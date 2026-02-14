Siz de rübik kübü hiç çözemeyenlerden misiniz? Sadece 20 hamlede çözmek mümkünmüş!

KATMAN MANTIĞINI ANLAMAK ŞART

Rubik küpü çözerken en önemli nokta, katman mantığını kavramak. Üst, alt, sağ, sol, ön ve arka yüzlerin her biri belirli bir algoritma içinde hareket ettiriliyor.

Bazı adımlarda aynı yüz iki kez çevrilirken, bazı hamlelerde saat yönünün tersine dönüş yapılıyor. Bu küçük gibi görünen detaylar, çözümün kaderini belirliyor.