Asfalttan balık topladılar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde göletin taşması sonucu asfalta sürüklenen balıklar vatandaşlar tarafından toplandı
Giriş: 13.02.2026 - 19:19 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:19
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Mumcular Mustafa Kalem Parkındaki gölet taştı.
Çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı.
Göletten taşan sularla birlikte balıklar da asfalta sürüklendi. Vatandaşlar yoldaki balıkları tek tek topladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
