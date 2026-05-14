Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.672,42 %0,51
        DOLAR 45,4338 %0,03
        EURO 53,1684 %-0,08
        GRAM ALTIN 6.859,68 %0,18
        FAİZ 42,35 %-0,33
        GÜMÜŞ GRAM 125,45 %-1,88
        BITCOIN 79.836,00 %0,20
        GBP/TRY 61,4632 %0,01
        EUR/USD 1,1687 %-0,20
        BRENT 104,97 %-0,62
        ÇEYREK ALTIN 11.215,57 %0,18
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı

        Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşılıklı güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Savunma sanayi alanında Kazakistan'la çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün ortak üretim dahil yeni projelerle işbirliğini ilerletme irademizi teyit ettik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 16:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Geçtiğimiz günlerde idrak edilen vatan savunucuları günü ve zafer günü dolayısı ile kardeş Kazak halkını tebrik ediyorum. Yeni anayasanız kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olsun. Kazakistan'ın her daim destekçisi olacağız. Ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık. 13 farklı belgeye imza attık. Ekonomik ve ticari ilişkilerin katkı sağlayacağına inanıyorum.

        Tokayev liderliğinde Kazakistan'ın ekonomi alanındaki ilerlemelerini takip ediyoruz. Kazakistan'ın milli geliri 15 bin dolara yaklaştı. Dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan var. Kazakistan, Türk dünyası içinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ortağımız oldu. Müteahhitlerimiz 30 milyarı bulan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. 750'den fazla Kazak firma 2 milyar dolardan fazla yatırım ile Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim.

        REKLAM

        Yaptığımız anlaşmaların karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz. Ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. Bu hususlarda ilerleme sağlayacağıma inanıyorum. Çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. İş birliği daha da önem kazanmıştır. Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz. Yarınki zirvenin ana temasını yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesini anlamlı buluyoruz.

        Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak sureti ile enerji arz güvenliğini temin etmiş ülkeyiz.

        Savunma sanayi alanında Kazakistan'la çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün ortak üretim dahil yeni projelerle işbirliğini ilerletme irademizi teyit ettik.

        Kurban bayramınızı kutluyorum. On yıllardır Türk şirketlerine güvenen Kazak halkına muhabbetlerimi sunuyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!

        Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira'ya saldırıda bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip edere...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Sokakta kuzen vahşeti!
        Sokakta kuzen vahşeti!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"