        Haberler Dünyadan Elon Musk, başrol için Lupita Nyong'o'yu seçen Christopher Nolan'ı eleştirdi

        Elon Musk, başrol için Lupita Nyong'o'yu seçen Christopher Nolan'ı eleştirdi

        Milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk, sinemada oyuncu seçimi konusunda yorum yaptı. Truvalı Helen rolü için Lupita Nyong'o'yu seçmesi nedeniyle ünlü yönetmen Christopher Nolan'ı hedef aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 16:23 Güncelleme:
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var

        Muhafazar görüşleriyle bilinen ve ABD'de Donald Trump yönetimiyle çalışan teknoloji girişimcisi Elon Musk, yönetmen Christopher Nolan'ın 'Odyssey' filminde Lupita Nyong'o'nun kadroda yer alması nedeniyle sert eleştirilerine yenisini ekledi. Sahibi olduğu X platformunda hemen hemen her konuda görüşlerini paylaşmaktan çekinmeyen Musk, Nyong'o'nun Truvalı Helen'i canlandıracağı söylentileri üzerine şubat ayında da 'Odyssey'e karşı sert bir çıkış yapmıştı.

        Time dergisi, Nyong'o'nun sadece Yunan mitolojisinin en güzel kadını olarak bilinen Truvalı Helen'i canlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda Oscar ödüllü oyuncunun, Helen'in Agamemnon ile evli olan kız kardeşi Clytemnestra rolünde de sürpriz bir ikinci rolü olduğunu yazdı.

        Amerikalı muhafazakar sunucu ve yorumcu Matt Walsh, sosyal medyadan, "Dünyada tek bir kişi bile Lupita Nyong'o'nun 'dünyanın en güzel kadını' olduğunu düşünmüyor. Ama Christopher Nolan, 'en güzel kadın' rolünü beyaz bir kadına verirse ırkçı olarak adlandırılacağını biliyor. Nolan teknik olarak yetenekli ama korkak" yorumunu yaptı.

        Elon Musk, Walsh'ın görüşünü destekleyerek "Doğru" diye yanıt verdikten sonra, Nolan'ın ödül almak istediğini ve bu yüzden 'Odyssey'deki karakterlerin ırklarını değiştirdiğini düşündüğünü yazdı. Musk, Oscar'da 'En İyi Film' adaylığı söz konusu olduğunda temsil ve kapsayıcılık standartlarına uymak adına oyuncu seçimi yapıldığını savundu.

        Musk, X hesabındaki diğer paylaşımlarında, yönetmen Nolan'ın oyuncu seçimleri nedeniyle Homeros'un mezarını çiğnediğini iddia eden mesajları yeniden paylaştı.

        Christopher Nolan
        Şubat ayında Nyong'o'nun rolü henüz bir söylentiyken, Musk, bir X kullanıcısının, oyuncunun Truvalı Helen'i canlandırmasının Homeros'a hakaret olacağını iddia eden yorumunu desteklemişti. Yorum, "Yunan şair, kurgusal karakteri açık tenli, sarışın ve binlerce gemiyi harekete geçiren yüz olarak tanımlamıştı. Zira Helen o kadar güzeldi ki, erkekler onun için savaş başlatmıştı" şeklindeydi. Musk daha sonra bu gönderiye şu yorumu yapmıştı: Chris Nolan dürüstlüğünü kaybetti.

        Nolan'ın 'Odyssey' filmi, 17 Temmuz'da gösterime girecek.

        #Elon Musk
        #Christopher Nolan
        #Lupita Nyongo
