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Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları

Kar yağışının artması beklenen Balkanlar bu kış kar tutkunlarını çağırıyor! Biz de kayakseverler için vizesiz ve büyüleyici rotaları keşfe çıkıyoruz.

Giriş: 09.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:35
Gözde Akgüngör Pamuk
Haberler Gastro Seyahat Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları

Buz gibi mavi gün ışığında, karlı bir tepenin zirvesinde derin bir soluk alıp çam ağaçlarıyla çevrili manzaranın içine doğru süzülüyorsunuz. Dünyanın karmaşasından uzak, doğanın kucağındasınız.

İşte kışın en huzurlu, en keyifli hali: Kayak tatili

Tatilden keyif alabilmek için ise kayak merkezinin hem dik tepelerde, zorlu dağ koşullarında konumlanmış olması hem de güneşlenecek ferah verandaları, sosyalleşecek konforlu alanları, rahatlatacak spa merkezlerini barındırması, varsa çocuklarınıza iyi vakit geçirtecek imkanlara sahip olması gerekiyor.

Rota Balkanlar’a doğru yeniden oluşturuluyor

İklim değişikliği nedeniyle kar örtüsü azalma eğilimi taşısa da yüksek rakımlar kar beklentisini karşılıyor. Ayrıca önemli ölçüde su ve enerji tüketmekle birlikte yapay kar makineleri de kesintisiz kar garantisi vaadediyor. Üstelik en saygın hava tahmin kuruluşlarından Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, bu yıl için Balkanlar'da kar yağışının artış eğiliminde olacağını söylüyor. Ayrıca her yıl hazırlanan Uluslararası Kar ve Dağ Turizmi Raporu’nun son sayısında yine bu coğrafyanın yükselişte olduğuna işaret ediliyor. Biz de kayak sezonunun gizli hazinelerini bulmak için rotamızı vize gerektirmeyen Balkanlar’a doğru çeviriyoruz.

Dağlık yapısı nedeniyle önemli bir alternatif olan Balkanlar, kitlesel turizmin işgali altında olmaktan uzak, kendi kültürüyle öne çıkıyor; muftağıyla, müziğiyle, insanıyla, dilimizdeki ortak kelimelerle bütün yerel atmosfer o samimi Balkan havasını hissettiriyor. Bu coğrafyadaki pek çok kayak merkezi, milli parklarla iç içe olan doğal habitatlarıyla dikkat çekerken, dört mevsim turizm ilkesiyle sürdürülebilir tatil anlayışına katkı sağlıyor.

Kopaonik çocuklu ailelerin gönlünü fethediyor

Balkanlar’ın en önemli kayak merkezlerinden biri, Sırbistan Kopaonik Dağları’yla aynı adı taşıyan milli parkın kalbinde konumlanıyor. 55 km'lik kış sporları alanı 1.060 ile 2.017 m yükseklikleri arasında yer alıyor. Bazıları ısıtmalı koltuklara sahip olan 6 ve 4 kişilik telesiyejlerin de aralarında bulunduğu 26 lift konforu arttırıyor ve burayı bölgenin en modern merkezlerinden biri haline getiriyor. Geniş yapay kar üretimi ve genellikle bol miktarda doğal kar yağışı, kayak ve snowboard için uzun bir sezon sağlıyor. Bir kar parkı, gece kayağı ve kros parkurları gibi çeşitli olanaklar da mevcut. Kopaonik kayak merkezi çocuklara yönelik olanaklarıyla da öne çıkıyor. Çocukların ilk dönüşlerini deneyecekleri özel kayak alanı, okul, çocuk asansörleri, atlıkarınca ve oyun alanıyla anne babaların da gönlünü fethediyor.

