        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Rasim Ozan Kütahyalı kimdir?

        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

        Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı açıklamada "Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır" dedi

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 09:08 Güncelleme:
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonlarında 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Adalet Bakanı Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir" dedi.

        100 MİLYAR LİRA VE 2 MİLYAR DOLAR AKLAMA

        Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

        Gürlek şunları söyledi:

        "Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."

        RASİM OZAN KÜTAHYALI DA GÖZALTINDA

        Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.

        İstanbul'da gözaltına alınan isimler şöyle:

        1. FIRAT DEMİR

        2. ÖZLEM OKTAREŞKARA SEFFER

        3. SAMET AKÇAY

        4. KIVANÇ UZUN

        5. KAMİL GÜRKAN SOMUNCU

        6. ERTUĞRUL KOÇAK

        7. MEHMET SADİOĞLU

        8. İRFAN ALİKAYA

        9. ZEKERİYA BAŞAR ÖZBİLEN

        10. DENİZ USULOĞLU

        11. HÜSEYİN KIYAK

        12. JASMİN AYŞE PALA

        13. RASİM OZAN KÜTAHYALI

        14. EMİR ALTUNKAYNAK

        15. BUKET ELİÜZ

        SON PAYLAŞIMI: TAMAMI BİTECEK

        Kütahyalı, dün X hesabından yaptığı son paylaşımda "Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek" ifadelerini kullanmıştı.

