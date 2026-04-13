Bir kapsülde uyur muydunuz?

Japon ofis çalışanları için minimalist uyku kabinleri olarak başlayan kapsül oteller, Londra'nın öncülük ettiği bir trend haline geldi. İlk 1979'da ortaya çıkan bu odalar yeni nesil gezginler arasında neden tekrar popüler oldu?

Giriş: 13.04.2026 - 21:58 Güncelleme: 13.04.2026 - 22:00
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Klostrofobik misiniz? O zaman bu haber sizi darlayabilir...

21. yüzyılda seyahat, lüks anlayışa meydan okuyan küçük bütçeli kendine özgü çözümler getirdi.70'lerin sonlarında Japonya'da son dakika konaklama yeri olarak ortaya çıkan kapsül oteller, kısa sürede ucuz ve pratik konaklamanın simgesi haline geldi.

Yıllar içinde bu ustaca tasarlanmış kompakt,uygun fiyatlı, teknolojik mekanlar köklerinden uzaklaşarak kültürel bir fenomene dönüştü. Kuşkusuz bu konaklama türü herkese uygun olmayabilir, ancak tasarımcılar bu küçük alanların geleneksel otel odaları kadar sofistike olabileceğini de kanıtladı.

Kapsül otel nedir?

Kapsül otel;içinde kilitlenebilen tek kişilik yataklar bulunan ve geri kalan tüm olanakların ortak kullanıldığı bir otel şekli. Bu kapsüller genellikle hem yatay hem de dikey olarak üst üste dizilir, içeriden ve dışarıdan kilitlenebilir. Konuklar kapsülün içine girdiklerinde genellikle ve sadece bir şarj noktası, Wi-Fi erişimi ve aydınlatma ile havalandırmayı kontrol etme imkanı bulur.

Son 10 yılda büyük bir patlama yaşadı

Artık bir ikon haline gelen Capsule Inn Osaka, 1979’da açılışıyla bu akımı başlattı ve Japonya’nın “sıkı çalış ve iyi dinlen” kültürünün getirdiği yorgunluğu atmak isteyen ofis çalışanlarına hizmet verdi. Konsept, Japonya’daki tüm büyük şehir merkezlerine yayıldı ve kısa sürede Asya genelinde hızla yaygınlaştı. Son on yılda ise Berlin’den Brisbane’e, Belçika'dan Kanada'ya, Amsterdam’dan Auckland’a, İzlanda'dan Çin'e, Polonya'dan Hindistan'a, Singapur’dan Hindistan'a kadar her yerde kendine yer buldu.

Dünyanın en büyük kapsül oteli Londra'da

Dünyanın en büyük kapsül oteli Londra’nın merkezinde geçen sene kapılarını açtı. Piccadilly Circus’ta bulunan Zedwell, gecelik 30 sterlinden başlayan toplam bin adet ses yalıtımlı, penceresiz “koza oda” sunuyor. Benzer konseptte ve aynı şekilde düşük bütçeli bir dizi başka otel de önümüzdeki yıllarda başkentte açılacak ve sektör uzmanlarının tahminlerine göre, bu otellerin küresel olarak yaygınlaşmasının katalizörü olacak. Yenilikçi, uygun fiyatlı, kullanışlı ve eğlenceli olan kapsül otellerin içi, klostrofobik kişiler içine giremese de, şaşırtıcı derecede geniş.Konaklama maliyetlerinin çok uzun süredir çok yüksek olduğu Londra’da kapsül oteller büyük bir devrim yaratma potansiyeline sahip.

Böylebir otelde kalmak nasıl bir deneyim?

Konfor ve estetik, fiyatına göre beklenenden çok daha yüksek seviyede. Otellerin bar ve restoran gibi yan hizmetleri de oldukça hareketli. Güvenlik ve emniyet öncelikli; tek cinsiyetli odalar ve kendi soyunma alanlarına sahip özel duş kabinleri mevcut. Uygulama üzerinden 24 saat check-in imkanı esneklik sağlıyor ve rahatlığı tartışılmaz. Kapsül oteller, diğer otel zincirlerinin kullanamadığı binaları kullanma imkanına sahip. Eski spor salonları, bodrum katları, depolar. Bu da konukların şehrin tam kalbinde olabileceği anlamına geliyor.

Kapsül oteller neden tekrar popüler hale geldi?