1984 Kış Olimpiyatları’ndan bu yana Jahorina

Bosna Hersek’in Sırp kısmında kalan Jahorina Olimpik Merkezi, Balkanlar’ın en profesyonel ve en popüler kış rotaları arasında sayılıyor. Dinar Alpleri’ne Güney Avrupa ile Balkan yarımadası arasında sınır çizen sıradağlar dersek, başkent Saraybosna’nın güneyinde kalan Jahorina dağları, bu dağ silsilesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Jahorina’nın yıllık ortalama 170 gün boyunca kar altında kalması ve son yıllardaki ortalama kar yüksekliğinin 106 cm olması popüler olmasını sağlayan detaylardan biri. Ayrıca merkezin bugünkü şöhreti biraz da 1984'te Saraybosna Kış Olimpiyatları'nda ev sahibi olmasından ileri geliyor. Kayak ve snowboard için 52 km'lik pisti ve 18 lifti olan olimpik merkez 1.300 ile 1.890 m yükseklikleri arasında yer alıyor. Her zorluk seviyesinde pisti barındıran tesiste gece kayağı için de bir projektör sistemi bulunuyor. Kar yağışı genellikle bol olsa da ihtiyaç halinde yapay karla tamamlanıyor. Jahorina kış sporları merkezinde kros parkurları ve farklı ek seçenekler sunuluyor.

Küçük İsviçre: Kolasin

Eski bir Osmanlı kasabası olan Kolasin mütevazı nüfusuna rağmen, ülkedeki kış turizminin cazibe merkezini oluşturuyor. Eşsiz güzelliği, temiz havası ve muhteşem manzaralarıyla bu kent “Küçük İsviçre” olarak anılıyor. Başkent Podgorica’ya 70, Kotor Körfezi’ne ise aşağı yukarı 150 km mesafede ve erişimin kolay olması nedeniyle kış turizmini kültür turizmine çevirmeye olanak tanıyor. Avrupa'nın son 3 yağmur ormanından biri olan; 500 yıllık ağaçları, Tara gibi derin kanyonları, buzul gölleri ve canlı çeşitliliğiyle Biogradska Gora Milli Parkı da adeta bir açık hava müzesi olarak dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor. Akdeniz'den gelen sıcak ve nemli hava ile doğudan gelen soğuk havayı eşzamanlı kucaklayan Kolasin bu nedenle kışın yoğun kar yağışı alıyor, hatta zirvelerde kar derinliği 3 metreye kadar çıkıyor.

Şirin Balkan kasabası Mavrovo

Makedonya'nın en köklü kayak merkezlerinden biri olan Mavrovo Resort, üç dağ sırasının birleştiği noktada, ünlü Mavrovo Milli Parkı içinde yer alıyor. Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 km mesafedeki merkeze bu yemyeşil milli park içinden geçerek ulaşım sağlanıyor. Kosova ile doğal sınır oluşturan ve 2.747 metreye uzanan Şar Dağları'nın kıvrımlarında ilerlerken sanat eserini andıran zirveleri izleyebilirsiniz. Mavrovo’ya ulaştığınızda merkezinde Mavrovo Gölü, çevresinde tarihi kiliseleri, irili ufaklı otelleri ve minik evleriyle oldukça hoş bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Tabi bir kış geleneği olan gölün donması ise manzarayı daha da etkileyici hale getiriyor…

Bu şirin Balkan kasabası, yüzyıllarca sürdürdüğü hancılık deneyimini günümüzde modern turizm trendleriyle harmanlıyor. Kasabayı çevreleyen dağda konumlanan Mavrovo Resort, Alp disiplininin beşiği olarak biliniyor. Rakımı 1.255- 1.878 m olan ve her zorluk seviyesine uygun 15,5 km'lik pisti olan merkez 13 lift ile misafirlere hizmete ediyor. Cuma ve Cumartesi geceleri pist ışıklandırılarak saat 22:00'a kadar ziyaretçilere açılıyor. Merkez özellikle Balkan coğrafyasından ulusal ve uluslararası pek çok oyun ve yarışmaya, turnuvalara da ev sahipliği yapıyor.

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