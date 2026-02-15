Canlı
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü: Nasıl işleyecek? | Son dakika haberleri

        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü: Nasıl işleyecek?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerindeki gecikmelerin ortadan kaldırılması amacıyla "Alo adalet" hattının kurulacağından bahsetmişti. Peki sistem nasıl işleyecek? Şikayetler nasıl değerlendirilecek? Hangi adımlar atılacak? Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 15.02.2026 - 13:51 Güncelleme: 15.02.2026 - 13:51
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli kapsamında yeni bir proje hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek "Alo adalet" hattının devreye gireceğini açıklamıştı.

        Yeni düzenlemeyle 81 ildeki adliyelerde "yargısal verimlilik büroları" oluşturulacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıkları bu bürolarda aktif rol üstlenecek.

        YENİ SİSTEM İLE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

        Yeni sistemle birlikte vatandaşların, dava süreçlerine ilişkin gecikme şikâyetlerini CİMER'e taşımasına gerek kalmayacak. “Alo adalet” hattı üzerinden adliyelerde kurulan yargısal verimlilik bürolarına şikayetler iletebilecek.

        DAVALARIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMASI HEDEFLENECEK

        Alınan şikayetler, yargının kendi iç mekanizması içerisinde değerlendirilecek. Gecikmenin nedeni hızlı biçimde tespit edilecek. Komisyon Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları ve Hakimlerin yönlendirmesiyle gecikme nedenleri hızlıca giderilecek. Davaların makul sürede tamamlanması hedeflenecek.

        YARGI MODELİ HSK’NIN PLANLAMASIYLA YÜRÜTÜLECEK

        Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli kapsamında yargı içi organizasyon ve koordinasyon Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun planlamasıyla yürütülecek. Adliye dışı gecikme nedenleri için ise adalet bakanlığı devreye girecek. Personel takviyesi ve fiziki imkanların iyileştirilmesi gibi destekler verilecek.

