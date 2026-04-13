Trend alarmı: Uyku turizmi

Uyku turizmi kulağa biraz abartılı ve lüks bir kavram gibi gelebilir, ancak son zamanlarda tüm dünyada hızla yayılan bir sağlık trendi. Modern hayat yorucu. Günümüzde 8 saatlik sağlam bir uyku, aranan bir lüks haline geldi. Ve uykuyu arayanlar yepyeni bir seyahat kategorisinin doğmasına sebep oldu.

Giriş: 13.04.2026 - 02:11 Güncelleme: 14.04.2026 - 07:54
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Seyahat Uyku turizmi neden hayalini kurduğumuz bir trend olsun?

Uyandığınızda kendinizi dinlenmemiş hissettiğiniz olmuştur. Pek çok insan için sıradan bir durum bu. Günümüzde 8 saatlik sağlam bir uyku, aranan bir lüks haline geldi.

Seyahat ve zindelik günümüzde birbiriyle bu kadar iç içe geçmişken, doğru uykuya duyduğumuz ortak arzunun yeni ve hızla büyüyen bir seyahat kategorisi ortaya çıkarması pek şaşırtıcı olmasa gerek: Uyku Turizmi...

Uykuya odaklı tatiller

Uykuya odaklı tatiller son zamanlarda seyahat sektöründeki en büyük trendlerden...

Dünya çapında tatil köyleri ve dinlenme merkezleri, uykuyu iyileştirmeye yönelik özel programlar oluşturmak için en son teknolojileri bütünsel uygulamalarla birleştiriyor. Artık bir otelin sadece yan hizmet olarak wellness sunması yeterli değil. Daha bütünsel bir yaklaşımla şu anda en çok talep gören hedef daha iyi ve daha kaliteli bir uyku. Sağlığı 360 derecelik bir perspektiften ele almaya yönelik daha geniş bir dönüşümün parçası bu.

National Geographic ve Conde Nast Traveller gibi saygın dergilere göre, uyku turizmi bundan sonraki dönemler için en önemli seyahat trendlerden biri olacak.

Artık sabah kahvenizi yudumlayıp sosyal medyada gezinirken, güneşin doğuşunda yapılan yoga seansları ya da kahvaltılık smoothie paylaşımları kadar, uyku izleme cihazı verilerini paylaşan birine rastlama olasılığınız da oldukça yüksek.

Uyku turizmi nedir?

Uyku turizmi, özellikle uykunuzu iyileştirmek amacıyla yapılan ve hızla gelişen seyahat etme sanatı. Diğer bir deyişle, uyuyup dinlenmeyi seyahat etmenizin birincil nedeni haline getirmek...

Uyku turizmi, uyku sorunu yaşayanlara bazı sağlık önerileri sunuyor; oteller yastık menüsü, uykuya kolay dalmanızı sağlayacak bitki çayları, akupunktur, uykuya özel spa uygulamaları, uyku uzmanlarıyla seanslar ve hatta sirkadiyen ritminizi sıfırlamak için tasarlanmış akıllı yataklara kadar uyku turizmine olan trendi karşılamaya çalışıyor.

Bunu doğru yaptığını düşünseler de uyku turizmi ipek çarşaflar ve değişik yastık çeşitleri sunmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru yaklaşım, her şeyiyle uykuyu iyileştirmeyi merkezine alan bir seyahat deneyimi oluşturabilmekle ilgili.

Uyku turizmi neden bu kadar rağbet görüyor?

Bu trendin merkezinde basit bir gerçek yatıyor: Dinlenme artık bir lüks değil, bir ihtiyaç.

Uyku kalitesi, ruh halinden fiziksel sağlığa kadar her şeyi etkileyebilir. Günlük işlevlerimizi yerine getirebilmemiz için yeteri kadar uyumamız gerekir. Uzun süreli uykusuzluk sağlığımızı bozar. Sürekli uyku eksikliği iki büyük sorun yaratır; depresyona meyilli bir ruh hali ve hormonal etkiler nedeniyle kilo alımı.

Uyku, vücudunuzun iyileştiği, yenilendiği ve kendini yenilediği bir zaman dilimidir. Derin uykuyu atladığınızda cildiniz parlaklığını kaybeder, zihniniz bulanıklaşır ve vücudunuz toparlanmakta zorlanır.

