Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Asensio kararı!

        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın akşam Konyaspor'u konuk edecek. Sezonun ilk maçında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Konya engelini aşarak ilk puanlarını almak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı. Lyon maçında Asensio'yu yedek bırakan ve taraftarların tepkisini çeken İsmail Kartal, İspanyol yıldızla ilgili kararını da verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 11:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        2

        Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalmıştı.

        Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup ederek deplasmandaki rövanş öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

        3

        3 EKSİK

        Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

        4

        LİGDEKİ 51’İNCİ RANDEVU

        Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 38 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, yeşil-beyazlılar, 8 kez üstünlük kurdu. 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 131 gol atarken, Konyaspor 52 gol kaydetti.

        5

        SARI-LACİVERTLİLER LİGDEKİ İLK GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

        Fenerbahçe, Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maça ilk 3 puanını almak için çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olmuştu.

        6

        FENERBAHÇE, KONYASPOR’A LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Sarı-lacivertliler, Konyaspor’a karşı ligde oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe bu maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Öte yandan Fenerbahçe, yeşil-beyazlı ekibe karşı son mağlubiyetini ise 2022 yılında 1-0’lık skorla almıştı.

        7

        İSMAİL KARTAL'DAN ASENSIO KARARI!

        Lyon maçında Asensio'yu yedek bıraktığı için eleştirilen İsmail Kartal, Konya karşısında İspanyol yıldızı ilk 11'de sahaya sürecek. İsmail Kartal'ın ayrıca, Dorgeles Nene ve Levent Mercan'ı da 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #konyaspor
        #İsmail Kartal
        #Asensio
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon
        İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon
        Önce mıcır sonra tabela!
        Önce mıcır sonra tabela!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        Kumulları kazıp çöplük yaptılar: 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu' sertifikası iptal edildi
        Kumulları kazıp çöplük yaptılar: 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu' sertifikası iptal edildi
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kedi, kediyi böyle tanıyormuş!
        Kedi, kediyi böyle tanıyormuş!
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Herkes ayağına baktı!
        Herkes ayağına baktı!
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlendiler
        Evlendiler