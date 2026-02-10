Z kuşağının bilişsel becerileri ebeveynlerinden daha kötü
Bir nörobilimci, Z kuşağının, ebeveynlerinden daha az zeki olan ilk nesil olduğunu, nedenleriyle birlikte açıkladı.
Michael Hopf’un güçlü bir tespiti vardır: Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır, iyi zamanlar ise zayıf insanlar...
Bugün Z kuşağı ile ilgili yapılan haberlerin tümünü yukarıdaki cümle özetliyor gibi görünüyor. Kısıtlı imkanlarla büyüyen direnç dolu bir nesille, konfor alanını terk etmeden her şeye tek tıkla ulaşabilen 2000 sonrası nesil arasındaki fark tam da bu cümlede gizli gibi geliyor bana.
Kolay hayat insanı zayıflatır mı?
Eskiden sınırlı imkanlar hatta imkansızlıklar daha çok çalışmamıza sebep olurken ve bizi güçlendirirken, bugünün sınırsız dijital dünyası yeni nesli daha tembel, daha yorgun ve daha bunalımlı bir hale getirdi.
Belki de beynimizin büyümeye değil, kalbimizin ve irademizin o eski gücüne ihtiyacı var.
Kolaylık insanı güçsüzleştiriyor olabilir mi?
Yıllardır Prof Dr Acar Baltaş şunu anlatır: Konfor alanından yüksek performans çıkmaz. Çocuklarınıza sorumluluk verin. Cevher baskı altında mücevhere dönüşür. Aksi taktirde potansiyelinizin ne olduğunu asla bilemezsiniz. Kolay hayat insana potansiyelini gerçekleştirmesi için imkan tanımaz. Bu yüzden zor koşullarda yetişen çocuklar, azimle çalışanlar, dert sahibi olup pek çok engeli aşmak zorunda kalanlar, dezavantajlı olanlar, çalışarak okumak zorunda olanlar, sahip oldukları için bedel ödeyenler problem çözme ve mücadele etme becerilerini artırırlar. Ümitlerini ve heveslerini kıran tüm olumsuzlukları yenerler ve bir mücevhere dönüşürler.
Zamanın ruhu
Z kuşağının ebeveynleri her şeyi zor yoldan elde etti. Belki zamanın ruhu belki ebeveynler kendi rızalarıyla çocuklarına daha çok konfor sundu. Geçenlerde Daily Mail'de okuduğum bir haber, bu konforun, naifçe söylemek gerekirse, Z kuşağının bilişsel becerilerinde gerilik yaptığını söylüyor.
Habere göre nörobilimci ve eğitmen Dr. Jared Cooney Horvath’a göre Z kuşağı, 1800’lerden bu yana, yani kayıtların resmi olarak tutulmaya başlanmasından bu yana, ebeveynlerinden daha düşük bilişsel performans gösteren ilk nesil olarak kayıtlara geçmiş.
Bilişsel gerilik gösteren ilk grup Z kuşağı
Habere göre, 2000'li yıllarda doğan kuşak eğitim hayatında dijital teknolojiye aşırı bağımlı hale geldi. Bu nedenle bilişsel beceri seviyesi bir önceki nesilden daha geride. 1800'lerin sonlarında bilişsel gelişimle ilgili kayıtlar tutulmaya başlandığından bu yana Z kuşağı; dikkat süresi, hafıza, okuma anlama, matematik ve problem çözme becerileri ve genel zeka açısından gerileyen ilk grup olmuş.
Daha az öğreniyorlar
Bu kuşak okulda daha fazla zaman geçirmesine rağmen daha az öğreniyor. Akademik veriler ve zeka testleri bilişsel geriliğin olduğu tezini destekliyor. Horvath bunun nedeninin, bilgisayar ve tabletleri içeren EdTech yani dijital eğitim teknolojisinin artan kullanımıyla bağlantılı olduğunu söylüyor. Horvath’a göre bu kuşağın bilişsel gelişiminin önündeki en büyük engellerden bir diğeri aşırı özgüven; yani ekrandan gördükleri kadarıyla her şeyi bildiklerini düşünmeleri.
İnsanın öğrenme biçimi farklı!
Bir genç uyanık olduğu zamanın yarısından fazlasını ekrana bakarak geçiriyor. Ancak insan beyni kısa videolarla, kitaplardaki karmaşık fikirleri özetleyen yüzeysel cümleleri okuyarak öğrenmeye programlı değil. İnsan bu şekilde öğrenemez. Nasıl öğrenirler? İnsan biyolojisi gereği derinlemesine çalışarak, analiz ederek, diğer insanlarla etkileşime girerek, üzerine düşünerek, tartışarak ve iletişim kurarak öğrenmeye programlı.
İnsan biyolojisi değişmedi
Dr. Jared Cooney Horvath insan biyolojisinin değişmediğini, değişen tek şeyin sınıflara giren ekranlar olduğunu ifade ediyor. Bilgisayar ve tabletlerin gençleri tembelleştirdiğini, ekrana bakarak her şeyin özetine şöyle bir göz gezdiren bir nesil olduklarını ve bu nesildeki bilişsel becerilerin 2010 yıllarında duraklama, günümüzde ise gerileme dönemine girdiğini söylüyor.
Siz bu konuya ne dersiniz?