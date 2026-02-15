O anlar kamerada! Samsun'da bir adam kızına kahvaltıya giderken kaza kurbanı oldu
Samsun'da 70 yaşındaki Mustafa Şahin, kızına kahvaltıya gitmek için yolun karşısına geçerken iki aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Şahin'in kızı ve torunu kazayı gözleri önünde yaşadı. Araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kızına kahvaltıya gitmek için halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı 70 yaşındaki Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
AA'nın haberine göre kaza; Samsun-Ordu kara yolu Çınarlık mevkisinde meydana geldi.
KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ
Yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Şahin'e, Samsun'dan Çarşamba yönüne giden ve orta şeritte ilerleyen M.D'nin (26) kullandığı otomobil çarptı.
ÜZERİNDEN GEÇTİ
İHA'daki habere göre; çarpmanın etkisiyle sol şeride savrularak yere düşen yaşlı adama, aynı istikamette seyreden H.Ç. (47) yönetimindeki hafif ticari araç da çarparak üzerinden geçti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kızı Şehri Şahin ve torunun gözleri önünde 2 aracın çarptığı Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI
Hafif ticari aracın sürücüsü H.Ç. kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı ve içinde bulunduğu jandarma aracında sağlık görevlileri kendisine müdahale etti.
KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Gözünün önünde babası vefat eden Şehri Şahin ise gözyaşlarına boğuldu.
O ANLAR KAMERADA
Yaşlı adamın kızı ve torunu ile birlikte halk otobüsünden inip daha sonra yolu karşıya geçmek isterken aracın çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
SÜRÜCÜLER İFADE İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere Dikbıyık Jandarma Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.