10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
Rüya gibi sahilleri, uygun fiyatları, vizesiz ulaşım olanaklarıyla ve sosyal medyada artan şöhretiyle Ksamil, Balkanlar'ın Maldivleri güzellemesini sonuna kadar hakediyor!
Ksamil rüyası: Gerçek mi, filtre mi?
Bir zamanların mütevazı balıkçı kasabası Ksamil (Samil okunur, K harfini görmezden gelin), Arnavutluk turizminin her yıl yeni turist rekoru kırmasıyla giderek daha popüler bir tatil merkezine dönüşüyor. Adriyatik ve İyon Denizi’ni bağlayan Otranto Boğazı’nın kıyısındaki bu gizli hazine “Balkanlar’ın Maldivleri” olarak şöhretini her geçen gün arttırıyor. El değmemiş bir sahil, berrak turkuaz sular, bembeyaz ince kumlar, tropik hissi veren ağaç kıpırtıları, denizin ortasında beliren minik adacıklar, çizgili şezlong ve şemsiyeler tatilcilere göz kırpıyor. Buram buram Ege havası taşıyan doğası, düşük bütçeli konaklama imkanları, sıcakkanlı insanları ve vizesiz olması Türkiye’den ziyaretlerin artmasını daha iyi açıklıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru: Fotoğraflarda cennetten bir köşe gibi arzı endam eden, sosyal medyada sürekli önümüze düşen bu güzelliğin ne kadarı gerçek? Anlatalım.
Abartıldığı kadar güzel mi?
Kısa cevap evet. Sosyal medyada izlediğiniz görüntülerin çoğu filtresiz. Denizi güzel, yeme içme olanakları bol, fiyatlar uygun.. Bora Bora Beach ve sosyal medyada gördüğünüz o el heykeli olan sahil hemen Ksamil merkezinde. Pulëbardha Beach, Plazhi i Pasqyrave (Mirror Beach) en popüler sahillerden. Google’da arattığınızda muhtemelen en çok karşılaştığınız Ksamil Adaları sadece Arnavutluk değil belki de Balkanlar’ın en büyük cazibe noktalarından. Bu adacıklarda yerleşim yok, deniz bisikleti veya kanoyla, hatta yüzerek gidebileceğiniz kadar yakın. Sonra öyle nefis bir günbatımı var ki o saatlerde ister sahilde olsun ister merkezde, herkes bir yer bulup günün son saatlerini ufka bakarak geçiriyor…
Tam olarak nerede?
Arnavutluk’un güneyinde yer alan Ksamil Saranda şehrine bağlı, İyon (Jon) Denizi kıyısında küçük bir yerleşim yeri. Kuşbakışı bakarsanız, İtalyan çizmesinin topuğuna yakın olduğunu göreceksiniz. Tam karşısında, sadece birkaç km mesafede de Yunanistan’ın Korfu Adası’nı rahatlıkla seçiliyor. Bu konumu nedeniyle Ksamil, Yunan adalarının ruhunu, İtalya’nın enerjisini ve Arnavutluk’un erişilebilirliğini bir arada sunuyor.
Nasıl ulaşabilirim?
Başkent Tiran ile Ksamil arası 170 km, 4 saat kadar sürüyor. Tiran’dan yola çıkacağınızı varsayarsak en güzeli araba kiralamak olur. Ksamil’e giden yolun bir kısmı Vjosa nehrine paralel olarak ilerliyor. Vjosa sıradan bir nehir değil, Avrupa’nın özgürce akan son nehirlerinden biri; yani üstünde baraj ve set yok, yatağı değiştirilmemiş... Bunun için uzun süre mücadele verildi ve Vjosa dünyanın ilk “Vahşi Nehir Milli Parkı” (Wild River Park) ilan edildi. Buralara kadar gelmişken manzarasına karşı bir kahve molası verirsiniz artık. Bir diğer seçenek otobüs, bilet fiyatları 15-20 euro gibi. Önceden rezervasyon ile veya sıkı pazarlık yaparsanız 150 euro civarına taksiyle de gidebilirsiniz.
Plajlar nasıl?
İyon Denizi berrak ve serin. Tabi yüksek sezonda kumsalda iğne atsanız yere düşmüyor. Denizi de kalabalık, tüm işletmelerin iskelesi, platformu, dubası, deniz bisikleti derken bu berrak sulardan size düşen pay azalıyor. Ne var ki özel işletme istilasına rağmen halka açık plajlar az değil; aynı su, aynı kum. Ben bagaja şemsiye atarım, yanıma da yiyecek bir şeyler alırım derseniz ücretsiz olarak denize girebileceğiniz pek çok plaj var. Bu sene, Çevre ve Turizm Bakanı Mirela Kumbaro döneminde kıyıdaki her bin kilometrelik alanın en az 300 metresinin halk plajı olması yönünde yasal düzenlemeler yapıldı. Otel sahiplerine her bir oda için plajda en fazla 2 şemsiye bulundurma hakkı tanındı.