Kısa bir şekerleme yapmak yetmez

Biz yetişkinler her gece kesintisiz 7 ila 9 saat süren güzel bir uykuya ihtiyaç duyarız. Çağımızda maalesef bunu çok azımız başarabiliyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda İngiltere'de 2 bin yetişkine yönelik yapılan bir anket, ortalama bir yetişkinin haftada sadece 3 gün kaliteli uyku uyuyabildiğini, her 7 yetişkinden birinin bir haftanın hiçbir gününde gündelik işlerini yapması için yeterli olan uykuyu alamadığını ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık üçte biri uykusuzlukla mücadele ediyor.

Uyku turizmindeki bu artan eğilimin, kaliteli uykuya ve uzun süreli etkileri olan sağlık odaklı seyahate olan ilgimizin büyüleyici bir sonucu diyebiliriz.

Covid 19 pandemisi sırasında virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemler nedeniyle uyku döngüsünün bozulması da uyku kalitesine olan farkındalığı artırdı. Uyku kalitesini nasıl iyileştirebileceğimize dair farkındalık, konaklama işletme yöneticilerinin yanı sıra uyku uzmanlarının da dikkatini çekti.

Kötü uykunun sıkça görülen nedenleri

Genellikle stres ve kötü uyku birbiriyle ilişkili.

Stres, uyku kalitenizi ve uykuya dalma ve uykuyu sürdürme yeteneğinizi bozabilir.

Yetersiz uyku stresi artırır ve içinden çıkamayacağınız bir döngü yaratır.

Tatil yaparak kendinizi günlük streslerden uzaklaştırmak kısa süreli olarak yardımcı olabilir, ancak uyku merkezleri genellikle biraz daha derine inip sorunun kaynağını ele almaya odaklanır.

Stres dışında sıcaklık, ışık ve çevre gibi birçok farklı neden de kişinin uyku döngüsünü bozarak psikolojik ve fizyolojik bozukluklara yol açar.

Bunu nerede deneyimleyebilirsiniz?

Sürekli gelişen bu seyahat kategorisinde değişik yaklaşımlar var. Tıp odaklı spa merkezlerinin sayısı arıyor. Bu da sorunların köküne inmeyi amaçlayan bilimsel temelli programların önünü açıyor. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki tıbbi spa SHA Wellness Clinic'i ele alalım. Burada, klinik bünyesindeki uyku tıbbı uzmanı Dr. Vicente Mera, uykuya dalmakta zorluk çeken, uykusu kesintiye uğrayan veya uyandığında kendini yeterince dinlenmiş hissetmeyen konuklar için klinik için “Sleep Well” paketi hazırlamış.

Dr. Vicente Mera; "Horlama, gece hareketleri veya solunum güçlükleri gibi sorunları tespit etmek için kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. Buna solunum yollarını, kalbi ve sinir sistemini incelemek de dahil. Bundan yola çıkarak yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme düzenlemeleri, takviyeler ve uyku apnesi için veya vücudun ışığa tepkisini iyileştirmek için fototerapi gibi tedavileri içeren kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturuyoruz. Amacımız, doğal ve dinlendirici uykuyu geri kazandırmak,” diyor.

Uyku programları kaosla tamamen zıt

Dünya çapında uzmanlar tarafından yönlendirilen yaklaşımlar benimseniyor ve kurum içi sağlık programlarının kalitesini artırmak için uyku uzmanları devreye sokuluyor. Jersey'deki Longueville Manor, psikoterapist ve uyku uzmanı Lydia Falle ile işbirliği yapmış, Kaliforniya'nın Big Sur bölgesindeki Post Ranch Inn ABD'nin en tanınmış uyku uzmanlarından biri olan uyku doktoru Dr. Michael Breus ile işbirliği yapmış.

Diğer destinasyonlar ise daha bütünsel bir yaklaşım benimsiyor. Maldivler, dinlendirici bir tatil vadediyor ancak Soneva’nın Jani ve Fushi isimli tesislerinde konuklar 7 veya 14 günlük uyku programına kaydolabiliyorlar. Birçok konuk, uyku düzenlerinin sık sık bozulduğu hızlı tempolu ortamlardan geliyor. Alıştıkları kaosla tamamen zıt bir deneyim talep ediyorlar, diyor Soneva'nın tıbbi direktörü Dr. Lilly-Marie Blecher.

