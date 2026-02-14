Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...

        İstanbul'da, sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla (1.3 milyar TL) ilgili soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Polise ihbarda bulunan Bilal Durmaz'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Öte yandan Atilla Durmaz'ın, Laleli'de 14 Ekim'de yapılan kara para operasyonlarında gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 11:07 Güncelleme: 14.02.2026 - 11:07
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede, 11 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu.

        4 KİŞİ SOYGUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

        DHA'daki habere göre daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

        GECE FARK EDİP POLİSİ ARADI

        Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi.

        Durmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına çuvalların içerisinde 30 milyon dolar (1.3 milyar TL) olduğunu söyledi. Sitede ve otoparkta inceleme yapan polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        30 MİLYON DOLAR, 1 AYDIR OTOPARKTAYMIŞ

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan Bilal Durmaz'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi.

        Bakırköy'de yaşayan Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları, 1 aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında beklettiği öğrenildi.

        15 DAKİKADA ÇALDILAR

        11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, 15 dakika içinde 2 aracın camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kaçtı.

        "BANKA ZAHMETLİ GELDİ"

        Emniyette ifade veren Durmaz, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" dedi.

        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası! Haberi Görüntüle
