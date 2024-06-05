Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
Glampingler kamp yapmak isteyen ama konforundan ödün vermek istemeyen insanların tercih ettiği bir tatil türü. Kamp deyince insanın aklına 5 yıldızlı bir otele göre daha makul rakamlar gelse de durum hiç de sanıldığı gibi değil.
Kamp deyince insanın aklına çekirdek ailelerin her yaz çıktığı hesaplı çadır tatilleri geliyor. Pandemiden sonra glamping yani lüks çadır diye tanımlanan bir tatil moda oldu. Ve o bildiğimiz makul fiyatları tamamen şehir efsanesi haline getirdi. Öyle ki 2 gece kalmanın bedeli 23 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bir zamanlar en çulsuz üniversite öğrencilerinin bile gidip tatil yapabildiği bungalovlu çadırlı tatil mekanlarının yerini jakuzili, sıcak suyu olan, kış tatilleri için gerekirse sobalı, tüm techizatları içinde lüks çadır ve bungalovlar almış.
Glamping hesaplı bir tatil mi?
Oda olarak kiralanan glampinglerin bazılarında en az 2 gece bazılarında en az 5 gece kalma şartı var. Çoğu dolar üzerinden fiyat belirlemiş. 2 kişilik bir odanın 2 gecesi en az 5 binden TL den başlıyor 23 bin liraya kadar gidiyor. Glamping fiyatları popüler hotel fiyatlarıyla adeta yarışıyor. Asos antik limanda deniz kıyısındaki Yıldız Hotel'in bir odası aynı şartlarda 8 bin ile 10 bin arasında değişiyor, Bozburun'dakiMelisa Hotel ise 13 bin ile 17 bin TL arasında değişiyor.
Glamping doğa ile baş başbaşa çadırda kalacaksın ama bir yandan da çadırda jakuzi olacak kafasında bir tatil. Normal bir kamp etkinliği için tüm ihtiyaçlarınızı eksiksiz düşünmeniz, organize etmeniz, tedarik etmeniz, sırtınızda ya da arabanızda götürmeniz, gittiğiniz yerdeki koşulları kendinize göre ayarlamanız gerekir. Çadır, uyku tulumu, portatif sandalyeler, yedek kıyafetler, masa, kamp ocağı, gıdalar, yemek kapları ve uzayıp giden bir liste.
Glampingde ise yine doğanın ortasına kurulmuş büyük bir çadırdan söz ediliyor. İhtiyaç duyulan tüm araç-gereçler çadırda mevcut. Bir şey götürmenize gerek kalmıyor. Banyo, sıcak su ya da tuvaleti düşünmenize gerek kalmıyor. Oturma alanı ve konforlu bir yatak imkanı bile sunuyor. İşte glamping bu.
En iyi Glampingdenildiğinde sosyal medyadaLongosphere, Perdue, Mona Camp veKocabahçegibi kamp alanlarının isimlerini duymaya başlamış olabilirsiniz. Eğer bir sonraki tatil planında bu tip bir tatile yer vermek istiyorsan aşağıdaki seçenekleri ve fiyatları değerlendirmeni öneririz.
Amazon, Bördübet, Marmaris, Muğla
2 kişi için oda fiyat aralığı / 2 gece: 14400 TL - 2300 TL
Club Amazon Bördübet, Marmaris-Datça arasındaki Bördübet bölgesinde. Çam ve Günlük ağaçları arasına gizlenmiş düzayak bir yapıda. Tesis plaja 500 metre mesafede. Tesis çam ormanı içinde olduğundan odalardan ya da karavanlardan deniz görünmüyor ama plaja kıvrımlı dereden kanolarla kürek çekerek ya da orman içerisinden beş dakikalık kısa bir yürüyüşle ulaşmak harika bir deneyim. Kürek çekerek sizi denize ulaştıran nehrin en derin yeri 1 metre. Dileyen aracıyla da deniz kenarına ulaşabilir.
Deniz tertemiz, kum, çok sığ değil. Konaklama kategorileri çok değişik; 23 birimden oluşan tesiste butik vanlar, vardolar, bonibon odalar ve bu sene eklenen jelibon odaları…
Özellikle cam tavanlı odalar harika; yıldızları seyrederek uykuya dalıyor, uyandığınızda yemyeşil ağaçları mavi gökyüzünü ve sincapları görüyorsunuz. Kapınızın önünde şezlongunuz, hamağınız, masa sandalyeler hazır. Kocaman bir havuz, etrafta horozlar, tavuklar... Üzüm bağları altında genişçe bir restoranı var. Yemekleri güzel, menü her gün değişiyor.
