        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı!

        Iğdır'da dehşet dolu bir saldırı meydana geldi. Olayda arkadaşlarıyla birlikte yolda yürüyen 16 yaşındaki kız çocuğu, bir saldırgan tarafından karnından bıçaklandı. D.B. adlı kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, yakalanan şüpheli ifadesinde, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 10:39 Güncelleme: 15.02.2026 - 10:39
        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı!
        Iğdır'da Y.B.’nin (23), yolda yürüyen D.B. (16) adlı kız çocuğuna saldırıp, karnından bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, 10 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Y.B., karşıdan iki arkadaşıyla gelen D.B.'ye saldırarak, karnından bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla D.B., Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde D.B.'yi tanımadığını belirtip, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım’ dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" diyen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Y.B.'nin, yolda yürüyen D.B.'yi bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kaydında, 2 arkadaşıyla caddede yürüyen D.B.'nin, karşıdan gelen Y.B.’nin saldırısına uğradığı anlar yer aldı. Y.B.'nin, çevredekilerin korkulu bakışları arasında D.B.’ye saldırarak bıçaklaması, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

