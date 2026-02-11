Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştiriliyor.

Atamanın ardından İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştiriliyor. Bakan Ali Yerlikaya, görevi İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye devretti. Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştiriliyor

Törende konuşan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı görevine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sayın Mustafa Çiftçi kardeşimiz atandı. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Yine bir vali kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makama layık görüldü. Devletimizin milletimizin huzuru için gece gündüz demeden 685 bin İçişleri ferdiyle canla başla çalışacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan desteğini ve güvenini hep üzerimizde hissettik. Şükürler olsun her bir başlangıcın sonu olduğu bizim dedelerimiz inancımız hep bunu der. Son teşekkürü mü de aileme ediyorum. Bütün İçişleri ailemizin her bir ferdine de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben de öncelikle sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevini devralıyorum. Mesleğimde 29.yılımı bitirdim. Kaymakam olarak başladığımız meslekte Allah nasip kısmet etti bugünleri de gördüm. Bu Rabbim'in bir lütfu. Sayın Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. İnşallah devletimize milletimize hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Bakanımıza yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı, yol gösterdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hem meslek büyüğümüz hem de bakanımızdı. İnşallah başka hizmetlere de vesile olur. "

ADALET BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Bakan Yılmaz Tunç da, Adalet Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere güvendi. Adalet teşkilatımızın kapasitesini güçlendirmek için çalıştık. Adliyelerde vatandaşlarımızla hakim ve savcılarımızla buluştuk. "