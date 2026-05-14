Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
Denizli'de bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 16:47
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çatıya yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
AA'da yer alan habere göre Gerzele Mahallesi'ndeki E.M. ile A.M'nin bir apartmanın çatısında tamirat yaptığı yıldırım düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan iki işçi apartmanın çatısından itfaiye merdiveniyle indirildikten sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