Amazon adres: Hisarönü Mahallesi Bördübet Küme Evleri No:80 Marmaris Muğla
Tel: +90 (252) 436 91 11
Longosphere, İğneada, Demirköy, Kırklareli
2 kişi için fiyat aralığı / 2 gece / oda : 7800 TL - 16200 TL
Türkiye’nin en büyük glamping tesisi olma özelliğine sahip olan Longosphere; sahili, longoz ormanı ve gölleriyle eşsiz bir doğaya sahip. Longosphere, çeşitli aktivite ve turlar ile sıra dışı glamping deneyimleri vadediyor. Macera parkları, orman trekking turları, bisikletli orman gezileri ve yoga eğitimleri başta olmak üzere Longosphere tarafından sunulan pek çok aktivite, gezi tutkunlarıyla buluşuyor. Dupnisa mağarası, Aya Nikola Manastırı, Mahya Dağı, Cehennem Şelaleleri, Hamam Gölü, Vize Küçük Ayasofya, Sislioba Kalesi, Arcadia ve Chamlıja şarap bağları kültür zenginlikleri arasında.
Tel: 444 5267
WhatsApp +90 0549 838 9321
info@longosphere.com
Fora Glamping, Cunda, Ayvalık, Balıkesir
2 kişi için fiyat aralığı / 2 gece / oda : 12000 TL - 14000 TL
Cunda Adası’nda 20 bin m2lik bir alan üzerine kurulu Cunda Fora Glamping doğa ile iç içe olmanın tadına varacağınız bir tatil sunuyor. Karavanları ve prefabrik evleri ile izole bir tatil sunan Fora’da plaj, yüzme havuzu, restoran, bar ve çardaklar bulunuyor. Çocuklar için oyun parklarına da sahip tesisin organik bahçesinden toplanan ürünlerle kahvaltı yapabilir, restoranında Ege lezzetlerini tadabilirsiniz.
Cunda Fora Glamping adres: 12 Kuyular Caddesi Namikkemal Mahallesi Alibey (Cunda) Adası, 10405 Ayvalık/Balıkesir
Te: +90 266 327 13 43 / +90 530 372 27 29
E-mail: bilgi@cundaforaglamping.com
Chakra Beach, Kabak Koyu
2 kişi için fiyat aralığı / 2 gece / oda: 10000 TL
Denize 100 metre mesafede yer alan Chakra’da 11 ağaç evden birinde konaklama imkanı bulabilirsiniz. Alakart 2 restoran, bar ve havuz mevcut. Kuş, cırcır böcekleri ve dalga sesleri eşliğinde sakin ve huzur dolu zaman geçirebileceğiniz bu yerde ayrıca yoga alanları ve bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir market bulunuyor. Konaklama oda kahvaltı şeklinde.
Adres: Uzunyurt Köyü Kabak Mahallesi No:40 Fethiye/MUĞLA
chakrabeachkabak@gmail.com
0252 642 1184
0507 142 6185
Saklı Göl Evleri Glamping, Bucak, Burdur
2 kişi için fiyat aralığı / 2 gece / oda: 4200 TL - 6250 TL
Konforun en doğal halini sunan Saklı Göl Evleri, Karacaören Barajı'nın hemen yanı başında. Doğayla iç içe bir noktada yer alan tesiste bir taraftan konforlu bir konaklamanın tadını çıkarırken bir taraftan da gölde balık tutabilir, yemyeşil çam ormanlarında gezintiye çıkabilir, Yazılı Kanyon'u, Kremna, Sagalassos, Milyos antik kentlerini keşfedebilirsiniz.
Adres: Karacaören Köyü mevki, Antalya, Isparta yolu, Bucak/Türkiye
Tel: +90 530 501 72 78 / +90 248 344 21 22
Email: info@sakligolevleri.com
Perdue, Faralya, Fethiye, Muğla
2 kişi için fiyat aralığı / 2 gece: 15600 TL - 17300 TL
Faralya’daki Perdue'da doğa ile iç içe konfor dolu bir tatil yapabilirsiniz. İskeleler üzerine kurulmuş yamaçtaki her çadırın muhteşem bir deniz manzarası var. Kendinizi her şeyden izole hissedeceğiniz rüya gibi atmosfere sahip. Klimaları, yatakları, banyoları ile lüks çadır kavramını size dolu dolu yaşatacak Perdue'da sabahları yöresel ürünlerle hazırlanan serpme kahvaltı, Akdeniz mutfağından lezzetler sunan ala carte restoran, narenciye kokuları eşliğinde gün batımı manzaraları sizi bekliyor. Özellikle balayı çiftleri re romantik tatil planı yapanlar için de ideal.