Covid sonrası dönemde tek başına seyahat eden insan sayısı arttı. Kaçınılmaz olarak sosyal medya da kapsül otellerin yaygınlaşmasına sebep oldu. Giderek, nerede kaldığınızdan çok ne yaptığınız öncelikli hale geldi. Benzersiz tasarımlara sahip kapsüller ilginç bir deneyim ve sosyal medya için paylaşılabilir hikayeler vaat ediyor. Bu yüzden TikTok neslini giderek daha tuhaf formlarla cezbediyorlar.İnsanlar, artık uyumak için gittikleri bir otel odasına değil, en iyi deneyime para harcamak istiyor. Ancak, en önemli etken uygun fiyat. Önümüzdeki yıllarda yaşam maliyetlerinin düzeleceğini bekleyen insan sayısı azaldığı için, gelecek 5 -10 yıl içinde dünyanın her yerinde kapsül otel sayısı artacak.

En ünlü kapsül otellerden bazıları

1

Capsule Inn Osaka, Japonya

1979 yılında açılan bu tesis, Kisho Kurokawa tarafından tasarlanan dünyanın ilk kapsül oteli olup, sektörün tarihi simgelerinden biri olarak yerini koruyor. Hala aktif olan otel morga benzeyen dar uyku kapsüllerinden oluşuyor. Genellikle eve güvenli bir şekilde dönemeyecek kadar sarhoş olan ya da geç saatlere kadar çalıştıkları için son treni kaçıranlar tarafından kullanılıyor. Bir hostel gibi, tuvaletler, duşlar, internet ve yemek salonları dahil olmak üzere birçok olanak ortaklaşa kullanılıyor.

2

Nine Hours, Japonya

Batıdaki Fukuoka'dan kuzeydoğudaki Hokkaido adasına kadar Japonya genelinde 13 otelden oluşan bir zincir olan Nine Hours'un alışılmadık bir yan ürünü var: Uyku verileri. Konuklar, sensörlerin nefes alıp vermekten yüz ifadelerine kadar her şeyi algılayarak kalp atış hızlarını takip eden, uyku apnesini tanımlayan ve hatta horlamayı izleyen bir uyku raporu oluşturduğu bir hizmete kaydolabiliyor. Yeni veya düşük bütçeli bir konaklamanın genellikle konfordan daha öncelikli olduğu bir sektörde, Nine Hours'un misafirlerinin ne kadar iyi uyuduğuyla ilgilenmesi onu diğerlerinden ayırıyor. Otel bu klinik temayı sürdürürken, şık, parlak uyku kapsülleri bir bilim kurgu filmi setindeymişsiniz hissi veriyor. Otelin adı, oda kirasını 9 saatle sınırlandıran, 8 saati uykuya, 1 saati de yıkanma ve giyinmeye ayıran maliyet düşürücü konseptine atıfta bulunuyor. Sadece kestirmek mi istiyorsunuz? Saatlik ücret de mevcut.

3

Natura Vive, Peru

Peru'nun Kutsal Vadisi'nin yukarısındaki bir uçuruma tutunan şeffaf uyku kapsüllerinde bir gece geçirmek benim için kesinlikle rahatlatıcı bir konaklama fikri değil. Ancak adrenalin severler için harika bir deneyim olmalı. 400 metre yükseklikte neredeyse dimdik bir yamaçta duran Skylodge Adventure suitlerine kendi imkanlarınızla tırmanış yaparak da ulaşmanız mümkün.

4

Peru'nun Kutsal Vadisi'nde, şeffaf uyku kapsülleri uçurumun yüzüne tutunuyor. Dünyanın en tehlikeli ve cesaret isteyen oteli olarak tanımlanan Peru'daki Natura Vive, bir dağın yamacında ve uçurumun kenarında. Kapsüller iç tasarımıyla da oldukça ilgi çekici. Her kapsülde gece tuvalete gitmek tehlikeli olduğu için özel bir banyo bulunuyor, ayrıca güneş doğduğunda size ait verandada bir fincan çay içerek manzaranın tadını çıkarabiliyorsunuz. Hava koşullarına dayanıklı alüminyum ve polikarbonattan imal edilen cam kapsüller 24 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde bir büyüklüğe sahip. Biraz daha lüks arıyorsanız farklı bir bölgede yer alan kardeş tesis Starlodge, kapsül otel deneyimine yamaçtaki spa küvetlerini de ekliyor.

