        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran Karakeçili: Dedem tarafından tehdit edildim - Magazin haberleri

        Burak Baran Karakeçili: Dedem tarafından tehdit edildim

        İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran Karakeçili, dedesinin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürerek konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 07:47
        "Dedem tarafından tehdit edildim"

        Daha önce kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile polemik yaşayan İbrahim Tatlıses, bu kez torunu Burak Baran Karakeçili ile karşı karşıya.

        İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran Karakeçili, sosyal medya hesabı üzerinden dedesi İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Karakeçili; kendisinin, annesinin ve kız kardeşinin Tatlıses tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

        "HAKARETE UĞRADIM"

        Karakeçili, paylaşımında "Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat aracılığıyla annem ve kız kardeşimle birlikte tehdit edildim, üstüne hakarete uğradım" ifadelerini kullandı. Yaşananları yargıya taşıyacağını belirten Baran Karakeçili, elindeki delilleri avukatı aracılığıyla savcılığa sunacağını duyurarak, "Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları atacak ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

        Karakeçili, daha önce yaptığı bir açıklamada; dedesinin 7 çocuğunun içinden 1'i erkek 2'si kız toplamda 3 evladına zamanında Muğla'da yaptırdığı siteden ev verdiğini, kendilerine ise herhangi bir şey vermediğini ifade etmişti.

        Nisan ayında yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Safra kesesinden ameliyat olan ve zorlu günleri atlatan Tatlıses, 24 Nisan'da taburcu olmuştu. Bu süreçte Tatlıses'i, küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses de ziyaret etmişti.

        Hastaneden çıkmadan önce açıklamalarda bulunan Tatlıses, "Ben hastaneye kimseyi çağırmadım, herkes kendisi geldi" derken, oğlu Ahmet Tatlıses için "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim" ifadesini kullanmıştı.

        Mirasını devlete bırakacağını söyleyen Tatlıses, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Miras bırakmayacağım, çocuklara kuruş yok. Bazıları yüzünden diğerleri de mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım; istediğim gibi dağıtırım. Ben onlara aslında çok iyi bir miras bıraktım ama farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' ismi onlara birçok kapı açıyor, onlar kullanmasını bilemediler" demişti.

        7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses'in bu açıklamasından sonra mal varlığı gündeme geldi. Ünlü şarkıcının, Seyrantepe'de 32 daire 4 dükkan, Fikirtepe'de 4 daire, İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire, Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar, İzmir'de 5 lüks daire, Bodrum'da 12 villanın yanında bir de büyük bir arsasının bulunduğu sosyal medyaya yansıdı.

        OĞLU VE KIZIYLA NELER YAŞADI?

        Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri olduğunu belirterek vesayet davası açmıştı. İbrahim Tatlıses ayrıca oğlunun kendisinden habersiz Manisa’daki 5 evini de sattığını iddia etti. Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş; mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek elektronik kelepçe takılmasına hükmetmişti. İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki son kriz ise Bodrum'da yaşandı. Kahvaltı sırasında Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’e televizyon kumandası fırlattı. Olayın ardından fırlatılan kumandanın 'silah sayılması' kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü. Süreç ise halen devam ediyor.

        Gün Başlıyor - 13 Mayıs 2026 (Burcu Köksal AK Parti'ye Katıldı)

        Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Özgür Özel'den Burcu Köksal'a tepki. Özkan Yalım yeniden ifade verdi. Deniz yetki alanları yasası geliyor. Körfez'de sınırlı hareketlilik. Hantavirüs gemisi Hollanda yolunda. Florida yangınlarla mücadele ediyor. Samsun'da dükkanları su bastı. Kızılay'ın Bayram hazır...
