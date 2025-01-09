Eski bir Osmanlı kasabası olan Kolasin mütevazı nüfusuna rağmen, ülkedeki kış turizminin cazibe merkezini oluşturuyor. Eşsiz güzelliği, temiz havası ve muhteşem manzaralarıyla bu kent “Küçük İsviçre” olarak anılıyor. Başkent Podgorica’ya 70, Kotor Körfezi’ne ise aşağı yukarı 150 km mesafede ve erişimin kolay olması nedeniyle kış turizmini kültür turizmine çevirmeye olanak tanıyor. Avrupa'nın son 3 yağmur ormanından biri olan; 500 yıllık ağaçları, Tara gibi derin kanyonları, buzul gölleri ve canlı çeşitliliğiyle Biogradska Gora Milli Parkı da adeta bir açık hava müzesi olarak dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor. Akdeniz'den gelen sıcak ve nemli hava ile doğudan gelen soğuk havayı eşzamanlı kucaklayan Kolasin bu nedenle kışın yoğun kar yağışı alıyor, hatta zirvelerde kar derinliği 3 metreye kadar çıkıyor.