Ekim'e özel 10 plaj önerisi
Ekim ayında deniz tatili yapma planınız varsa mutlaka bu 10 adresi inceleyin. Listede Fethiye de var.
Ekimde hava ılıktır, ortalık sakindir, kalabalıklar dağılmış, mekanlar ve sokaklar boşalmıştır. Ekim ayı bütçe dostu bir tatil için ideal bir fırsattır. Festivaller birçok yere canlılık katmaya devam eder. Bu arada aileler, kış gelmeden gevşemek ve yeniden enerji toplamak için çocuklarıyla beraber hafta sonlarını bu yerlerde değerlendirebilirler. Gelin bu yerlere daha detaylı bakalım... Listemizde Türkiye'den de bir yer var.
Girit, Yunanistan
Altın sarısı kumlardan oluşan 1000 kmlik destansı sahil şeridiyle Yunanistan'ın en büyük adası olan Giit adası turistlere taze deniz ürünleri yemek ve yüzmek için yaklaşık 100 değişik plaj sunar. Girit'e Ekim ayında gelenler gün boyunca 20C güneş ışığının tadını çıkarabilir. Bu sıcaklık kuzeye göre daha az rüzgarlı olan korunaklı güney sahilinde artarak devam eder. Sezon dışı ziyaretler, pembe kumlu Elafonisi plajını kalabalık olmadan keşfetmenize ve adanın koruyucu azizi Aziz Dimitrios'un yerel bayramına katılmanıza olanak tanır. Lüks, minimalist Minos Beach Art Hotel konaklamak için kusursuz bir yerdir.
Malta
Malta, İtalya ve Libya arasında tarihi bir ticaret merkezidir. Malta, ziyaretçilerine, Mellieha Körfezi'nden Marsaxlokk yakınlarındaki St Peter's Pool'a ve sadece yürüyerek ulaşılabilen Fomm ir-Rih Körfezi'ne kadar eşsiz ve özel bir mimari ile enfes plajların bir karışımını sunar. Ekim ayı gündüz sıcaklıkları 20'lerin ortasındadır, bu nedenle taşların ısı yaymadığı arkeolojik alanları keşfetmek için ideal bir zamandır. Malta'nın kardeş adaları Gozo ve Comino'yu da unutmayın. Valletta'daki dört yıldızlı Gomerino Hotel, Qui-Si-Sana Plajı'na yakındır ve çatı katında şehir manzarasına sahiptir.
Zanzibar, Tanzanya
Bu tropik Tanzanya adası'nda ekim ayında kısa süreli yağmurlar başlar, ancak bu nem oranını düşürür ve deniz berrak kalır, şnorkelli yüzme ve dalış için harika bir zamandır. Dahası, kambur balinaların göç mevsiminin, Zanzibar Uluslararası Film Festivali'nin ve geleneksel yeni yıl kutlamaları olan Mwaka Kogwa'nın zirve yaptığı dönemdir. Doğu kıyısında deniz yosunu tarımı yapılır, bu nedenle batı kıyısındaki otelleri seçmek daha iyi olur. Aile tarafından işletilen butik Kijani Beach Villas, yoga ve muhteşem gün doğumu ile iyi bir seçimdir.
İbiza, İspanya
Ekim ayı adacıların en sevdiği aydır. Yazın parti müdavimleri evlerine dönmüş olsa da İbiza'nın barları ve restoranları açıktır ve kültürel etkinlikler devam eder. Plajlar sakin, konaklama daha ucuzdur. Havanın sıcak olmaması yürüyüş ve bisiklete binmeyi mükemmel hale getirir.
Goa, Hindistan
1970'lerde hippilerin son durağı olan Goa'ya ekim ayında geldiğinizde muson mevsiminin sonunu yakalarsınız ve üç gün sürecek maskeli Goa Karnavalı'na zamanında yetişmiş olursunuz. Kalabalık Calangute, Baga ve Anjuna plajlarından uzak durun. Bunun yerine sakin Velsao Plajı'nı veya Bogmalo yakınlarındaki el değmemiş Hollant Plajı'nı deneyin. Maceraperest gezginler Kakolem (Kaplan) Plajı'na veya Kelebek Plajı'na doğru yürüyüşe çıkabilir. Sakin ve rahat bir tatil için turistlerin pek uğramadığı Ashwem Plajı'na on dakikalık yürüme mesafesindeki Larisa Ashwem'de kalın.