Perdue adres: Uzunyurt Köyü, Kızılcakaya Mevkii Faralya, Fethiye, Muğla
bilgi@perdue.com.tr
+90 (252) 614 0091
https://perdue.com.tr/
Hızır Kamp, Kazdağları, Edremit, BALIKESİR
2 kişi için fiyat aralığı / oda / 2 gece: 4000 TL - 7600 TL
Hızır kamp binbir pınarlı Kazdağları'nın Kirişlik Vadisi eteğinde bir dinlence mekanı. Doğada kamp yapmayı seviyor ancak bunu daha konforlu bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız Hızır Kamp’ta bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Hızır Kamp’ta ahşap ve taş evlerde, ağaç evlerde ya da kendi çadırınızda konaklayabiliyorsunuz. Mehmetalan köyüne 2 km uzaklıkta olan kamp Kazdağı Milli Park'ı sınırlarına yürüyüş mesafesinde. Kampın içinden akan Zeytinli Çayı'nın serin suyunda yüzmek, Kazdağları’nın muhteşem doğasında yürüyüş yapmak ve kampta organize edilen çeşitli grup çalışmalarına katılmak gelenlerin başlıca tercih sebepleri.
Adres: Mehmetalan köyü, 10300 Edremit/Balıkesir
İletişim: +90 545 791 44 45
Phalesia Glamping, Sapanca, Sakarya
2 kişilik oda fiyatı / 2 gece : 9000 TL
21 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir tatil köyü olan Phalesia Glamping toplam 6 adet lüks glamping çadırı ile hizmet veriyor. Çadırların içi 38 m2 olup içerisinde çift kişilik yatak, klima, keetle, tv, minibar, wc, duş ve keyif küveti bulunur. Tesisin her noktasından Sapanca gölü manzarası görülür. Merkeze araçla 5 dk mesafededir. Hızlı Tren ile Ankara’dan 2,5 saat, İstanbul’dan 1 saatte Sapanca/Arifiye’ye ulaşabilirsiniz.
Phalesia Adres: Şükriye Mahallesi, Polat Merkez Sokak No:11 Sapanca, Sakarya
Telefon : 0542 154 69 00
Mail : info@falesyasapanca.com
https://www.falesyasapanca.com/
Ala Glamping, Mudurnu, Bolu
2 kişi için oda fiyatı / 2 gece: 11800 TL
Türkiye’nin doğal güzellikleri arasında yer alan, Sülüklü Göl Tabiat Parkı’nda, göl kenarında, İstanbul’a yakın, 7 odalı, lüks bir glamping tesisi. Konforlu bir kamp deneyimi sunan tesiste, doğayla iç içe konaklamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Sıcak ve rahat çadırlar, yeşilliklerle dolu orman, yemekler ve açık hava aktiviteleriyle unutulmaz bir tatil geçirmeniz mümkün.
Ala Glamping adres: Dokurcun, Sülüklü Göl Tabiat Parkı, 14802 Mudurnu/Bolu
Tel: +90 (530) 242 1724
E-Posta: alaglamping@gmail.com
https://www.alaglamping.com/
No.12 Gümüşlük, Bodrum, Muğla
2 kişi için oda fiyatı aralığı / 2 gece: 12900 TL
No.12 Gümüşlük, nefes kesen bir gün batımı manzarasının izlenebildiği, kuş cıvıltılarının ve cırcır böceği seslerinin eksik olmadığı, denize 5 dakika mesafede, 4 dönüm mandalina bahçesi içerisinde bir tesis. Denizin altında keşfetmenizi bekleyen Roma kalıntıları ve türlü deniz canlıları var. Sade tasarımlı, tertemiz ve konforlu çadırlar hizmetinizde. İster çadırınızın bahçesinde isterseniz de ortak bahçede doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Son derece zengin olan kahvaltısı uzun süre sofra başından kalkamayanlara göre. Ardından da kahvenizin keyfini bahçenizde manzaraya karşı çıkarabilirsiniz. Eğer buraya yolunuz düşerse hava karardığında başınızı kaldırıp gökyüzündeki yıldızları izlemeyi sakın unutmayın.
Telefon: 05432022124
Büyükada Glamping, İstanbul
2 kişi için oda fiyatı / 2 gece: 19500 TL
İstanbul'a bu kadar yakın ama İstanbul'dan bu kadar farklı, çam ağaçları arasında, hem doğanın hem denizin keyfini sürebileceğiniz az yer bulunur.
