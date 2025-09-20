Moda dünyasında yeni trend: Balon pantolon
Şalvarı andırsa da tam olarak öyle değil; her vücut tipine de uygun sayılmaz. Alaaddin'in Sihirli Lambası'ndaki Cin'i ya da Hayat Sevince Güzel filminde kaşıkla 'Keklik Türküsü' söyleyen Ayşecik'i akıllara getiren balon pantolonlar, sonbaharın giyim trendleri arasında yerini aldı gibi gözüküyor...
Son dönemde moda dünyasında sıkça karşımıza çıkan bir parça var: Balon pantolonlar. Kimi onları şalvara, kimi Alaaddin’in Sihirli Lambası’ndaki Cin’in pantolonuna, kimi de kağıt fenerlere benzetiyor.
Benim aklıma ilk gelen ise Hayat Sevince Güzel filminde kaşıkla ‘Keklik Türküsü’ söyleyen Ayşecik.
Ancak adı ne olursa olsun, neyi anımsatırsa anımsatsın sosyal medyada hızla yayılan bu pantolonlar, rahatlık ve farklı bir stil arayanların gözdesi olmuş diyebiliriz.
Balon pantolon, geniş ve hacimli yapısıyla öne çıkan, yürürken dalgalanan kumaşıyla dikkat çeken bir model. Şalvarı andırsa da daha modern bir görünüm sunuyor. Kimi zaman bilekte toplanıyor, kimi zaman da üst bacaklarda baloncuk gibi kabarıyor.
Akışkan, geniş ve rahat kesimleriyle, adeta daracık jean’lerin tam tersi bir duruş sergiliyorlar. Bunu özellikle rahatlığını ön planda tutan milenyum kuşağı büyük bir mutlulukla karşılıyor.
Los Angeles merkezli tasarımcı Chelsea Mak, model için, “Bileğe kadar inen uzun bir eteğe benziyorlar ama pantolon rahatlığı sağlıyorlar. Bohem ve feminen his veriyorlar.”
Stil danışmanlarına göre balon pantolonlar, barrel (fıçı) jean’lere eğlenceli bir alternatif sunuyor. TikTok’ta hızla mikro trend haline gelmelerinin nedeni de bu: görünüme anında dinamizm katmaları. Hacimli ama havadar yapılarıyla hem özgür hem de şık bir his yaratıyor.
PODYUMLARDAN MAĞAZALARA
Peki bu trendin öncülüğünü hangi markalar yapıyor? Listenin başında Paris merkezli moda evi Alaïa var. Marka, 2025 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda bu formu öne çıkardı. Podyumda yürüyen pek çok model, geniş kesim pantolonların uçuşan kumaşlarıyla dikkat çekti. Üstelik trend belirleyici Kendall Jenner da defilenin yıldızları arasındaydı.
Öte yandan Chloé de 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda bu estetikten ilham alarak dantel detaylar, çiçek desenleri ve transparan kumaşlar kullandı.
Sezonun en dikkat çekici parçalarından biri olan balon pantolonlar, haliyle podyumlardan çıkıp mağazalara hızlıca yayıldı.
Herkesin tarzına hitap etmese, buna ben de dahil; bu hacimli formlar, artık alışveriş merkezlerinden bağımsız markaların Instagram hesaplarına kadar karşımıza çıkmaya başladı.
OSMANLI ŞALVARINA DAYANIYOR…
New York Times’da yer alan habere göre, Brooklyn Müzesi’nin moda ve maddi kültür kıdemli küratörü Matthew Yokobosky, balon pantolonların kökenini şöyle açıklıyor: “Bu form Osmanlı döneminin şalvarlarından türemiş olsa da, Amerika’da en çok 19. yüzyılda yaşamış kadın hakları savunucusu, gazeteci ve editör Amelia Bloomer ile özdeşleşiyor.”
Yokobosky, kadınların suffrage movement (kadınlara oy hakkı mücadelesi) sırasında kabarık eteklerden kurtulmak için eteklerinin altına bu pantolonları giymeye başladığını belirterek, “Daha fazla eşitlik arıyorlardı ve bir şekilde kıyafet özgürlüğünü tercih özgürlüğüyle ilişkilendirmeye başladılar” diyor. Bu nedenle balon pantolonların, feminist tasarımların ilk örneklerinden biri olduğunu vurguluyor.
Günümüzdeki en dramatik balon pantolonlar, Bloomer’ın giydiklerine oldukça benziyor. Sıklıkla “balon pantolon” olarak anılan bu modeller en son 1980’lerde popüler olmuştu.
GİYMEK İÇİN BELİRLİ BİR VÜCUT TİPİNE SAHİP OLMAK GEREKİR Mİ?
Aslında balon pantolonun en çok tartışılan tarafı da bu! Herkes giyebilir mi, yoksa belli vücut tiplerine mi yakışır? Hacimli formlar boyu daha da vurguladığı için balon pantolonun uzun boylulara çok yakıştığı söyleniyor. Ancak mesele, aslında doğru kesimi seçmek ve vücut proporsiyonunu bluz seçimiyle dengelemek.
Örneğin kısa boylular yüksek bel ve bilekte biten modellerle oran sağlayabiliyor. Kıvrımlı vücut tipine sahip olanlar, pantolonu bel hizasında biten üstlerle kombinlendiğinde dengeli bir görünüm oluşturabiliyor.
BALON PANTOLONLARI NASIL KOMBİNLERSİNİZ?
Öte yandan balon pantolonlar, her ne kadar rahat ve iddialı bir parça olsa da kombinlemesi biraz güç. Çünkü yanlış bir adımla 'rüküş' bir görünüm yakalamak mümkün. Burada işin püf noktası, pantolonun hacimli formunu dengelemekten geçiyor.
OMUZLARA ÖZGÜRLÜK
İçeri sokulmuş, vücuda oturan bir üst tercih ederek pantolonun ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz.
RAHAT VE ŞIK
Konfora öncelik verenler için bu kombin formülü ideal. Rahat bir görünüm için geniş pantolonları beyaz düz tişört üzerine yumuşak bir kaşmir kazakla kombinleyebilirsiniz. Altına file babet veya terlik tercih ederek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.
HACİMLİ GÖRÜNÜM
Pantolonun hacmini dengelemek için bel hizasında veya göbek deliği üstünde biten kabarık üstler tercih edebilirsiniz. Bol pantolonları şık topuklu ayakkabılar ve zarif takılarla kombinleyerek sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz.
PASTEL TONLARIYLA GÜVENLİ SULAR...
Pastel tonlar her zaman güvenli bir tercih, özellikle iki rengi bir arada kullanmak görsel olarak çok hoş bir uyum yaratıyor. Örneğin, tereyağı sarısı bir balon pantolon ve açık pembe düğmeli gömlek... Ayakkabı olarak sade ve minimal bir babet, pantolonun hacmini dengeleyerek kontrast oluşturacaktır.
*Görseller Shutterstock, Instagram ve Alaïa'nın internet sitesinden servis edilmiştir.