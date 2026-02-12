Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sınır 20'li yaşlara kadar indi! Neden genç kişiler de kalp krizi geçiriyor?

        Sınır 20'li yaşlara kadar indi! Neden genç kişiler de kalp krizi geçiriyor?

        Kalp krizi denildiğinde akla genellikle ileri yaş gelir. Ancak uzmanlar, 20'li ve 30'lu yaşlarda da kalp krizlerinin görülebildiğini ve vakaların arttığını söylüyor. Peki gençler neden risk altında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 07:30 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        “Bu yaşta olmaz” denilen hastalık artık gençleri de vuruyor. Sağlıksız yaşam tarzı, genetik faktörler ve yoğun stres kalp krizini 20’li yaşlara kadar indirebiliyor. Gençlerde kalp krizinin nedenlerini ve belirtilerini sizin için derledik…

        2

        KALP KRİZİ ARTIK YAŞLI HASTALIĞI DEĞİL

        Kalp krizi uzun yıllar boyunca ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, son veriler 20’li ve 30’lu yaşlarda da ciddi vakalar görülebildiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre genç yaşta kalp krizi geçirme riski sandığımızdan daha yaygın.

        3

        Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin beşte birinin 65 yaş altı bireylerde görülmesi, sorunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

        4

        GENÇLERDE RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

        Yüksek tansiyon, kolesterol, obezite, sigara kullanımı ve diyabet genç yaşta kalp krizinin başlıca nedenleri arasında. Bunun yanında hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme de tabloyu ağırlaştırıyor.

        5

        Bazı genetik kalp hastalıkları ise hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Özellikle aile öyküsü bulunan kişilerde risk daha yüksek.

        6

        KADINLARDA BELİRTİLER FARKLI OLABİLİR

        Kadınlarda kalp krizi belirtileri her zaman klasik göğüs ağrısı şeklinde ortaya çıkmayabiliyor. Nefes darlığı, mide bulantısı, sırt ya da çene ağrısı gibi şikâyetler göz ardı edildiğinde tanı gecikebiliyor.

        Uzmanlar, “Vücudunuzu dinleyin” uyarısında bulunuyor.

        7

        NADİR AMA TEHLİKELİ DURUMLAR

        Bazı genç hastalarda kalp krizi, damar yırtılması gibi nadir durumlara bağlı gelişebiliyor. Spontan koroner arter diseksiyonu veya fibromüsküler displazi gibi hastalıklar genç ve sağlıklı görünen kişilerde dahi risk oluşturabiliyor.

        8

        Ayrıca hipertrofik kardiyomiyopati gibi kalp kası kalınlaşmasıyla seyreden hastalıklar da kalp krizini taklit edebiliyor.

        9

        RİSKİ AZALTMAK MÜMKÜN

        Uzmanlara göre düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve stres yönetimi kalp sağlığını korumada kilit rol oynuyor. Tansiyon ve kolesterol kontrollerinin ihmal edilmemesi, genç yaşta bile hayati önem taşıyor.

        Kaynak: Health, Mayo Clinic

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim