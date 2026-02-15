Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir eğlence mekanının girişine gelip ‘Ben Diyarbakırlı Apo bana yanlış olmaz’ diyerek ateş eden A.G., İ.M.A.’yı iki ayağından vurdu. Seken mermilerin bacağına isabet ettiği Z.B. (23) isimli kadın da yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Süleyman Seba Sokak’ta meydana geldi. 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla eğlence mekanında düzenlenen etkinliğin olduğu mekana gelen A.G., henüz belirlenemeyen nedenle belinden çıkardığı silahını mekan girişini hedefleyerek defalarca ateşledi. Güvenlik görevlisinin şans eseri yara almadan kurtulduğu olayda İ.M.A. her iki ayağından vuruldu.

SEKEN MERMİLER GİRİŞİN KARŞISINDAKİ KADINA İSABET ETTİ

Mekan girişinin tam ters tarafında arkadaşlarıyla birlikte olan, silah seslerini duyup saklanmaya çalışan Z.B. isimli kadın da seken mermilerden birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

A.G.’nin mekanın önüne gelip ateş etmesi ve güvenlik görevlisi ile mekanın girişinin karşısında bulunan Z.B. ile arkadaşlarının kaçmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.G.’nin ‘Ben Diyarbakırlı Apo, bana yanlış olmaz’ dediği ve insanların ‘Sen ne yapıyorsun’ diyerek tepki gösterdikleri duyuldu. A.G., girişten uzaklaştıktan sonra da arkasına dönüp tekrar ateş etti. Daha sonra A.G., silahı tutukluk yapınca olay yerinden koşarak kaçtı.