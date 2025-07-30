Etrafta başka nereleri görebilirim?

UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Ksamil’in yanıbaşındaki Butrinti Arkeoloji Parkı adeta bir açık hava müzesi. Tarihi M.Ö. 10. yüzyıla dayanan ve Antik Yunan, Antik Roma ile Bizans döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Butrinti bir süre de Osmanlı toprağı olarak varlığını sürdürdü. Turistler için başka bir çekim merkezi olan Mavi Göz (Syri i Kaltër) ülkenin en göz alıcı doğal güzelliklerinden biri. Yaz sıcağında bu kristal kadar berrak, buz gibi soğuk suda bir ferahlarsınız.

Ksamil yerine başka yer önerir misin?

Tiran ve Ksamil arasında kalan Vlora şehir merkezi ve koyları ile daha güneydeki Himarë, Dhermi, Borsh ve Qeparo gibi köyler daha sakin, doğayla iç içe, huzurlu bir deniz tatili isteyenler için birebir. Bu kasabalarda deniz oldukça temiz ve kalabalık daha az. Dhermi’nin bembeyaz taşlı plajları, Borsh’un upuzun sahili ve Himarë’nin otantik dokusu, Yunan havası öne çıkıyor. Bu bölgeler aynı zamanda kamp yapan gezginler, karavan tatili sevenler ve kalabalıklardan uzak kalmak isteyenler için de çok uygun.