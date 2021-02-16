Lissai Antik Kenti, Ortaca
Karia medeniyetinin en önemli antik kentlerinden biridir. Karia Yolu'nun duraklarından biri Lissai’dir. Lissai Antik Kenti’ne ulaşmak için Dalaman ilçe merkezinden Sarsala Koyu’na giden yolu takip etmeniz gerekiyor. Kocagöl’ün içinde bulunan bir adacık üzerinde Lissa antik kentinin kalıntıları vardır. Gölü geçtikten hemen sonra yolun sol tarafında bir çeşmeye rastlayacaksınız. Çeşmenin karşısındaki patikaya girerseniz, kalıntıların yanına kadar gidebilirsiniz.
Stratonikeia Antik Kenti, Yatağan
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve "gladyatörler kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan Bizans Kilisesinin tabanı çalışmalarda bulunan renkli mermerlerle eski görüntüsüne kavuşturuluyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemini sürdüren Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürütülüyor.
Kleopatra Hamamı / Hamam Koyu, Kapıkargın
Mavi yolculuk ve günübirlik tekne turlarının uğramadan geçmediği koy. İskelenin hemen yanı başında, bir bölümü sular altında kalmış Bizans manastırı kalıntılarını göreceksiniz. Tekneden çıkıp kıyı boyunca ve orman içinde keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Kıyıda yatlara hizmet veren lokantalar var. Koyda pek çok adacık vardır.
Hamam bir zamanlar Kleopatra tarafından tatil amacıyla yaptırılmış. Likyalılardan kalan yıkıntılar üzerine kurulan hamam suların altında ve dalarak görülebilecek muhteşem tarihi yerlerdendir.
İnlice, Göcek
Göcek'in muhteşem koylarından biri olan İnlice, Dalaman Havalimanı'na bir hayli yakın olmasından dolayı tatilcilerin sık tercih ettikleri köylerden biri. İnlice Plajı'na yemyeşil orman yolu içerisinde ilerleyerek çam kokuları eşliğinde ulaşırsınız. Daha önce kamp alanı olarak kullanılan plaj şu anda piknik ve mangal yapmak için de kullanılıyor. Göcek ve Çalış arasındaki bu koy, bölgedeki diğer koylara göre oldukça bakir.
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