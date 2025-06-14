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Avrupa'nın en iyi 20 plajı

World's 50 Beaches ekibinde yer alan seyahat uzmanları, 2025 yılında dünyanın en iyi 50 plajını yeni bir raporla sıraladı. Bu listenin bir sonraki yaz tatilinizi planlamanıza ilham vermesini umuyoruz. Listede Türkiye'den de iki yer var.

Giriş: 14.06.2025 - 02:42 Güncelleme: 14.06.2025 - 02:52
Habertürk
Haberler Gastro Seyahat Avrupa'nın en iyi 20 plajı

World's 50 Beaches ekibi tarafından 2025 yaz sezonu için hazırlanan Avrupa’nın en iyi plajları listesi, İzlanda’nın vahşi doğasından Arnavutluk’un saklı cennetlerine uzanan büyüleyici plajları bir araya getiriyor. Liste; manzara, su kalitesi, doğallık, atmosfer ve genel deneyim gibi kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanmış. Liste kesinlikle görülmesi gereken en fantastik, en nefes kesici sahillerin bir derlemesi olmuş. 11. ve 17. sırada Türkiye'den 2 sahil beldesi yer alıyor.

1

Cala Goloritze, İtalya

Cala Goloritzé, sıradan bir plaj değil; yukarıdan gerçekten nefes kesici. Burada su inanılmaz derecede berrak ve yüzmek için mükemmel, ancak bu plajı gerçekten farklı kılan, doğasını korumak için harcanan çaba. 1990'larda doğal anıt ilan edilen Cala Goloritzé, olağanüstü imkanlarla korunuyor. Buraya erişim, yürüyüş yapanlarla (günlük sınırlı sayıda bilet satılıyor) veya 200 metre uzaklıkta, plajı tekne trafiğinden koruyan bir bariyerin arkasında demirlemiş teknelerden yüzerek gelenlerle sınırlı. Burası bozulmamış doğal bir güzellik.

2

Fteri Plajı, Yunanistan

Yunanistan'ın Kefalonya adasındaki Fteri Plajı tenha bir koyda gizlenmiş. Çoğunlukla tekneyle veya dik bir patikadan yürüyerek ulaşılabiliyor. Görkemli beyaz kayalıklar, kumla karışık çarpıcı beyaz çakıl taşlarının uzandığı sahili çevreliyor ve Ege Denizi'nin berrak turkuaz sularıyla buluşuyor. Fteri Plajı'nın el değmemiş güzelliği ve sakin ortamı, doğa ile huzurlu ve derin bir bağ arayanların cenneti.

3

Voutoumi Plajı, Yunanistan

Antipaxos adasındaki bu muhteşem tenha plaj, çoğunlukla tekneyle ulaşılabilir olduğundan, diğer Yunan plajlarına kıyasla daha sakin ve el değmemiştir. Voutoumi Plajı, mavi suları ve beyaz kumları ile ünlü. Dik ve yeşil tepeler, manzaralı yürüyüş parkurları ve seyir noktaları ile harika bir plaj. Buradaki su sığ ve ılık olur, güneşin altında saatlerce yüzmek için idealdir. Doğal güzelliği ve sakin ortamı ile Voutoumi, Ege Denizi'nde huzurlu bir kaçış için açık ara favori bir yer.

4

Playa de Rodas, İspanya

Playa de Rodas, İspanya'nın Galiçya kıyılarındaki Cíes Adaları'nda bulunan, yaklaşık 700 metre uzunluğunda hafif kavisli bir plaj. Yumuşak beyaz kumu ve berrak, sakin suları ile Avrupa'nın en güzel plajlarından biri olarak sık sık övülür. Birçok kişi Playa de Rodas'ı Karayipler'e benzeyen bir cennet olarak tanımlar, ancak burada Atlantik'in serin ve ferahlatıcı suları vardır. Çevresi de aynı derecede nefes kesicidir; plajın arkasında yemyeşil çam ormanları ve kum tepeleri bulunur. Buraya ulaşmanın tek yolu tekne olduğundan ziyaretçilerin kalabalıklardan uzak yüzüp güneşlenebilecekleri veya çevredeki patikaları keşfedebilecekleri sakin bir kaçış imkanı sunar.

5

Porto Katsiki, Yunanistan

Porto Katsiki sadece plajı ile değil, onu çevreleyen muhteşem manzarasıyla da ünlüdür. Yunanistan'ın Lefkada Adası'nda bulunan plaj, klasik Akdeniz bitki örtüsüyle kaplı devasa, engebeli kireçtaşı kayalıklarla çevrilidir. Adada, tuzlu deniz havasına karışan beyaz kekik kokusunu keskin bir şekilde alırsınız. Plaj küçük beyaz çakıl taşlarından oluşur ve suyun rengi genelde turkuaz ve berraktır. Ulaşımı kolay olmayan adaya gelen çoğu ziyaretçi buraya kendisini doğaya daha yakın hissetmek ve kalabalıktan uzakta huzur bulmak için gelir.

