Kocabahçe Glamping, Bozburun, Marmaris, MUĞLA

2 kişi için oda fiyatı aralığı / 2 gece: 10000 TL - 14000 TL

Kocabahçe Glamping, Bozburun’da bulunan bir cennet. Bozburun’un Dirsekbükü Koyu’nda konunmlanan Kocabahçe Glamping’in içinde bulunduğu bakir doğadaki huzur ve sakinliğe yalnızca deniz yolundan takalarla ulaşım sağlanıyor, kara yoluyla herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Göz kamaştıran doğasıyla dağların yamacında konumlanan bir inziva merkezi olan bölgede ayrıca atölye çalışmaları, eğitimler, şifa sanatları, kişisel gelişim çalışmaları ve yoga kampları için ev sahipliği yapılıyor. Konaklama seçenekleri arasında ise lüks glamping çadırı, lotus çadır, büyük kamp çadırı, izci çadırı, suit bungalov ve standart bungalov bulunuyor.

Adres: Kocabahçe'ye kara yolu bağlantısı olmadığı için tesise ulaşmak deniz yoluyla Bozburun Germe Koyu’ndan yapılan teknelerle gerçekleşir.

+90 (532) 341 50 17

info@kocabahceglamping.com