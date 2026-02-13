Haritadan silinmeden önce görülmesi gereken yerler: Dünyanın en değerli rotaları tehdit altında!

KONGO HAVZASI: ORMAN YOK OLURSA OKSİJEN DE AZALIR

Altı ülkeye yayılan Kongo Havzası, dünya oksijeninin yaklaşık yarısını üreten hayati bir ekosistem. Gorillerden fillere kadar binlerce türe ev sahipliği yapıyor. Ancak kaçak avcılık, madencilik ve ormansızlaşma nedeniyle bilim insanları, 2040’a kadar pek çok türün yok olabileceğini söylüyor.