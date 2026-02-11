Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yaklaşık bir metre derinliğinde su dolu inşaat temeline düşerek boğulan 5 yaşındaki Ömer ve 3 yaşındaki İsmail Sert kardeşler, yan yana toprağa verildi. Çocuklarının mezarı başında gözyaşı döken Şeyda Sert, "Toprağınıza kurban olayım yavrularım benim. Daha küçücüklerdi" diye ağıt yaktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:26 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:09
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Hatay'da yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi'nde meydana geldi.

        1 METRE DERİNLİKTE SUYA DÜŞTÜLER

        Evlerinin yakınında sokakta oynayan Ömer (5) ve İsmail Sert (3) kardeşler, kaçan toplarını almak isterken yağış nedeniyle suyla dolan yaklaşık bir metre derinliğindeki inşaat temeline düştü.

        İsmail Sert, 3 yaşındaydı.
        İsmail Sert, 3 yaşındaydı.

        BİLİNÇLERİ KAPALI OLARAK ÇIKARTILDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin seslenmesiyle temele koşan Emrah Sert, sudaki çocuklarını bilinçleri kapalı halde çıkardı.

        Ömer Sert, 5 yaşındaydı.
        Ömer Sert, 5 yaşındaydı.

        İKİ KARDEŞ DE KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ömer ve İsmail Sert'in cenazeleri, Acarköy Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

        "TOPRAĞINIZA KURBAN OLAYIM YAVRULARIM"

        Cenazeye, çocukların ailesi ve mahalleli katıldı. Sert kardeşlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Çocuklarının mezarı başında gözyaşı döken Şeyda Sert, "Toprağınıza kurban olayım yavrularım benim. Daha küçücüklerdi" diye ağıt yaktı.

        Jandarma, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
