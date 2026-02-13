Galatasaray: 5 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Galatasaray'da goller 2. dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ve 70. dakikalarda Mauro Icardi ve 87. dakikada Jerome Onguene(KK)'den gelirken Eyüpspor'un tek golünü ise 71. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 55'e yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önüne geçti. Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Galatasaray’da Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor maçında 11’de başladı. Ligde son olarak 18. haftada iç sahadaki Gaziantep FK mücadelesinde 11’de yer alan Icardi, böylece 3 hafta sonra 11’e döndü.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 33, 48 ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. 46 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken, 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

İÇ SAHADA BU SEZONUN EN ERKEN GOLÜ GELDİ

Galatasaray, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Genç futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken gole de imza atmış oldu.

EYÜPSPOR'DA KIRMIZI

Eyüpspor mücadelenin 38. dakikasında 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Bedirhan Özyurt, Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonrasını direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Ceza sahası dışında topu kaybeden Bedirhan Özyurt'un, araya giren Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Bedirhan Özyurt'u direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

SACHA BOEY 760 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Galatasaray’ın, bu transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey, ikinci döneminde ilk kez RAMS Park’ta oynadı. Sarı-kırmızılılarla iç sahada en son 15 Ocak 2024 tarihindeki Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Boey, bu maçla birlikte 760 gün sonra taraftarların karşısına çıktı. Fransız futbolcu, Eyüpspor müsabakasıyla ayrıca ilk kez 11’de şans buldu.

VINCENZO MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray - Eyüpspor mücadelesini tribünden izledi. Milliler, 26 Mart’ta FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Montella da, bu önemli maç öncesinde futbolcuları takibini sürdürüyor.