        Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanıyor

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunu gerçekleştiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:35 Güncelleme:
        TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunu gerçekleştiriyor.

        İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları:

        -Şubat ayı sonunda başlayan savaş ile keskin bir şekilde artan enerji fiyatları yüksek düzeyini koruyor.

        -Yüksek küresel belirsizlik tüketici ve üretici güvenini olumsuz etkiliyor. Başta savaş bölgesinde yer alan ülkeler olmak üzere, birçok ekonomide büyüme öngörülerinin aşağı yönde güncellendiğini görüyoruz.

        -Gelişmiş ülkelerde beklenen faiz indirimlerinin ötelendiğini ve bazılarında faiz artışı olasılıklarının da piyasa fiyatlamalarına yansıdığını görüyoruz.

        -Savaşın seyrinin yanı sıra, 2026 yılı boyunca gelişmiş ülkelerin izleyeceği para politikası da küresel risk iştahı ve portföy hareketleri üzerinde etkili olma potansiyeli taşıyor.

        -Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengeli seyir devam etmekte.

        -2025 yılının üçüncü çeyreğinde gerileyen sanayi üretiminin, takip eden iki çeyrekte görece yatay bir seyir izlediğini görüyoruz.

        "İŞSİZLİK ORANI GEÇMİŞ DÖNEM ORTALAMALARININ ALTINDA"

        -İşsizlik oranı geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrederken, geniş tanımlı göstergeler daha az sıkı bir işgücü piyasasına işaret ediyor.

