Demet Özdemir, Sümeyye Aydoğan ve Hande Erçel, Cannes'da boy gösterdi

Demet Özdemir, Sümeyye Aydoğan ve Hande Erçel, 79'uncu Cannes Film Festivali kapsamında kırmızı halıda boy gösterdi. Ünlü oyuncular, 'La Vie d'une Femme' filminin gösterimi öncesi şıklıklarıyla dikkat çekti
Bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali, görkemli bir açılış töreniyle geçtiğimiz gün başladı.
23 Mayıs'a kadar sürecek olan festival, göz kamaştıran kırmızı halı geçitleri, filmlerin dünya prömiyerleriyle ve ödüllü filmleriyle hem sinemaseverleri hem de sektör profesyonellerini bir araya getirecek.
Dünyaca tanınmış yıldızların boy gösterdiği Cannes'da, Türk isimler de kırmızı halıdaki yerlerini aldı.
Hande Erçel, Sümeyye Aydoğan ve Demet Özdemir de festivalin ikinci gecesinde kırmızı halıya çıkan isimler arasındaydı.
Erçel, Aydoğan ve Özdemir, festival kapsamında gösterilen 'La Vie d'une Femme' (Bir Kadının Hayatı) filmi öncesinde kırmızı halıda yürüdü.
Demet Özdemir, beyaz renkli, sırt dekolteli ve tüylerle süslenmiş bir elbise seçti.
Hande Erçel, Cannes için altın sarısı ve vücudu saran bir tasarımı tercih etti.
Sümeyye Aydoğan ise belden aşağıya doğru genişleyen ve uçuşan kırmızı bir elbise giydi.
Üçüncü kez Cannes'da boy gösteren Erçel, kırmızı halıya hazırlandığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Başrolünde yer aldığı 'Sarı Zarflar' filmiyle uluslararası festival yolculuğunu sürdüren Özgü Namal da önceki gün festivalin açılışında boy gösterdi.
76. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülüne layık görülen ve yönetmenliğini İlker Çatak’ın üstlendiği 'Sarı Zarflar' filminin Cannes seçkisine davet edilmesiyle festivalde yer alan Namal, kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına geçti.
