesafeyi ölçtük ve durdurduk" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 15.02.2026 - 17:01
        ABD Savunma Bakanlığı, İran ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen bir gemiye Hint Okyanusu'nda el koyduğunu duyurdu.

        ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın Karayipler'de uyguladığı abluka kapsamında denetimden kaçmaya çalıştığı belirtilen ‘Veronica 3’ gemisine gece saatlerinde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

        Bakanlığın sanal medya paylaşımında, geminin Trump'ın ablukasından kurtulmayı hedeflediği ve izini kaybettirmeyi planladığı iddia edildi. Açıklamada, "Gemi, Başkan Trump’ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu. Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip ettik, mesafeyi ölçtük ve durdurduk" ifadeleri kullanıldı.

        İran: Top ABD’nin sahasında
        ABD-İRAN MÜZAKARELERİNİN İKİNCİ TURU SALI GÜNÜ

        Öte yandan, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun salı günü Cenevre’de yapılmasının beklendiği bildirildi.

        Amerikan basını, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerinin ikinci turunun, 17 Şubat Salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmasının planlandığını duyurdu.

        ABD heyetinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın yer alacak. İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin başkanlık etmesi bekleniyor.

        Taraflar arasında ara buluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin de görüşmelere katılması öngörülüyor.

        30 milyon dolarlık soygunla ilgili 3 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi

        30 milyon dolarlık soygunla ilgili 3 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

