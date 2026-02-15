Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da feci kaza! Bir adam kızına kahvaltıya giderken hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Samsun'da bir adam kızına kahvaltıya giderken kaza kurbanı oldu

        Samsun'da 70 yaşındaki Mustafa Şahin, kızına kahvaltıya gitmek için yolun karşısına geçerken iki aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Şahin'in kızı ve torunu kazayı gözleri önünde yaşadı. Araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.02.2026 - 14:19 Güncelleme: 15.02.2026 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kızına kahvaltıya gitmek için halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı 70 yaşındaki Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        AA'nın haberine göre kaza; Samsun-Ordu kara yolu Çınarlık mevkisinde meydana geldi.

        KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ

        Yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Şahin'e, Samsun'dan Çarşamba yönüne giden ve orta şeritte ilerleyen M.D'nin (26) kullandığı otomobil çarptı.

        ÜZERİNDEN GEÇTİ

        İHA'daki habere göre; çarpmanın etkisiyle sol şeride savrularak yere düşen yaşlı adama, aynı istikamette seyreden H.Ç. (47) yönetimindeki hafif ticari araç da çarparak üzerinden geçti.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kızı Şehri Şahin ve torunun gözleri önünde 2 aracın çarptığı Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI

        Hafif ticari aracın sürücüsü H.Ç. kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı ve içinde bulunduğu jandarma aracında sağlık görevlileri kendisine müdahale etti.

        KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Gözünün önünde babası vefat eden Şehri Şahin ise gözyaşlarına boğuldu.

        O ANLAR KAMERADA

        Yaşlı adamın kızı ve torunu ile birlikte halk otobüsünden inip daha sonra yolu karşıya geçmek isterken aracın çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        SÜRÜCÜLER İFADE İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

        Araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere Dikbıyık Jandarma Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafik cezaları artıyor

        Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uygulanacak cezalar arttırıldı. Hız sınırını aşmanın cezası 30 bin TL'ye kadar, sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullanılması durumunda 40 bin lira, 6 defa kırmızı ışık ihlalinde 80 bin TL ve drift atanlara 140 bin TL'ye kadar ceza gelecek.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?