Beşiktaş'ta sağ kanat ve orta saha bekleyişi! 5 isim gündemde

Süper Lig’de yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarında ağırlığını sağ kanat ve orta saha takviyelerine verdi.

SAĞ KANAT İÇİN 3 ADAY

Önceliğini hücum hattının sağına ayıran siyah-beyazlı kurmaylar, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor. Gündemdeki isimlerden Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis için Fransa temsilcisi Monaco ile yarışan siyah-beyazlıların, diğer adayları olan Napolili David Neres ve Benficalı Dodi Lukebakio için de temasları devam ediyor.

Fares Ghedjemis

ORTA SAHADA SON DURUM

Orta saha hattını dinamik ve genç bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, U23 profilindeki Tobias Moi transferine odaklanmıştı. Norveç ekibi Viking ile masaya oturan siyah-beyazlılar, genç yetenek için teklifini 4 milyon Euro seviyelerine kadar çıkarsa da henüz el sıkışabilmiş değil. Norveç temsilcisi, oyuncusu için 6 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan pay ve başarı bonusları talep ediyor.

Tobias Moi

Öte yandan, listedeki bir diğer aday Joe Willock konusunda ise bekleme süreci hakim. Oyuncunun kulübü Newcastle ile yapılan ilk görüşmelerin ardından Beşiktaş yönetimi 20 milyon Euro civarındaki bonservis beklentisinde indirim talep etmişti; ancak karşı taraftan henüz beklenen hamle gelmedi.

Beşiktaş orta saha transferini de kısa süre içinde netleştirme peşinde.