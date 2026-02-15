Samsun'un Çarşamba ilçesinde kızına kahvaltıya gitmek için halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı 70 yaşındaki Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA'nın haberine göre kaza; Samsun-Ordu kara yolu Çınarlık mevkisinde meydana geldi.

KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ

Yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Şahin'e, Samsun'dan Çarşamba yönüne giden ve orta şeritte ilerleyen M.D'nin (26) kullandığı otomobil çarptı.

ÜZERİNDEN GEÇTİ

İHA'daki habere göre; çarpmanın etkisiyle sol şeride savrularak yere düşen yaşlı adama, aynı istikamette seyreden H.Ç. (47) yönetimindeki hafif ticari araç da çarparak üzerinden geçti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kızı Şehri Şahin ve torunun gözleri önünde 2 aracın çarptığı Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI

Hafif ticari aracın sürücüsü H.Ç. kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı ve içinde bulunduğu jandarma aracında sağlık görevlileri kendisine müdahale etti.