6

Santa Giulia, Fransa

Santa Giulia Plajı, Korsika'nın en ikonik ve pitoresk plajlarından biridir. Adanın güney kıyısında, Porto-Vecchio yakınlarında bulunan bu plaj, Korsika'nın karakteristik Akdeniz bitki örtüsü olan maki ile kaplı tepelerle çevrili hilal şeklindeki kıyı şeridi ile öne çıkar. Eşsiz lagün benzeri ortam, genellikle yüzme ve su sporları için ideal olan sığ ve mavi sulara sahiptir. Santa Giulia hem bozulmamış doğal güzelliği ile hem de modern olanaklarıyla ünlüdür. Ziyaretçiler, restoranlar, plaj barları ve su sporları tesislerinden yararlanabilir. Doğal güzellik ve erişilebilirliğin bu dengesi, Santa Giulia'yı Korsika'nın en çok rağbet gören plaj destinasyonlarından biri haline getirmiştir.

7

Keem Plajı, İrlanda

Etkileyici bir ortamda yer alan Keem Plajı, saf doğal güzelliği ve mavi suları ile dikkat çekiyor. İrlanda'nın Vahşi Atlantik Yolu üzerinde bulunan Achill Adası'nda gizlenmiş olan Keem Plajı ulaşım zor olduğundan korunmuş ve bakir kalmıştır. Keem Plajı'nı öne çıkaran bir diğer özellik ise, yüksek kayalıklar ve pitoresk tepelerle çevrili at nalı şeklindeki koyudur. Bu koy, yaz aylarında yüzmek için ideal olan daha sakin sular sunar. Kum neredeyse beyazdır ve sular çok berraktır.

8

La Pelosa, İtalya

Sardunya'nın kuzeybatı kıyısında, Stintino bölgesinde bulunan La Pelosa Plajı, Avrupa'nın en güzel plajlarından biri olarak kabul edilmektedir. Muhteşem, sığ turkuaz suları ile tanınan La Pelosa, Akdeniz'de olmasına rağmen genellikle tropikal plajlarla karşılaştırılır. Plaj, sığ bir koy tarafından korunmaktadır, bu da suları sakinleştirerek yüzmek ve suda dinlenmek için ideal hale getirir. 16. yüzyıldan kalma ikonik Torre della Pelosa kulesi ve küçük Piana adasının manzarasına sahip eşsiz konumu, plajın benzersiz cazibesini artırmaktadır. Plaj, şemsiye ve şezlong gibi olanaklarla bakımlıdır ve konforlu bir ziyaret sağlar. Yoğun sezonda kalabalıklaşsa da, plajın güzel doğası ve çevresini korumak için en iyi çabalar gösterilmektedir.

9

Calo des Moro, İspanya

Calo des Moro, Mallorca'nın güneydoğu kıyısında göze çarpmadan uzanır ve Balear Adaları'nın en değerli hazinesi ve Akdeniz'in rüyasının gerçeğe dönüştüğü yerdir. Plaj, çarpıcı derecede berrak ve neredeyse her zaman sakin turkuaz suları ile, plajı tamamen çevreleyen dramatik ve engebeli kayalıklarıyla ünlüdür. Sadece dik bir patika veya özel tekne ile ulaşılabilen bu plaj, daha erişilebilir plajlara kıyasla nispeten el değmemiş ve sessiz kalmasını sağlayan tenha doğası ile dikkat çeker. Çevredeki kayalıklar sadece nefes kesici bir manzara sağlamakla kalmaz, aynı zamanda koyu da korur, böylece sular sakin ve yüzmek için idealdir. Bu güzel mücevher, dünyanın en iyi plajlarından birinin tadını çıkarırken gerçek Akdeniz atmosferini arayanların favorisidir.

10

Kynance Koyu, Birleşik Krallık

Engebeli güzelliği ve kıvrımlı kaya oluşumlarıyla ünlü olan bu muhteşem koy, Karayipler'de görülen turkuaz rengi sularıyla çarpıcı bir manzaraya sahiptir. Turkuaz sular ve beyaz kumların birleşimi, özellikle kuzeydeki konumu göz önüne alındığında, burayı olağanüstü bir yer haline getirir. Gelgit sırasında, gizli mağaralar ve adalar keşfedilebilir hale gelir ve bölgenin cazibesini artırır. Lizard Yarımadası'nda bulunan koy, doğal koruma sayesinde sert hava koşullarından korunur. Dik bir patika üzerinden ulaşılması zor olan bu koy, el değmemiş doğasını korumasına rağmen yıl boyunca hayranlarını kendine çekmektedir.

