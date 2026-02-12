Sınır 20'li yaşlara kadar indi! Neden genç kişiler de kalp krizi geçiriyor?
Kalp krizi denildiğinde akla genellikle ileri yaş gelir. Ancak uzmanlar, 20'li ve 30'lu yaşlarda da kalp krizlerinin görülebildiğini ve vakaların arttığını söylüyor. Peki gençler neden risk altında?
“Bu yaşta olmaz” denilen hastalık artık gençleri de vuruyor. Sağlıksız yaşam tarzı, genetik faktörler ve yoğun stres kalp krizini 20’li yaşlara kadar indirebiliyor. Gençlerde kalp krizinin nedenlerini ve belirtilerini sizin için derledik…
KALP KRİZİ ARTIK YAŞLI HASTALIĞI DEĞİL
Kalp krizi uzun yıllar boyunca ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, son veriler 20’li ve 30’lu yaşlarda da ciddi vakalar görülebildiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre genç yaşta kalp krizi geçirme riski sandığımızdan daha yaygın.
Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin beşte birinin 65 yaş altı bireylerde görülmesi, sorunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
GENÇLERDE RİSK FAKTÖRLERİ NELER?
Yüksek tansiyon, kolesterol, obezite, sigara kullanımı ve diyabet genç yaşta kalp krizinin başlıca nedenleri arasında. Bunun yanında hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme de tabloyu ağırlaştırıyor.
Bazı genetik kalp hastalıkları ise hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Özellikle aile öyküsü bulunan kişilerde risk daha yüksek.
KADINLARDA BELİRTİLER FARKLI OLABİLİR
Kadınlarda kalp krizi belirtileri her zaman klasik göğüs ağrısı şeklinde ortaya çıkmayabiliyor. Nefes darlığı, mide bulantısı, sırt ya da çene ağrısı gibi şikâyetler göz ardı edildiğinde tanı gecikebiliyor.
Uzmanlar, “Vücudunuzu dinleyin” uyarısında bulunuyor.
NADİR AMA TEHLİKELİ DURUMLAR
Bazı genç hastalarda kalp krizi, damar yırtılması gibi nadir durumlara bağlı gelişebiliyor. Spontan koroner arter diseksiyonu veya fibromüsküler displazi gibi hastalıklar genç ve sağlıklı görünen kişilerde dahi risk oluşturabiliyor.
Ayrıca hipertrofik kardiyomiyopati gibi kalp kası kalınlaşmasıyla seyreden hastalıklar da kalp krizini taklit edebiliyor.
RİSKİ AZALTMAK MÜMKÜN
Uzmanlara göre düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve stres yönetimi kalp sağlığını korumada kilit rol oynuyor. Tansiyon ve kolesterol kontrollerinin ihmal edilmemesi, genç yaşta bile hayati önem taşıyor.
Kaynak: Health, Mayo Clinic