Cape Town, Güney Afrika
Masa Dağı'nın eteklerine yayılan Güney Afrika'nın inanılmaz güzelliklere sahip Cape Town şehri, kültür ve dinlenceyi birleştiren şık bir tatil seçeneğidir. Cape Town'da ekim ayı bahar zamanıdır, bu nedenle kır çiçekleri tüm milli parkları kaplar, balinalar çiftleşmek için Antarktika'dan döner ve şarap imalathaneleri tadım için her zaman açıktır. Clifton'ın merkezindeki dört plajdan birini seçin ya da 40 dakika güneye, Noordhoek Long Beach'in bozulmamış uçsuz bucaksız kumsalına gidin. Milnerton Plajı'ndaki dört yıldızlı Lagoon Beach Hotel okyanus ve Masa Dağı manzaralıdır.
Algarve, Portugal
Portekiz'in en güneyinde kalan Algarve yılda 3 bin saat güneş ışığı, uygun fiyatlı birinci sınıf otelleri ve Atlantik'e bakan yüzden fazla kumsalı ile 50 yıldır ailelerin tatil için tercih ettiği bir yer olmuştur. Ekim ayına gelirseniz yaz kalabalığı dağıldığından yayılmak için daha fazla alanınız olur. Çocuklarınızla Benagil deniz mağarasını keşfedip, balina ve yunus gözlemciliğine çıkabilirsiniz veya sayısız su parkında eğlenebilirsiniz. Evaristo plajına çok uzak olmayan beş yıldızlı şık W Algarve'de kalın.
Jamaika
Bob Marley'in doğduğu yer tam bir cennet. Altın kumsallarla çevrili yemyeşil dağlarla karakterize edilen bu Karayip cenneti, Ursula Andress'in James Bond'un Dr No filminde okyanustan çıktığı yerdir ve Karayipler'in en iyi kumlarından biri olan Seven Mile plajına ev sahipliği yapar. Yerliler genellikle Treasure plajını tercih eder. Jamaika'da sezon dışında yağan yağmurlar kısa süreli olduğundan güneşlenmek için bolca fırsat bulacaksınız. Round Hill Hotel & Villas altın rengi bir kumsala ve 360 derecelik körfez manzarasına sahiptir.
Tulum, Meksika
Yucatan Yarımadası'nın doğusunda yer alan bu antik Maya kentinin adı, masmavi Karayip Denizi'nin göz kamaştırıcı beyaz kumları ve içinde yüzebileceğiniz obrukları sayesinde hızla tüm dünyaya yayılmıştır. Bunun sonucu olarak da Tulum bütçe dostu bir cennet olmaktan çıkıp pahalı bir plaj mekanı olmuştur. Ancak gelişinizi Ekim ayına denk getirirseniz hem düşük fiyatlardan faydalanabilir hem de birinci sınıf yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Balık tacolarını denemeden ayrılmayın. Sadece yetişkinlere özel bir butik otel olan Beach Tulum'u tavsiye ediyoruz.
Fethiye, Türkiye
Dalaman havaalanına yapılan uçuşlar sayesinde dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilen Fethiye, Türk Rivierası'nın ana merkezidir ve aileler için kusursuz bir seçenektir. Bölgenin çam ormanlarıyla kaplı dağlarını bisikletle keşfetmek, muhteşem Ölüdeniz plajının ve mavi lagünün geniş kumsalında dinlenmek ve bir tekne turu ile Kelebekler Vadisi'ni keşfetmek için ekim ayı harika bir zamandır. Ayrıca kayalara oyulmuş antik mezarlarla süslü Likya Yolu'nun bazı bölümlerinde yürüyüş yapabilirsiniz. Belcekız Beach Club, doğrudan Ölüdeniz plajında yer alan köklü ve uygun fiyatlı bir beş yıldızlı aile tesisidir.