Bütünsel yaklaşım içinde neler var?

360 derece yaklaşım, farkındalık ve meditasyon uygulamalarıyla sinir sisteminin yeniden dengelenmesini, yoga ve egzersiz dersleriyle günlük hareket etmeyi ve bitkisel banyolar gibi kişiselleştirilmiş uyku ritüellerini kapsıyor. Bunun yanı sıra, konuklar sirkadiyen ritimlerini sıfırlamak için sabah güneş ışığında ve vücutlarının elektromanyetik alanını dengelemek için çıplak ayakla yürümeye teşvik ediliyor.

İtalya'nın Garda Gölü'ndeki Lefay Resort & Spa'nın beş gecelik uyku programında geleneksel Çin tıbbı tedavileri belirli akupunktur noktalarını uyarmaya odaklanırken, Sri Lanka'daki Santani Wellness Kandy ise beş gecelik programının bir parçası olarak ayurvedik uyku tedavileri sunuyor.

Uyku turizmi trendi kalıcı

HTF Market Intelligence'ın 2024 tarihli bir raporuna göre, dünya çapında uyku turizminin değeri 690 milyar dolardan fazla (544 milyar sterlin) ve bu seyahat kategorisinde 2024-2028 yılları arasında 400 milyar doların üzerinde (315 milyar sterlin) bir büyüme öngörülüyor.

Konuyla ilgili dört kitap yazmış olan uyku ve rüya uzmanı Charlie Morley, “İnsanlar uzun süredir beslenme ve beden sağlıklarını fitness üzerinden değerlendiriyorlardı, ancak bir sonraki önemli adım uyku” diye açıklıyor.

Morley'e göre gelecekte uyku, akıllı yataklar gibi yeniliklerle turizm sektörü tarafından en üst düzeye çıkarılacak. Bu tür yataklar, uyku kalitenizi ölçebilecek ve hangi araçların veya tekniklerin sizin için işe yaradığını görmenizi sağlayacak. Yakında oteller, harika bir gece uykusu sundukları iddialarını oldukça sağlam verilerle destekleyebilecekler. Bu arada, derin dinlenme ve sağlıklı uyku arayışımız, gezginlerin tatil rezervasyonu yapmalarının temel nedenlerinden biri olmaya devam edecek.

Dünyanın uyku turizmi başkenti Litvanya’nın Vilnius kenti

Küresel uyku turizmi akımının öncülüğünü yapan Vilnius, kısa süre önce dünyanın en uyku dostu şehri seçildi. Litvanya’nın başkenti, temiz havası, bol yeşil alanları ve sakin kent ritmiyle dikkat çekiyor. Yüzölçümünün %60’ından fazlası yeşilliklerle kaplı olan Vilnius, son derece dinlendirici bir doğal ortam sunuyor. Seyahat edenler, şehrin içinden kıvrılarak geçen Vilnelė Nehri'nde kano yapabilir, şehir sınırları içindeki orman yollarında yürüyüşe çıkabilir veya kumlu plajları olan göllerde yüzebilir. Tüm bunları başkentten ayrılmadan yapabilirler.

Yürüyüşe elverişli yapısı stresi azaltır ve ziyaretçilerin büyük şehirlerle sıklıkla ilişkilendirilen o bunaltıcı hissi yaşamadan UNESCO listesindeki sokakları ve canlı mahalleleri keşfetmelerine olanak tanır.

Yaz gecelerinin ortalama sıcaklığı 12–14 °C arasında olan ve ışık kirliliğinin nispeten düşük olduğu Vilnius, parlak ve enerji verici günlerin ardından karanlık ve dinlendirici gecelerin geldiği güçlü sirkadiyen ipuçları sunar. Bu doğal ritim, uyku döngülerinin zahmetsizce düzenlenmesine yardımcı olur. Şehir, sürdürülebilirliği ve yeşil altyapısı ile de tanınmış ve 2025 yılında Avrupa Yeşil Başkenti seçilmiştir.