Denize neredeyse sıfır olan büyük çadırlarda kendinize ait veranda, hamak, yürüyüş parkuru, jakuzi, TV, mini bar, 38m2 kullanım alanı bulabilirsiniz.
Büyükada Glamping adres: Yörükali Mevkii Nizah Mah. Yörük Ali Tesisleri Büyükada İstanbul
Tel: 0(533) 612 73 33
Kocabahçe Glamping, Bozburun, Marmaris, MUĞLA
2 kişi için oda fiyatı aralığı / 2 gece: 10000 TL - 14000 TL
Kocabahçe Glamping, Bozburun’da bulunan bir cennet. Bozburun’un Dirsekbükü Koyu’nda konunmlanan Kocabahçe Glamping’in içinde bulunduğu bakir doğadaki huzur ve sakinliğe yalnızca deniz yolundan takalarla ulaşım sağlanıyor, kara yoluyla herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Göz kamaştıran doğasıyla dağların yamacında konumlanan bir inziva merkezi olan bölgede ayrıca atölye çalışmaları, eğitimler, şifa sanatları, kişisel gelişim çalışmaları ve yoga kampları için ev sahipliği yapılıyor. Konaklama seçenekleri arasında ise lüks glamping çadırı, lotus çadır, büyük kamp çadırı, izci çadırı, suit bungalov ve standart bungalov bulunuyor.
Adres: Kocabahçe'ye kara yolu bağlantısı olmadığı için tesise ulaşmak deniz yoluyla Bozburun Germe Koyu’ndan yapılan teknelerle gerçekleşir.
+90 (532) 341 50 17
info@kocabahceglamping.com
Mona Glamping, Seferihisar, İzmir
2 kişi için oda fiyatı aralığı / 2 gece: 7000 TL - 10000 TL
Mandalina ve çam ağaçlarının arasında; Akarca plajına 3 km, Kaleiçi’ne 4 km, Akkum ve Girlen plajlarına 5 km, Seferihisar merkeze 7 dk mesafede olan Mona Glamping mükemmel konumu ile doğa ve konforu bir arada sunuyor. 3 dönümlük bir arazi içinde 6 sabit karavan ve 1 tiny house'dan oluşuyor. Dışarıdan yemek getirmek serbest, yemek pişirmek isterseniz ortak kullanıma açık bir mutfak ve mangal hizmeti sunuyor. İçerisinde bulunan Cafe Mona’dan da yemek siparişi verebiliyorsunuz. Yürüyüş turları, bisiklet turları, şarap tadım turları ve kamp ateşi etrafında açık hava sineması gibi etkinlikleri bulunan Mona Glamping, ışıl ışıl ve sıcak bir ortamda doğa tatili yapmak istiyorsanız kesinlikle uğramanız gereken bir yer.
Mona Glamping adres: Camikebir mah. Sığacık cad. No:164 Seferihisar 35460 İZMİR
0232 214 09 14
WHATSAPP: +905418140914
Email: info@monacamp.com
Hypnos Glamping, Sapanca, Sakarya
2 kişi için oda fiyatı aralığı / 2 gece: 8000 TL - 10000 TL
Kocaeli'ne 30, İstanbul'a 1 saat uzaklıkta, Sakarya Sapanca'da bulunan tesis 10 bin m2 arazi ve içerisinde özenle yetiştirilmiş meyve ağaçları arasında izole tatil konsepti anlayışıyla kurulmuş. Mevsimine göre onlarca çeşit meyveyi dalından kopartarak organik mahsulleri tadabilir, arazideki derenin sesiyle huzuru yakalayabilirsiniz. Sapanca Gölünün kenarında yürüyüş yapabilir, treking için Kartepe dağının dağ yollarını tercih edebilir, Maşukiye'yi gezebilirsiniz.
Hypnos adres: Gazipaşa, İstanbuldere Cd., 54600 Sapanca/Sakarya
0264 281 00 08
hypnosapanca@gmail.com
Campo Portakal, Çıralı, Antalya
2 kişi için oda fiyatı aralığı / 2 gece: 4000 TL - 8000 TL
Doğa içinde “Eco Glamping” şeklinde lüks kamp deneyimi sunan Campo Portakal; sessiz, sakin ve huzur içinde bir doğa tatilini konforlu, lüks ve benzersiz bir şekilde deneyimlemek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Çıralının görkemli dağlarıyla çevrili, 2200 metrekarelik organik portakal ağaçlarıyla dolu bir bahçenin içinde yer alan Campo Portakal, konaklama seçenekleri arasında 2 büyük çadır, safari çadırı, bedevi çadırı ve bell çadırı sunuyor.
