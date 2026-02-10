Canlı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! (21. hafta) - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken, Galatasaray 52 puanla zirvede yer aldı. Fenerbahçe 49 puanla zirve takibini sürdürürken, Trabzonspor ise 3. sırada konumlandı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 15:11 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:11
        1

        Trendyol Süper Lig'de 21 hafta geride kaldı. 52 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 49 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 45 puanda 3. sırada konumlandı.

        2

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        3

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        4

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 23 PUAN

        5

        17- EYÜPSPOR: 29 PUAN

        6

        16- KAYSERİSPOR: 30 PUAN

        7

        15- KASIMPAŞA: 31 PUAN

        8

        14- ANTALYASPOR: 32 PUAN

        9

        13- KONYASPOR: 35 PUAN

        10

        12- ÇAYKUR RİZESPOR: 37 PUAN

        11

        11- GENÇLERBİRLİĞİ: 37 PUAN

        12

        10- ALANYASPOR: 40 PUAN

        13

        9- GAZİANTEP FK: 44 PUAN

        14

        8- KOCAELİSPOR: 44 PUAN

        15

        7- SAMSUNSPOR: 49 PUAN

        16

        6- BAŞAKŞEHİR: 52 PUAN

        17

        5- GÖZTEPE: 59 PUAN

        18

        4- BEŞİKTAŞ: 59 PUAN

        19

        3- TRABZONSPOR: 67 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.3

        20

        2- FENERBAHÇE: 80 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %34

        21

        1- GALATASARAY: 83 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %65.7

