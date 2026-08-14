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        Haberler Gündem Güncel Feci kazada Medine öğretmen acısı! 1 aylık evliydi, yeni görevine başlayacaktı!

        Feci kazada Medine öğretmen acısı! 1 aylık evliydi, yeni görevine başlayacaktı!

        Başkentte midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden öğretmen Medine Efeoğlu Doğan, yürekleri dağladı. 1 ay önce evlenen ve yeni Muş'a atandığı öğrenilen Doğan, gözyaşları arasında toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        Feci kazada Medine öğretmen acısı!

        Ankara'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden öğretmen Medine Efeoğlu Doğan (29), son yolculuğuna uğurlandı.

        DHA'nın haberine göre Ankara- Eskişehir kara yolunda dün midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada Medine Efeoğlu Doğan, Mutlucan Özbayrak (32) ve Mihriban Yılmaz (57) hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

        1 ay önce evlenen öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'ın yeni Muş'a atandığı ve görevine başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Doğan için Polatlı ilçesi Yenimahalle Camisi’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

        Cenazeye Doğan'ın ailesi, meslektaşları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Medine öğretmenin eşi Samet Doğan cenazede güçlükle ayakta durdu.

        Samet Doğan, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Kazada hayatını kaybeden Mutlucan Özbayrak’ın cenazesi Polatlı ilçesi Macun Mahallesi’nde, Mihriban Yılmaz’ın cenazesi ise Haymana ilçesinde toprağa verildi.

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