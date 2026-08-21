LİGDEKİ 51’İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 38 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, yeşil-beyazlılar, 8 kez üstünlük kurdu. 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 131 gol atarken, Konyaspor 52 gol kaydetti.