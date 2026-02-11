Hatay'da yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi'nde meydana geldi.

1 METRE DERİNLİKTE SUYA DÜŞTÜLER

Evlerinin yakınında sokakta oynayan Ömer (5) ve İsmail Sert (3) kardeşler, kaçan toplarını almak isterken yağış nedeniyle suyla dolan yaklaşık bir metre derinliğindeki inşaat temeline düştü.

İsmail Sert, 3 yaşındaydı.

BİLİNÇLERİ KAPALI OLARAK ÇIKARTILDI

DHA'daki habere göre çevredekilerin seslenmesiyle temele koşan Emrah Sert, sudaki çocuklarını bilinçleri kapalı halde çıkardı.

Ömer Sert, 5 yaşındaydı.

İKİ KARDEŞ DE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ömer ve İsmail Sert'in cenazeleri, Acarköy Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

"TOPRAĞINIZA KURBAN OLAYIM YAVRULARIM"

Cenazeye, çocukların ailesi ve mahalleli katıldı. Sert kardeşlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Çocuklarının mezarı başında gözyaşı döken Şeyda Sert, "Toprağınıza kurban olayım yavrularım benim. Daha küçücüklerdi" diye ağıt yaktı.

Jandarma, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.