İLGİLİ İÇERİKLER
Bir kapsülde uyur muydunuz?
Japon ofis çalışanları için minimalist uyku kabinleri olarak başlayan kapsül oteller, Londra'nın öncülük ettiği bir trend haline geldi. İlk 1979'da ortaya çıkan bu odalar yeni nesil gezginler arasında neden tekrar popüler oldu?
Terapileriyle ünlü cennet ada: Siquijor
Filipinlerdeki Siquijor Adası, katolik inançlarını iksir yapımı, şeytan çıkarma ve kara büyü gibi şamanik uygulamalarla harmanlayan terapileriyle ünlü. Bir çok gezgin sırf bu terapileri deneyimlemek için adaya geliyor.
İlber Ortaylı'nın İstanbul rotası
İlber Ortaylı'nın İstanbul'un binlerce yıllık tarihini anlamak için en iyi rota dediği tarihi yarımada üzerindeki güzergahta nereler var? Bu rotayı gezmeyen kalmasın.
Aşkın izinde 20 şehir
Sizin için bir anlam ifade etsin ya da etmesin sevgililer günü açmazına düşebilirsiniz. Böyle bir gün yokmuş gibi davranacağınıza bu sene cumartesine denk gelen sevgililer günü için vizesiz ve vizeli gidilebilecek önerilerimizi dikkate alabilirsiniz..
Sosyal medyada artan şöhretiyle Ksamil
Masmavi sahilleriyle sosyal medyada şöhreti artan Ksamil hem vizesiz hem de Balkanlar'ın Maldivleri güzellemesini sonuna kadar hak eden bir yer... Mutlaka değerlendirin!
Dünyanın en nadide rotası Türkiye'den
İngiltere merkezli ünlü dergi Time Out, dünyanın en etkileyici yürüyüş rotalarını sıraladığı listenin zirvesine Türkiye'den bir yer koydu. Bu nadide yer, listede yer alan Himalayalardan ya da Yüzüklerin Efendisi'ndeki Mordor sahnelerinin çekildiği Tongariro Ulusal Park'ından önce geliyor.
Türkiye'nin en kapsamlı kamp alanları haritası
Karavancı Ahmet Balcı'nın google maps platformlu Türkiye'nin en güncel ve en kapsamlı kamping haritasında neler var?
Seyahat kaşıntısı nedir?
Seyahat tutkunlarının dürtülerini tarif etmek için yeni ve modern bir kavram ortaya çıktı: Travel itch yani seyahat kaşıntısı!
Sonbahar rotası
Sonbahar, özellikle doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık ve kültürel keşifler için ideal bir zaman.
Manzaranın muhteşemliği
Dünyanın her yanından gerçeküstü hissi veren, doğanın muhteşem görüntülerinden oluşan 51 yer listeliyoruz. Seyahat etmeye önce hangisinden başlamak isterdiniz?
Şehirden kaçış için en ideal zaman
Yaz tatilinizi her sene özenle eylül ve ekim aylarına denk getiriyorsanız, kalabalıkların dağılmasını bekliyorsunuz demektir. Hem fiyatlar daha uygun hem de hava sıcak değil. Gelin alternatiflere bakalım.
Portekiz ve gizli hazineleri
Büyülü ortaçağ kiliselerinden yaz kalabalığından uzak şirin köylere kadar Portekiz'de keşfedilmeyi bekleyen en gizli hazinelerini bu yazıda bulacaksınız. 
Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
Forbes'un "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesine Türkiye'den sadece bir köy girdi. Ortahisar 40. sıradan listede...
Kaç tanesine gittiniz?
Etrafınız yemyeşil orman, önünüz alabildiğine mavi, kumsal çok güzel, deniz çok temiz. Dalaman'da uçaktan indikten kısa bir süre ulaşabileceğiniz bazı harika lokasyonları kalbimizle birlikte buraya bırakıyoruz. Yaz bitmeden buraya gidelim dediğiniz arkadaşınıza gönderin!
10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
Rüya gibi sahilleri, uygun fiyatları, vizesiz ulaşım olanaklarıyla ve sosyal medyada artan şöhretiyle Ksamil, Balkanlar'ın Maldivleri güzellemesini sonuna kadar hakediyor!
Google’da yaz sezonunun gözdesi Türkiye
Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor.
Kaş'ın en müstesna koyları
