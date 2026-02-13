Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Galatasaray: 5 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray: 5 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda goller 2. dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ve 70. dakikalarda Mauro Icardi ve 87. dakikada Jerome Onguene(KK)'den gelirken Eyüpspor'un tek golünü ise 71. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 55'e yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önüne geçti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2026 - 18:47 Güncelleme: 13.02.2026 - 21:52
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

        Galatasaray'da goller 2. dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ve 70. dakikalarda Mauro Icardi ve 87. dakikada Jerome Onguene(KK)'den gelirken Eyüpspor'un tek golünü ise 71. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 55'e yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önüne geçti. Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.

        Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        ICARDI'DEN HAT-TRICK!

        Galatasaray’da Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor maçında 11’de başladı. Ligde son olarak 18. haftada iç sahadaki Gaziantep FK mücadelesinde 11’de yer alan Icardi, böylece 3 hafta sonra 11’e döndü.

        Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 33, 48 ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı.

        Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. 46 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken, 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

        İÇ SAHADA BU SEZONUN EN ERKEN GOLÜ GELDİ

        Galatasaray, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Genç futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken gole de imza atmış oldu.

        EYÜPSPOR'DA KIRMIZI

        Eyüpspor mücadelenin 38. dakikasında 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Bedirhan Özyurt, Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonrasını direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

        Ceza sahası dışında topu kaybeden Bedirhan Özyurt'un, araya giren Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Bedirhan Özyurt'u direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

        SACHA BOEY 760 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

        Galatasaray’ın, bu transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey, ikinci döneminde ilk kez RAMS Park’ta oynadı. Sarı-kırmızılılarla iç sahada en son 15 Ocak 2024 tarihindeki Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Boey, bu maçla birlikte 760 gün sonra taraftarların karşısına çıktı. Fransız futbolcu, Eyüpspor müsabakasıyla ayrıca ilk kez 11’de şans buldu.

        VINCENZO MONTELLA TRİBÜNDE

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray - Eyüpspor mücadelesini tribünden izledi. Milliler, 26 Mart’ta FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Montella da, bu önemli maç öncesinde futbolcuları takibini sürdürüyor.

        ERWIN KOEMAN MÜSABAKAYI TAKİP ETTİ

        Galatasaray - Eyüpspor karşılaşmasını Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman de takip etti. Koeman, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Noa Lang’ı izlemek, RAMS Park’a geldi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Osimhen'in ortasında altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafa vuran Yunus Akgün, ağları sarstı: 1-0.

        7. dakikada Yunus Akgün'ün orta alandaki hatasında topu kapan Umut Bozok, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Umut'un ceza yayından çektiği şutta Uğurcan, golü önledi.

        18. dakikada Legowski'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

        21. dakikada Icardi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya kaldığı kaleci Jankat Yılmaz'ın solundan geçerek, topu kaleye gönderdi. Eyüpsporlu Onguene, meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.

        25. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta arka direkteki Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

        31. dakikada Eyüpspor savunmasından dönen topu ceza yayının sol tarafında önünde bulan Icardi'nin şutunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        33. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lang'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı çeldi. Jankat'tan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Icardi, fileleri havalandırdı: 2-0.

        38. dakikada ikas Eyüpspor, 10 kişi kaldı. Orta alanda kendisine gelen topu iyi kontrol edemeyen Bedirhan Özyurt, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e kaptırdıktan sonra bu oyuncuya faul yaptı. Hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle bu pozisyonda Bedirhan'ı direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

        40. dakikada Lang'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

        Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

        (İkinci yarı az sonra...)

