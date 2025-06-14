Calo des Moro, İspanya

Calo des Moro, Mallorca'nın güneydoğu kıyısında göze çarpmadan uzanır ve Balear Adaları'nın en değerli hazinesi ve Akdeniz'in rüyasının gerçeğe dönüştüğü yerdir. Plaj, çarpıcı derecede berrak ve neredeyse her zaman sakin turkuaz suları ile, plajı tamamen çevreleyen dramatik ve engebeli kayalıklarıyla ünlüdür. Sadece dik bir patika veya özel tekne ile ulaşılabilen bu plaj, daha erişilebilir plajlara kıyasla nispeten el değmemiş ve sessiz kalmasını sağlayan tenha doğası ile dikkat çeker. Çevredeki kayalıklar sadece nefes kesici bir manzara sağlamakla kalmaz, aynı zamanda koyu da korur, böylece sular sakin ve yüzmek için idealdir. Bu güzel mücevher, dünyanın en iyi plajlarından birinin tadını çıkarırken gerçek Akdeniz atmosferini arayanların favorisidir.