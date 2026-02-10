Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken, Galatasaray 52 puanla zirvede yer aldı. Fenerbahçe 49 puanla zirve takibini sürdürürken, Trabzonspor ise 3. sırada konumlandı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 21 hafta geride kaldı. 52 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 49 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 45 puanda 3. sırada konumlandı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- FATİH KARAGÜMRÜK: 23 PUAN
17- EYÜPSPOR: 29 PUAN
16- KAYSERİSPOR: 30 PUAN
15- KASIMPAŞA: 31 PUAN
14- ANTALYASPOR: 32 PUAN
13- KONYASPOR: 35 PUAN
12- ÇAYKUR RİZESPOR: 37 PUAN
11- GENÇLERBİRLİĞİ: 37 PUAN
10- ALANYASPOR: 40 PUAN
9- GAZİANTEP FK: 44 PUAN
8- KOCAELİSPOR: 44 PUAN
7- SAMSUNSPOR: 49 PUAN
6- BAŞAKŞEHİR: 52 PUAN
5- GÖZTEPE: 59 PUAN
4- BEŞİKTAŞ: 59 PUAN