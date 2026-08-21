İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın akşam Konyaspor'u konuk edecek. Sezonun ilk maçında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Konya engelini aşarak ilk puanlarını almak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı. Lyon maçında Asensio'yu yedek bırakan ve taraftarların tepkisini çeken İsmail Kartal, İspanyol yıldızla ilgili kararını da verdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup ederek deplasmandaki rövanş öncesinde moral bulmayı hedefliyor.
3 EKSİK
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü, müsabakada takımını yalnız bırakacak.
LİGDEKİ 51’İNCİ RANDEVU
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 38 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, yeşil-beyazlılar, 8 kez üstünlük kurdu. 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 131 gol atarken, Konyaspor 52 gol kaydetti.
SARI-LACİVERTLİLER LİGDEKİ İLK GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maça ilk 3 puanını almak için çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olmuştu.
FENERBAHÇE, KONYASPOR’A LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-lacivertliler, Konyaspor’a karşı ligde oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe bu maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Öte yandan Fenerbahçe, yeşil-beyazlı ekibe karşı son mağlubiyetini ise 2022 yılında 1-0’lık skorla almıştı.