        Haberler Gündem Güncel Asfalttan balık topladılar | Son dakika haberleri

        Asfalttan balık topladılar

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde göletin taşması sonucu asfalta sürüklenen balıklar vatandaşlar tarafından toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 19:19 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:19
        Asfalttan balık topladılar
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Mumcular Mustafa Kalem Parkındaki gölet taştı.

        Çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı.

        Göletten taşan sularla birlikte balıklar da asfalta sürüklendi. Vatandaşlar yoldaki balıkları tek tek topladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Sivasta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda 51 araç hasar gördü

        Sivasta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda 51 araç hasar gördü