Yılın 300 günü güneşli olan Akdeniz'de, Antalya'nın Demre ve Kaş ilçeleri arasındaki koylar, eşsiz doğası ve hayran bırakan güzelliğiyle mavi yolculuk tutkunlarının her yaz en çok tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor.
Avrupa'nın en iyi 20 plajı, ikisi Türkiye'den
World's 50 Beaches ekibinde yer alan seyahat uzmanları, 2025 yılında dünyanın en iyi 50 plajını yeni bir raporla sıraladı. Bu listenin bir sonraki yaz tatilinizi planlamanıza ilham vermesini umuyoruz. Listede Türkiye'den de iki yer var.
Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
Yaz geldiğine, bayram tatili yaklaştığına ve okulların tatile girmesine az kaldığına göre klasikleşen Yunan Adalarına giriş rehberimizi yayınlamanın vakti geldi demektir. Hangi firma hangi adaya nereden kalkıyor?
Türkiye’de tek bir otel listeye girdi
Dünyanın en prestijli seyahat yayınlarından Condé Nast Traveler, her yıl editörlerinin titiz değerlendirmeleriyle hazırladığı "Hot List 2025" seçkisini açıkladı. Dünyanın en iyi yeni otelleri: 2025 Hot List seçkisine Türkiye'den yalnızca tek bir otel girebildi.
Plan yapmaya değer 18 plaj
Listedeki plaj ve koylar hem deniz ve kum hem de güneş vaat ediyor. Daha önce gördüğünüz, görmediğiniz, bir daha görmek için yanıp tutuştuğunuz muhteşem güzellikler için gelin listeye bakalım.
Türkiye'nin tablo güzelliğinde 26 sakin şehri
Türkiye, yaşamın iyi olduğu Cittaslow Kentler Ağı'na 2009 yılında katıldı ve bugüne kadar toplam 26 kentimiz bu ağa dahil oldu. Sakin şehir kavramı tam olarak nedir ve o kente ne kazandırır?
Yapımı 632 yıl süren Köln Katedrali
Avrupa'nın en büyük katedrallerinden biri olan Köln Katedrali, gotik mimaride inşa edilmiş büyük bir kilise.
İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?
Ne zaman Eminönü'ne geçsem zamana direnen hanların peşine düşerim. Bir zamanlar yaşlı keşişlerin ve dervişlerin yolunu şaşırmış gölgelerini takip eder, kendimce iz sürerek o ihtişamlı ama yorgun yapıları ararım.
Dünyanın en iyi yerleri 2025
TIME dergisi, 2025 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi Yerleri" listesini açıkladı. Listede Türkiye de yer aldı.
Milas Gürçamlar ormanı
Kalabalık sahillerden kaçıp sakin bir yerde kafa dinlemek ister ya insan. İşte burası tam da öyle bir yer. Milas Gürçamlar Ormanı...
Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
Guardian yazarları ziyaret etmek için yumuşayan havaları, henüz kalabalığın hücum etmediği ortamları ve makul fiyatları kovalayanlar için en harika 5 bahar alternatifi vermişler ve listeye Türkiye'den de bir yeri almışlar.
Burca göre seyahat
Sevgilinizle birlikte çıkacağınız seyahati onun burcuna göre seçmek hayatınızda neler değiştirir?
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Sevgililer Günü’nü Balkanlar’da kutlamak: Aşkın izinde 5 şehir
Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri önerimiz var.
Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
Kar yağışının artması beklenen Balkanlar bu kış kar tutkunlarını çağırıyor! Biz de kayakseverler için vizesiz ve büyüleyici rotaları keşfe çıkıyoruz.
10 adımda Malta
Akdeniz'deki küçük bir ada olan Malta'nın tarihi güzellikleri kadar turkuaz suları ve lagünleri de görülmeye değer. UNESCO Dünya Mirası Sit Alanları'na ev sahipliği yapan Malta'da tekne turları, dalışlar ve Valletta'nın renkli sokakları sizi bekliyor.
İtalya’nın 12 sakin yeri
Floransa, Roma, Venedik; İtalya'nın en bilindik şehirleri. Herkes bu popüler şehirleri görmek istiyor. Dolayısıyla bu turistik şehirler gereksiz pahalı ve kalabalık...
Dünyanın en dik tren yoluna sahip