Chimaera Dağı’na yakın olan Campo Portakal aynı zamanda Likya Yolu üzerinde bulunuyor. Ayrıca 3,5 kilometrelik bir plaja yakın ve ve bu plajın sonu Antik Olympos Şehri’ne çıkıyor. Doğa içinde konaklama, hiking ve doğanın güzelliklerini keşif için eşsiz bir Glamping deneyimi sunan Campo Portakal’da ayrıca bisiklet kiralayabilir, kano, safari, yoga aktiviteleri yapabilir ve botlarla koyları keşfedebilirsiniz.
Telefon: 0539 2772001
email: campoportakal@outlook.com
İstanbul Pallet Glamping, Şile, İstanbul
50 hektarlık orman arazisi içerisinde toplamda 8.000 metre karelik dere ve yeşilliklere ev sahipliği yapan İstanbul’un en büyük glamping tesis alanıdır. Tesis içerisinde; butik otel, çadır konaklama, villa konsept kiralama, bireysel çadırla kamp alanı, karavan alanı gibi bir çok konaklama seçeneği bulunur.
Şile merkeze araçla 25 dk. mesafede, Sabiha Gökçen Havaalanı'na araçla 45 dk., Darlık Barajı’na komşu, doğa yürüyüşleri için İstanbul içerisinde adeta saklı bir cennet olan İstanbul Pallet Glamping, Şile plajlarına 25 dakikalık mesafede yer almaktadır.
Adres: 0530 288 42 44
E-mail: palletglamping@gmail.com
Kozluyalı Glamping, Assos, Çanakkale
Midilli’nin tam karşısındaki Kozlu köyünün eteklerinde bulunan, zeytin ağaçları ile çevrelenmiş 5 dönümlük bir araziye sahip Kozluyalı Glamping, Ege mutfağının yöresel dokunuşlarına sahip restoranıyla sizi lezzet yolculuğuna çıkaracak. Doğayla bir olmak isteyenler ama konfor da arayanlar için özel olarak tasarlanan çadır odaları, kanvas kumaştan olmasının yanı sıra klima da barındırmasıyla yaz aylarında lüks kamp tatili yapmak isteyenler için bulunmaz bir nimet diyebiliriz. Uyandığınız zaman Assos denizinin serin suyuyla ayılmak istiyorsanız, hem temiz havaya doymak hem de konforlu bir tatil deneyimi istiyorsanız burası tam size göre…
Kozluyalı Glamping adres: Büyükhusun Köyaltı, Sahil Mevkii, Ayvacık, ÇANAKKALE
Tel: 0532 2521215
Email: info@kozluyali.com
Aylak Yaşam, Çıralı, Tekirova, Antalya
Bu büyüleyici yere ulaşmak için Çıralı Kavşağından denize doğru inen yolu takip ediyorsunuz. Yol yemyeşil bir ormanın içinden geçiyor. Çirali plajına 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan Aylak Yasam’dan Yanartaş araçla yaklaşık 10 dakikadır, Belek 74 km, Antalya havaalanı 65 kilometre uzaklıktadır. Aylak Yasam bisiklet, kano, dalış gibi farklı spor aktiviteleri sunmaktadır.
Telefon: 0 530 934 62 36 / 0242 8257270
Shambala, Kabak Koyu, Fethiye, MUĞLA
Şehrin karmaşasından ve gürültüsünden uzaklaşıp kendinizi dinleyebileceğiniz bir yere ihtiyacınız varsa Kabak Koyu bunu yapabileceğiniz en güzel yerlerden biri. Shambala’ya gittiğinizde yeşil ve mavi ile iç içe geçmiş muhteşem bir doğanın içerisinde kendinizi bulacaksınız. Burada birbirinden güzel ağaç evlerde kalarak huzur dolu bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz.
Adres: Kabak Mevki Faralya Köyü Uzunyurt Mah, 48300 Fethiye/Muğla
tel: +90 532 496 08 70 / +90 252 642 11 47
info@theshambala.com
Bonjuk Bay, Gökova, Muğla
Bonjuk Bay’da konuklamak direkt rezervasyon yaptırmakla olmuyor, önce bir talep formu doldurmalısınız ve genellikle giriş için rerefans gösterilmesini istiyorlar. Konaklama için lotus çadırı, taş ev, bungalov ve safari çadırı olmak üzere farklı seçenekler bulunuyor. Tesiste yoga, dalış, orman koşusu, bisiklet turu gibi deneyimler sizi bekliyor.
Tel: +90 537 810 27 05
reservation@bonjukbay.com