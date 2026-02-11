Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim | Son dakika haberleri

        İki bakanlıkta devir teslim

        İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, görevi İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye devretti. Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştiriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 13:48 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki bakanlıkta devir teslim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştiriliyor.

        Title

        Atamanın ardından İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştiriliyor. Bakan Ali Yerlikaya, görevi İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye devretti. Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştiriliyor

        Törende konuşan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı görevine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sayın Mustafa Çiftçi kardeşimiz atandı. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Yine bir vali kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makama layık görüldü. Devletimizin milletimizin huzuru için gece gündüz demeden 685 bin İçişleri ferdiyle canla başla çalışacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan desteğini ve güvenini hep üzerimizde hissettik. Şükürler olsun her bir başlangıcın sonu olduğu bizim dedelerimiz inancımız hep bunu der. Son teşekkürü mü de aileme ediyorum. Bütün İçişleri ailemizin her bir ferdine de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

        İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben de öncelikle sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevini devralıyorum. Mesleğimde 29.yılımı bitirdim. Kaymakam olarak başladığımız meslekte Allah nasip kısmet etti bugünleri de gördüm. Bu Rabbim'in bir lütfu. Sayın Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. İnşallah devletimize milletimize hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Bakanımıza yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı, yol gösterdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hem meslek büyüğümüz hem de bakanımızdı. İnşallah başka hizmetlere de vesile olur. "

        ADALET BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM

        Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Bakan Yılmaz Tunç da, Adalet Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere güvendi. Adalet teşkilatımızın kapasitesini güçlendirmek için çalıştık. Adliyelerde vatandaşlarımızla hakim ve savcılarımızla buluştuk. "

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartal'da alkollü taksi sürücüsü 5 metrelik dereye uçtu

        Kartal Soğanlık Mahallesi'nde Balıkesir Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu öğrenilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 5 metrelik dereye uçtu. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de