Yeni yerler gezmeyi görmeyi seven insanların çoğunun rüyalarını süsler Bernina Ekspresi. Dünyayı gezen Armağan Berk, sosyal medya hesabından, bu trene, Interrail biletiyle, sadece 32 franka (1400 tl) bindiğini ve İtalya'dan İsviçre'ye bir masal diyarının içinden geçerek gittiğini anlattı.
Dünyanın en iyi 50 oteli
'50 Best'e göre 2024'ün 'en iyi' otelleri belli oldu. İstanbul'dan bir otel de ödül aldı.
2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
Turist vergisi kavramı yeni bir kavram değil. Şehir vergisi Yunanistan, İspanya ve Almanya gibi Avrupa'daki birçok ülkede uzun zamandır işleyen bir kural ve otel vergisi ABD eyaletleri de dahil olmak üzere birçok destinasyonda artık bir standart haline gelmiş durumda.
29 Ekim için tatil önerileri
Tatil sadece yaz mevsiminde yapılacak değil. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilini fırsata çevirip kısa bir mola vermek isteyenlere alternatif rotalar veriyoruz.
Ekim'e özel 10 plaj önerisi
Ekim ayında deniz tatili yapma planınız varsa mutlaka bu 10 adresi inceleyin. Listede Fethiye de var.
Yunanistan mı daha ucuz Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
Tatile damga vuran Türk restoranları mı daha ucuz Yunanistan mı sorusuna gelin, Arnavutluk'u da dahil ederek bir kıyaslama yapalım.
Eylülde tatil yapmak
Eylül bana göre tatil yapılacak en nefis aydır. Kalabalık ve gürültü kaybolur. Kafanızı dinlersiniz. Hava ılımandır. Denize yakın olunması gereken esintili bir yaz gibidir eylül. Her yer sakin ve huzurludur. Deniz suyu en güzel kıvama gelir. Fiyatlar da inmiştir.
Her köşesi cennet Antalya
Antalya, dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirlerinden biri ve bunun tabii ki onlarca nedeni var. Antik medeniyetlerin izi, ormanlar, dağlar, güneş, uçsuz bucaksız kumsallar, alabildiğine mavi bir deniz.
Turist sevmeyen 34 destinasyon
Bir turist olarak İspanya'yı görmek için can atıyor olabilirsiniz ancak İspanyollar size, sizin onlara beslediğiniz kadar sıcak duygular beslemiyor. Neden mi?
Türkiye'nin en yeşil sahil şeridi
Türkiye'nin tarihi kalıntılarla dolu sahil kıyıları; yemyeşil beldeleri, rüya gibi turkuaz denizleri, yemyeşil ormanları, koyları ve bozulmamış dokusuyla stres atmak ve dinlenmek için birebirdir, hepimizin hayallerini süsler.
En mutlu şehirler
Dünyanın en mutlu 250 şehri açıklandı ve listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı.
7 gün 24 saat trende yaşıyor
Lasse Stolley eşsiz bir insan. Ve aynı zamanda evsiz bir insan. 17 yaşındaki Alman bir trende yaşıyor ve şu ana kadar 600 bin km yol kat etti. Bu da dünyanın çevresini on iki kez dolaşmaya eşdeğer
Hem büyüleyici hem vizesiz!
Gözde Akgüngör Pamuk Habertürk için yazdı. Bayramı Karadağ'da geçirmek için 5 neden...
9 günlük bayram tatili için 9 alternatif
Sayısız ve benzersiz tatil alternatifleriyle dolu ülkemiz adeta bir cennet.
Bayramda İstanbul'da mısınız?
İstanbul'un tadı bayram günlerinde çıkıyor. Memleketine ya da tatile gidenlerle beraber nüfusun azaldığı İstanbul'da gidebileceğiniz pek çok yakın yer alternatifi var. Hem şehir içinde hem de şehre yakın bölgelerde.
Yaz tatili başlıyor
Bu sene okullar kapanır kapanmaz Kurban bayramı tatili de başlıyor. Çoluk çocuk hep beraber bir tatil kaçamağı yapmak herkese iyi gelecek.
Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
Glampingler kamp yapmak isteyen ama konforundan ödün vermek istemeyen insanların tercih ettiği bir tatil türü. Kamp deyince insanın aklına 5 yıldızlı bir otele göre daha makul rakamlar gelse de durum hiç de sanıldığı gibi değil.