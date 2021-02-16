Göbün Koyu, Kapukargın, Dalaman

Kapıdağı yarımadası arasında yer alan Göbün Koyu Göcek'e bağlıdır ve bölgenin en korunaklı koyu olarak bilinir. Bakir doğası ve muazzam manzarasıyla gelenleri kendine hayran bırakır. Küçük bir rıhtımı, rıhtımda bir restorantı ve ayrıca ufak bir de iskelesi vardır. Bizans döneminden tarihi kalıntılara sahip koyda, Kral mezarlarına da rastlayabilrisiniz. SİT alanı içerisinde bulunan ve yerleşimin yasak olduğu Göbün’de denizin içindeki kalıntıların bir kısmının geç Bizans dönemine bir kısmının ise Rum evleri olduğu belirtiliyor.