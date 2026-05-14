Gökyüzünde yaşanan inanılmaz anlar: Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları

Uçak havadayken yakıtı bitti

23 Temmuz 1983’te Montreal-Edmonton seferini yapan Air Canada Flight 143’te iki motor da havada durdu. Nedeni ise inanılmaz derecede basitti: Kanada’nın metrik sisteme geçiş sürecindeki kilogram-pound karışıklığı yüzünden uçağa olması gerekenden çok daha az yakıt yüklenmişti.

41 bin feet irtifada motorsuz kalan Boeing 767, yaklaşık 17 dakika boyunca dev bir planör gibi süzüldü. Kaptan Robert Pearson’ın geçmişte planör pilotluğu yapmış olması büyük avantaj sağladı. Uçak eski bir askeri piste indirildi ancak pistin o gün otomobil yarışları için kullanıldığı ortaya çıktı. Buna rağmen büyük bir facia yaşanmadı ve herkes kurtuldu. Olay havacılık tarihinde “Gimli Glider” adıyla efsaneleşti.

