        Siz de rübik kübü hiç çözemeyenlerden misiniz? Sadece 20 hamlede çözmek mümkünmüş!

        Siz de rübik kübü hiç çözemeyenlerden misiniz? Sadece 20 hamlede çözmek mümkünmüş!

        Zeka oyunlarının en ikonik örneklerinden biri olan Rubik küpü, yıllardır pek çok kişinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Oysa doğru hamle sırasını bildiğinizde çözüm sandığınızdan çok daha yakın olabilir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 07:30 Güncelleme: 14.02.2026 - 07:30
        1

        Renklerin kaosundan kusursuz bir düzene ulaşmak mümkün mü? Rubik küpü, doğru teknikle yalnızca 20 hamlede çözülebiliyor. Peki bu hamlelerin sırrı ne? Detaylar haberimizin devamında...

        2

        KLASİK BİR ZEKA OYUNU: RUBİK KÜPÜNÜN SIRRI

        1974 yılında Macar mimar ve tasarımcı Ernő Rubik tarafından geliştirilen Rubik küpü, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini kaybetmeyen nadir oyuncaklardan biri.

        3

        İlk bakışta karmaşık ve içinden çıkılmaz görünen bu renkli küp, aslında belirli algoritmalar takip edildiğinde sistematik bir şekilde çözülebiliyor. Üstelik sanıldığı kadar uzun sürmüyor.

        4

        Bugün dünya genelinde milyonlarca kişi, Rubik küpünü hem bir hobi hem de bir hız yarışına dönüştürmüş durumda. Hatta saniyeler içinde çözen profesyoneller var. Ancak temel mantığı kavrayan herkes, birkaç denemeden sonra bu klasik bulmacayı çözebilir.

        5

        20 HAMLEDE ÇÖZMEK MÜMKÜN MÜ?

        Uzmanlara göre Rubik küpü en fazla 20 hamlede çözülebiliyor. Matematiksel olarak kanıtlanan bu sayı, “Tanrı algoritması” olarak da biliniyor. Elbette bu, her gelişigüzel 20 hamlenin çözüm getireceği anlamına gelmiyor. Burada önemli olan doğru sıralamayı takip etmek.

        6

        Başlangıçta üst katmanı ve sağ yüzeyi belirli sayıda saat yönünde çevirmek, ardından ön ve arka yüzlerde yapılan kontrollü dönüşlerle renk bloklarını hizalamak gerekiyor.

        Özellikle arka katman hareketlerinde küpün yönünü değiştirmemek, hamleleri doğru uygulamak açısından kritik önem taşıyor.

        7

        KATMAN MANTIĞINI ANLAMAK ŞART

        Rubik küpü çözerken en önemli nokta, katman mantığını kavramak. Üst, alt, sağ, sol, ön ve arka yüzlerin her biri belirli bir algoritma içinde hareket ettiriliyor.

        Bazı adımlarda aynı yüz iki kez çevrilirken, bazı hamlelerde saat yönünün tersine dönüş yapılıyor. Bu küçük gibi görünen detaylar, çözümün kaderini belirliyor.

        8

        Örneğin üst katmanı iki kez çevirmekle bir kez çevirmek arasında büyük fark bulunuyor. Aynı şekilde sağ yüzeyde yapılan ters hamle, daha önce oluşturulan düzeni koruyarak son aşamaya geçişi sağlıyor.

        9

        SABIR VE PRATİK BAŞARIYI GETİRİYOR

        Rubik küpü ilk denemede çözülmeyebilir. Ancak hamle sırasına sadık kalındığında ve birkaç kez tekrar edildiğinde, süreç giderek hızlanıyor. Başlangıçta dakikalar süren çözüm, zamanla saniyelere inebiliyor.

        10

        Kısacası Rubik küpü, karmaşık bir bilmece gibi görünse de aslında disiplinli bir tekrarın ürünü. Doğru 20 hamleyi uyguladığınızda, o renkli yüzeylerin bir anda hizalandığını görmek oldukça tatmin edici.

        Kaynak: WikiHow

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
