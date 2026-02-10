AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Sosyal medya konusunda bir çalışma yapıyoruz" diyen Çelik, "Fransa'dan diğer ülkelere kadar 16 yaşından küçük çocukların korunmasıyla ilgili güçlü yasal tedbirler ifade ediliyor. Özgürlük ve çocuklarımızı korumak için bu konuda daha hassas olduğumuz açıktır. Siber alanda Türkiye tavizsiz bir mücadele vermektedir. Teknoloji oligarklara karşı set oluşturma çerçevesinde sosyal medya düzenlemesini ele almış olacağız." ifadelerini kullandı. Açıklamasında CHP'li Özarslan'ın istifası hakkındaki sorulara yanıt veren Çelik, "CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri olmayan bir skandal. Bir genel başkanın bu derece küfürlü konuşması, kendi partisindeki belediye başkanına dönük ya da herhangi birine bu ifadeleri kullanması üzücü ve utanç verici durum." dedi