11

Suluada, Türkiye

Suluada adını adadaki tatlı su kaynaklarından alır. Adada otel, restoran veya herhangi bir tesis bulunmasa da deniz tabanını görebileceğiniz kadar berrak suları ile turistleri kendine çeker. Şnorkelle yüzmek için idealdir. Bir yunus veya fok bile görebilirsiniz. Ada, özellikle yaz aylarında çok popüler. Adaya Adrasan, Antalya ve Kemer'den kalkan tekne turlarıyla ulaşabilirsiniz.

12

Grama Körfezi, Arnavutluk

Grama Koyu'na ulaşmak o kadar kolay değil. Bu da onu ziyaret etmek için daha iyi bir yer haline getiriyor çünkü herkes oraya gitmeye istekli değil. Kayalıklarda 1500'den fazla Yunanca epigram bulunan dağlık arazi ve turkuaz deniz birleşince ortaya etkileyici bir plaj manzarası ortaya çıkar. Grama körfezi çakıllıdır ve toplam uzunluğu yaklaşık 120 metredir. Eğer körfezi tüm gün ziyaret edecekseniz, yanınızda yiyecek götürmeyi unutmayın. Küçük bir restoran var ancak oldukça kalabalık. Bu yüzden hazırlıklı gidin, sırt çantanıza en sevdiğiniz atıştırmalıkları almayı unutmayın.

13

Diamond Beach, İzlanda

İzlanda'daki Diamond Beach, dünyada eşi benzeri olmayan bir plajır. Siyah volkanik kumların üzerine dağılmış, olağanüstü elmasları andıran buzdağlarından dolayı bu adı alan plaj, Jökulsárlón Buzul Lagünü'nün yakınında yer alıyor. Burada, buzuldan kopan buz parçaları lagünde yüzer ve plaja vurarak koyu renkli kumlarla çarpıcı bir kontrast oluşturur. Plajın görünümü ışık ve gelgitlerle değişir ve özellikle gün doğumu ve gün batımı sırasında nefes kesici manzaralar sunar. Bu dinamik ortam, buzdağlarının yavaşça okyanusa erimesini izlemek için gelen doğa severlerin yanı sıra benzersiz bir plaj manzarası arayan plaj tutkunlarının da gözdesi.

14

Cala Macarelleta, İspanya

Cala Macarelleta, Menorca'nın en ünlü plajlarından biridir ve incecik kumuyla berrak sulara doğru uzanan yarım ay şekliyle ünlüdür.

15

Elafonisi Plajı, Yunanistan

Elafonisi, yaz aylarının en yoğun dönemlerinde plaj severlerin akın ettiği, “gizli bir cennet” değildir. Ancak bu sizi caydırmasın, çünkü bu büyüleyici kumlu plaj, tüm haklı nedenlerle Girit'in en iyi plajlarından biridir. Toz gibi kumların, sakin ve sığ kristal berraklığında suların ve çocuklarla ilgili kaygı yaşamadan güneşin tadını çıkarmak isteyen aileler için idealdir. Umumi tuvaletler ve duşlar küçük bir ücret karşılığında kullanılabilir ve atıştırma için ufak bir restoranı vardır.

16

Plage de Palombaggia, Fransa

Korsika'nın güneydoğu kıyılarında, Porto-Vechio yakınlarında bulunan Plage de Palombaggia'yı ziyaret edin. Dünyanın en güzel plajları arasında sık sık yer alan bu plaj, berrak masmavi suları ve kokulu çam ağaçlarıyla çevrili beyaz kumlu sahilleriyle Karayipler tarzı bir manzara sunuyor. Korsika'nın cazibesini tanıtan her broşürde yer alan bu el değmemiş doğa; plaj severler, aileler ve doğa tutkunlarının mükemmel Akdeniz kaçamağı yapabilecekleri bir yer haline gelmiştir.

17

Kelebekler Vadisi, Türkiye

Türkiye'deki nefes kesici Kelebekler Vadisi güzel bir vadiye gizlenmiş ve dik kayalıklarla çevrilmiştir. Çevrede yaşayan çok sayıda kelebek türü nedeniyle bu adı alan plajın doğal cazibesi her geçen yıl artıyor. Bu görkemli kayalıkların dibinde gizlenmiş olması, plaja sadece tekneyle veya Likya Yolu'ndan zorlu bir patika üzerinden ulaşılabilmesi, plajdaki huzur ve inzivaya katkıda bulunur. Akdeniz'in berrak turkuaz suları, çevredeki kayalıklar tarafından korunarak yüzmek için güvenli bir sığınak sağlar. Kelebekler Vadisi'ndeki plaj, dış etmenler tarafından bozulmamış, doğal cazibesiyle deniz severler için huzurlu bir tatil vadeder.

18

Puinn Plajı, Norveç

19

Altınkum Plajı, KKTC

20

Praia da Marinha plajı, Portekiz

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