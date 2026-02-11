Dursun Özbek: Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!

"G.SARAY'IN GELECEĞİ İÇİN DE HARCAMA YAPIYORUZ"

Florya ve Riva gibi Galatasaray'ın geleceğine hizmet edecek gayrimenkullerin durumu var. 31 Mayıs 2025'te Ada, Florya ve Riva'dan 6 milyar 183 milyon TL olarak değerlendirme yapıldı. Bugün ise 9 milyar 400 milyon TL civarı. Bu artışın içinde gözükmeyen bir husus var, bu 3 projeye 60 milyon Dolar para harcadık. Bu süreçte sportif faaliyetlerimizi düşünün... Bu arada 60 milyon Dolar gibi harcama bu gayrimenkuller için yapıldı. Bazı konuları değerlendirirken, bunu da dikkatten kaçırmayın. Sadece sportif faaliyetler için değil, Galatasaray'ın geleceği için de harcamalar yapıyoruz.