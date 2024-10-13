Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?

Gün içinde tükettiğimiz bazı gıdalar, neredeyse bütün gün sindirim sorunu yaşamamıza neden olabilir. Özellikle akşam vakitlerinde yediğimiz gıdalar, çoğu zaman sindirim problemine yol açar ve uyku sağlığımızı bile etkileyebilir. Peki, gün içinde hangi besinleri tüketmek rahat bir sindirim sağlar? Detaylar haberimizde...