Ne zaman gitmeliyim?
Ne zaman giderseniz gidin, yeter ki temmuz ve ağustos aylarının fazla kalabalık olacağını bilerek plan yapın. Bu aylarda Ksamil hem her zamankinden daha sıcak oluyor hem de Arnavutluk ve komşu İtalya’nın yaz tatilleri bu döneme denk geldiği için nüfus daha da artıyor. Böyle olunca da seçenekler azalıyor, artan talep nedeniyle fiyatlar da artıyor. Bu durumda deniz keyfi için mayıs serin olsa da haziran ve eylül daha cazip olabilir.
Ucuz mu, fiyatlar nasıl?
Standartlarınıza ve beğeni çıtanıza göre değişmekle birlikte görece ucuz diyebiliriz. Konaklama için küçük oteller, pansiyonlar ve aile işletmeleri var. Arnavutluk her yıl turist rekoru kırıyor ve Ksamil’e her geçen gün daha fazla turist geliyor ancak işletmelerin arasında rekabet olduğunu unutmayalım. Bu da ücretlerin neden makul bir seviyede kaldığını açıklıyor. Sayısız özel plaj olduğunu söylemiştik, standart 2 şezlong ve 1 şemsiye ücreti 10-20 euro arasında değişiyor. Ancak bazı mekanlarda onu da almıyorlar, sadece yiyip içtiğinizi ödüyorsunuz.
Saranda’da mı kalalım Ksamil’de mi?
Denize doymak istiyorsanız Ksamil. Ancak akşamları çok fazla yapılacak şey yok; daha çok restoranlarda yemek yeme ve sahil yürüyüşüyle sınırlı. Konaklama seçenekleri sınırlı olmasına karşın fiyatlar makul. Arabayla 15 dakikalık mesafedeki Saranda ise çok daha büyük ve şehir havasında, bu da biraz beton grisi olmasını beraberinde getiriyor. Alışveriş, gece hayatı, yürüyüş yolları, feribot limanı, daha fazla otel ve restoran seçeneğiyle biraz daha canlı bir merkez. Özellikle akşam dışarı çıkmak, gezmek, market ve eczane gibi ihtiyaçlara kolayca ulaşmak isteyenler için daha konforlu. Saranda’da konaklayıp Ksamil sahillerini dolaşabilirsiniz.
Yeme-içme nasıl, ne yemeliyim?
Deniz ürünleri seviyorsanız doğru yerdesiniz. Rizotto, makarna, pizza veya ızgara; seçenek bol. Arnavutluk’ta genel olarak İtalyan mutfağı çok baskın. Bir diğer komşusu Yunanistan. Kendi geleneksel yemek kültürünü de hesaba katarsanız seçenek bol. Yunan tavernalarından İtalyan pizzalarına, börek ve yufka gibi kendi lokal lezzetlerine kadar her şeyi bulabilirsiniz. Fiyatlar da fahiş değil, etiyle balığıyla, deniz ürünleriyle her keseye göre yemek bulmak mümkün.
Etrafta başka nereleri görebilirim?
UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Ksamil’in yanıbaşındaki Butrinti Arkeoloji Parkı adeta bir açık hava müzesi. Tarihi M.Ö. 10. yüzyıla dayanan ve Antik Yunan, Antik Roma ile Bizans döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Butrinti bir süre de Osmanlı toprağı olarak varlığını sürdürdü. Turistler için başka bir çekim merkezi olan Mavi Göz (Syri i Kaltër) ülkenin en göz alıcı doğal güzelliklerinden biri. Yaz sıcağında bu kristal kadar berrak, buz gibi soğuk suda bir ferahlarsınız.
Ksamil yerine başka yer önerir misin?
Tiran ve Ksamil arasında kalan Vlora şehir merkezi ve koyları ile daha güneydeki Himarë, Dhermi, Borsh ve Qeparo gibi köyler daha sakin, doğayla iç içe, huzurlu bir deniz tatili isteyenler için birebir. Bu kasabalarda deniz oldukça temiz ve kalabalık daha az. Dhermi’nin bembeyaz taşlı plajları, Borsh’un upuzun sahili ve Himarë’nin otantik dokusu, Yunan havası öne çıkıyor. Bu bölgeler aynı zamanda kamp yapan gezginler, karavan tatili sevenler ve kalabalıklardan uzak kalmak isteyenler için de çok uygun.