Tam kafa dinlemelik: Milas Gürçamlar Ormanı
Kalabalık sahillerden kaçıp sakin bir yerde kafa dinlemek ister ya insan. İşte burası tam da öyle bir yer. Milas Gürçamlar Ormanı...
Muğla'da kamp yapılacak en güzel yerlerden biri Gürçamlar Ormanı ve sahili. Gürçamlar sahili ormana yakın ve tam bir doğa harikası. Ücretsiz kamp ve karavan için uygun. Gürçamlar köyü ile sahil arası 3 km. Köyde bir çok market bulabilirsiniz. İzmir'e 2 saat, Didim Akbük'e 15-20 km uzaklıkta. Mangal ve çöp bırakmanız yasak.
Gürçamlar sahili; çam ağaçlarının gölgesinde, kuş seslerinin eşliğinde kamp atmak, yürüyüş yapmak, denizi dinlemek, şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak ve kafa dinlemek için birebir. Yeşilin ve mavinin binbir tonunu izlemek, doğadaki huzuru, temiz havayı ve sessizliği dinlemek, zamanın nasıl geçtiğini unutturacak cinsten. Kamp ve piknik yapıp, fotoğraf çekebilir, yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.
Eskiden “İlmin” olarak bilinen Gürçamlar Köyü, bugünkü ismini asırlık çam ormanlarından almış. Taşlı Plajı’nın altın sarısı kumsalı ve denizi, genellikle yazlıkçılar tarafından ziyaret ediliyor. Kamp sandalyenizi ağaçların gölgesine çekebileceğiniz plajda ortam pikniğe ve kamp atmaya çok müsait.
Nasıl gidilir?
Kıyıkışlacık Zeytinlikuyu’dan Bozbük yönüne doğru Kıyıkışlacık yol ayrımından sağa döndüğünüzde, bir tarafta çam ormanlarının diğer tarafta zeytinliklerin olduğu bir yoldan geçerek Gürçamlar Köyü’ne varabilirsiniz. Köyün içinden geçip çok kısa bir mesafe gittikten sonra sahile ulaşıyorsunuz.