5

Tubo Hotel la Tatacoa, Kolombiya

Bu kapsüller, Kolombiya'nın en büyük ikinci çölü olan ve bol yıldızlı gökyüzüyle ünlü Tatacoa'ya arabayla sadece 10 dakikalık mesafededir. Tatacoa'nın dev kaktüslerini ve ilginç kaya oluşumlarını gördükten sonra, ortak bir yüzme havuzuna sahip bu küçük, klimalı odalardan oluşan kapsüller hoş bir vaha sunuyor. Şeker renklerine boyanmış beton kanalizasyon borularından yapılmış 37 kapsül, sadece bir çift kişilik yatak için yeterli alan sağlıyor. Odaların neredeyse yarısında ortak banyo var, ancak oda fiyatı çok düşük ve kapınızın önünde gölgeli bir bahçe, bar ve restoran var. Bu yenilikçi ve renkli yer size eşsiz bir deneyim sunuyor. Temiz hava ve bitki örtüsünden oluşan doğal bir ortamda dinlenmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip.

6

Free Spirit Spheres, Kanada

Kanada'nın Vancouver Adası'ndaki Free Sprit Spheres adlı işletme, kozalak ağaçlarının arasında büyük boy noel süsleri gibi asılı duruyor. Ağaçlar arasına sabitlenen bu küre biçimindeki kapsül otel odaları bilim kurgu filmlerini anımsatıyor. Sahipleri tarafından yapılan ağaç evler Kanada'nın eski ormanlarını koruma arzusuyla 25 yıl önce yapılmış. Mekanda toplam 3 küre var: Ladin ağacından yapılan Eryn, sonradan eklenen fiberglastan yapılma Melody ve Luna isimli küreler çift kişilik. Her bir küreye bir ağacın etrafına sarılmış spiral bir merdivenle ulaşılıyor ve -20 C'ye kadar kiralanabiliyor. Şekillerinden dolayı mobilyalarından kapı kollarına kadar her küçük ayrıntı çok ince düşünülmüş ve titizlikle hazırlanmış.

7
8

KINN, Çin

Singapur'un Çin Mahallesi'ndeki Brütalist bir binanın içinde son derece şaşırtıcı ve dingin bir iç mekan sunan KINN 2021 yılında açılmış. Yumuşak minimalist olarak tanımlanan bir konsepte dayanıyor. KINN Capsule, sakinleştirici şeftali tonlarında boyanmış duvarları ve bembeyaz nevresimlerle kapsül konseptine Zen bir yaklaşım sunuyor. Mekanın kokusu bile, İskandinav ormanlarının kır çiçeklerini çağrıştıracak şekilde tasarlanmış. Bu özel ev kokusunun havada asılı kalması kentsel ve yorucu hayata adeta bir panzehir gibi. Perdeleri karartılan toplam 72 kapsül mevcut ancak ortam yatakhaneden çok butik.

9

Suschengliang Hostel, Çin

Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletindeki geleneksel bir çiftlik evi, 2019 yılında kapsül pansiyon, kitapçı ve halk kütüphanesi olarak yeniden açıldığında, yerel bambudan yapılmış kitap rafları arasına gizlenmiş tek kişilik küçük yatak boyutundaki 20 adet kapsüle sahip. Çok sayıda küçük sahanlık, yılan gibi kıvrılan yolları hatırlatan zikzaklı merdivenlerle birbirine bağlanıyor. Binayı geceleri bir katedral gibi aydınlatan panellerin arasından görünen yemyeşil dağ manzarası mı büyüleyicidir.

10

De Bedstee Hotel, Amsterdam

Amsterdam'ın en lüks semtlerinden biri olan Oud Zuid'de, konuklar, dolaplarda uyumak için para ödüyor. De Bedstee Hotel'in konseptine göre, rahat bir uyku köşesi yaratmak için dolap kapaklarının arkasına gizlenmiş bir yatak bulunuyor. Yatakhane pencereleri kırmızı pötikareli perdelerle bezenmiş. Otelin küçük teras bahçesinde dinlenebilir ya da yarım saatlik bir yürüyüşle şehir merkezindeki Rembrandt Evi Müzesi'ne giderek birkaç tarihi mekan görebilirsiniz. Bütçeye uygunluğu, konforu ve merkezi konumuyla bu otel, romantik bir ortam ve tam da sizin gibi gezginler için düşünülmüş tesis olanakları sunuyor.

